长江电力公布2023年年度业绩 营收利润双增长

北京, 2024年5月2日 - (亚太商讯) - 4月30日,中国长江电力股份有限公司(“长江电力”或“公司”,股票代码600900.SH)披露了2023年年度报告、2024年第一季度报告及2023年度利润分配方案等公告。2023年,公司实现营业收入781.12亿元(人民币,下同),同比增长13.43%;归属于上市公司股东的净利润272.39亿元,同比增长14.81%;基本每股收益1.1132元,同比增长14.81%。公司拟每10股派发现金股利8.2元(含税)。2024年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润39.67亿元,同比增长9.8%。 水电主业实现向上向好 长江电力以大型水电运营为主要业务,为全球最大的水电上市公司。截至目前,公司水电总装机容量7179.5万千瓦,其中,国内水电装机7169.5万千瓦,占全国水电装机的17.01%。长江电力以“精益求精”的精神和“责任担当”的态度,管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座水电站构成的世界最大清洁能源走廊,为社会持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。 报告期内,公司境内所属六座梯级电站完成发电量2762.63亿千瓦时,同比增加140.15亿千瓦时,增长5.34%。梯级电站机组全年启停调峰超2万次、日调峰量最高达3379万千瓦,单日最大发电量14.68亿千瓦时、连续53天单日发电量超10亿千瓦时,有效缓解了受电区域的供电紧张局面。此外,三峡水库汛前消落目标水位首次提高至150米,梯级电站全年节水增发电量121.3亿千瓦时。乌东德水库首次蓄至正常蓄水位975米,梯级水库首次实现按期蓄满。梯级水库年补水总量超242亿立方米,有力保障了航运和生态安全。 积极拓展发展新赛道 报告期内,长江电力在坚持做强做优水电主业的同时,积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资,全年实现投资收益47.5亿元。如期实现甘肃张掖抽蓄电站主体工程开工,全面受托运维浙江长龙山抽蓄电站,获取安徽休宁、湖南宁乡抽水蓄能项目资源240万千瓦;公司积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源基地开发,首批新能源场站顺利投产,水风光一体化实践走深走实;智慧综合能源业务初具规模,实现分布式光伏与储能领域双级跃升,江苏省首个共享储能项目(江苏丰储200兆瓦/400兆瓦时共享储能项目)等一批重点示范项目建成投产。 此外,国际业务稳中有进,海外运维项目平稳有序开展,全年跟踪新能源装机规模约97.4万千瓦,顺利实现公司首个境外控股新能源项目—秘鲁Arrow光伏项目成功交割,推动公司在秘鲁区域发、配、售产业链不断加强。基本形成“水风光”互补业务良性发展格局。 切实履行企业社会责任 水电具有可再生、无污染、技术成熟、调峰能力强等特点,在国家碳达峰、碳中和战略背景下,水电的清洁能源优势日益凸显。报告期内,长江电力梯级水电站继续在减污降碳等方面发挥积极高效的作用。公司六座梯级电站生产清洁电能2762.63亿千瓦时,与燃煤发电站相比,相当于替代标准煤消耗8307.24万吨,减少二氧化碳排放22764.09万吨,减少二氧化硫排放2.29万吨,减少氮氧化物排放3.67万吨,为能源保供、减污降碳、防治雾霾、应对气候变化等贡献积极力量。 此外,长江电力始终坚持压实帮扶责任、创新工作举措、践行责任理念和助力慈善救助,不断加强对定点帮扶县、电站库区周边和新业务区域所在地的支持力度,切实承担起央企社会责任的使命担当。 长江电力表示,“十四五”期间,公司将进一步巩固、深化和拓展新发展模式。一是产业链条上,推动“发-配-售”并举,实现产业链有效延伸(其中配电发展主要在海外);二是能源结构上,拓展到“水风光储”多能互补,加速构建“大水电+大储能+大风光基地”发展格局;三是业务形态上,稳步布局智慧综合能源,开辟智慧综合能源产业发展新空间;四是发展区域上,将生产体系优势转化为参与国际合作和竞争的新优势,在做大做强国内业务的同时继续审慎地向国际拓展。 关于长江电力 中国长江电力股份有限公司是经国务院批准,由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立的股份有限公司。公司创立于2002年9月29日,2003年11月在上交所IPO挂牌上市,股票代码600900。2020年9月30日,公司所发行的“沪伦通”全球存托凭证在英国伦交所上市交易。 长江电力主要从事水力发电、抽水蓄能、新能源、智慧综合能源、投融资等业务,经营区域覆盖中国、秘鲁、巴西、德国、巴基斯坦等多个国家。拥有世界前12大水电站中的5座,境内运营管理六座梯级电站,在长江干流水电装机容量达7169.5万千瓦,全球排名第一。 本新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代长江电力发布

若查询详情,请联络:

袁熹慈女士/欧惠如女士

直线:(86)135 5292 6173/(852)3468 8171

电邮:xici.yuan@everbloom.com.cn



