绿竹生物：2023年度业绩发布会圆满举行

香港, 2024年5月6日 - (亚太商讯) - 2024年4月24日,中国疫苗及抗体药物研发领军企业—北京绿竹生物技术股份有限公司(「绿竹生物」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:02480.HK)2023年度业绩发布会圆满召开。线上多家行业机构参会并对公司未来发展饱含期待。 公司自2023年5月宣布完成LZ901中国Ⅱ期临床试验,并于2023年2月正式启动美国I期临床试验及2023年9月正式启动中国Ⅲ期临床试验以来,业务稳步推进。根据年度业绩公告披露,绿竹生物预计于2024年第四季度向国家药监局提交LZ901的生物制品许可申请(BLA),最快可于 2025年第四季度实现产品商业化。业内人士指出,这意味着绿竹生物最快可能在明年实现营收,2026年实现盈利。 作为全球未来疫苗行业的三个大单品之一,带状疱疹疫苗的市场巨大,GSK的带状疱疹疫苗2023年全年销售额就已超过43亿美元,中国企业百克生物于2023年推出的减毒活带状疱疹疫苗在三个季度内销售近9亿人民币。另外,中国目前的带状疱疹疫苗渗透率尚不足1%,这无疑给了国内外带状疱疹疫苗厂商更大的市场空间和增长潜力。 分析指出,除了潜在疫苗大品种外,拥有强大研发能力和商业化能力是市场真正看好的标的。相比于当下已经上市的同类竞品,绿竹生物的LZ901拥有优秀的表现,副作用更低,同时价格也更具性价比,能够覆盖更广的人群。对于绿竹生物而言,即将上市的LZ901,有望给公司未来业绩带来更多的想象空间。 在2024年,公司将继续重点关注核心产品在中美两国的临床进展,推进重组带状疱疹疫苗LZ901尽快进入到中国BLA申报阶段,同时加快美国临床研究试验,制定相应战略计划以促进国内外的商业化进程。 在推介会问答环节,投资者及分析师重点关注公司带状疱疹疫苗的临床进展与未来商业化安排,参会机构踊跃提问,问题深度全面。管理层结合现下市场情况及发展空间,耐心的就公司的业务发展及财务表现等方面进行了详细解答。



