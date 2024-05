国美金融科技发布2023年度报告 商业保理稳中向好 多元化协同发展

香港,2024年5月1日 - (亚太商业通讯) - 国美金融科技有限公司(香港联合交易所代码:628.HK,“国美金融科技”或“公司”,及其子公司,统称为“集团”)发布了2023年度财务报告。 2023年,全球经济在负面因素的影响下艰难复苏,面对复杂多变的外部环境,中国政府聚焦金融支持实体经济,进一步提高对实体经济的服务质量;发展普惠金融,支持民营企业和小微企业的发展。2023年下半年,国家密集出台多项政策,鼓励供应链金融的发展,其中明确要求积极开展产业链和供应链金融服务,推动普惠小微贷款的持续增长。在一系列政策的支持下,供应链金融行业整体趋于良好发展。 报告期内,集团继续坚持科技金融的战略主线,推动数字化和智能化技术在供应链金融领域的发展,充分发挥金融科技的优势,为广大客户提供优质、安全的供应链金融服务。本集团2023年度收入增加2.24%至人民币8200万元,同时实现扭亏为盈,税后净利润达人民币3700万元。 商业保理巩固集团发展基石,助力平稳发展 商业保理业务是本集团的主要业务,2023年度贡献了集团92%的营业收入。这项业务也是本集团未来发展的基石,得益于良好的风险管理体系,业务在2023年尽管面临多变环境,仍保持稳步增长。2023年,本集团及时偿还银行贷款,并以公司自有资金作为运营资金,使资产负债率显著下降,运营资金更加充裕,商业保理业务稳健扩大贷款规模。年内,集团更加注重商业保理业务客户的质量,重点关注优质客户,并相应增加了优质客户的放贷规模。此外,近年来,本集团向若干优质客户提供更长的贷款期限,以在提高盈利能力的同时保持较低的信贷风险。2023年,商业保理业务稳步扩大经营规模,平均贷款余额净额从2022年的人民币8.9亿元增至人民币10.1亿元,收入同比增长8.16%至人民币7580万元,板块利润从2022年的人民币5840万元增至人民币6820万元。 此外,管理层还密切关注其他金融服务业务的发展,运用相关领域的丰富技术经验,继续开拓其他金融服务的各种机会。报告期内,本集团的其他金融服务业务实现了人民币260万元的利润。 收购事项有序推进,多元化协同发展 2023年,集团积极寻找额外机会以获得更多收入,布局游戏产业,积极推进拟议中的收购事项。根据数据报告显示,全球游戏市场在2023年的总收入达到了1840亿美元,同比增长6%,其中手机游戏收入达到了767亿美元,预计2024年全球手机游戏收入将重返上升轨道,游戏行业正迈向新的发展周期。同时,集团希望借此机会推动业务增长,为公司发展注入新的动力。 报告期内,集团正有序推进拟议中的收购事项。管理层预计,通过拟议的收购,借助目标公司的庞大和多区域用户资源,加上本公司的互联网技术优势,将为集团的业务创造协同效应。管理层相信,拟议的收购事项将使本集团的业务多元化,扩大收入来源,并为股东带来最大回报。 可持续发展理念融入业务运营,为利益相关方创造共享价值 集团在积极拓展金融科技领域战略布局的同时,致力于推动可持续业务发展,并将其作为长期发展目标的重要组成部分。在报告期内,集团通过实施节能减排措施,使年度碳足迹下降,支持向净零排放的过渡,以助力实现国家的碳中和目标;在人事管理方面,采用以人为本的管理方法,提供广泛的培训课程,以促进员工成长,与员工共同创造利益;同时,深耕社会公益事业,积极履行企业社会责任。通过践行ESG核心价值,集团致力于与所有利益相关方携手,共同创造更美好的未来。 国美金融科技管理层表示:「本集团计划进一步拓展业务,期望能够扩大收入结构并加强集团的应对能力,抓住当前市场趋势,推动业务多元化发展,相信这将进一步释放集团现有的运营潜力,并为集团带来更多收益。展望未来,本集团将继续紧密结合产业链流通场景,抓住企业数字化发展以及普惠金融的趋势,建立更加多元化和差异化的产品和服务矩阵。在实现多元化协同发展的同时,继续拓展业务收入,并为客户提供一如既往的专业化服务,为股东带来稳定和丰厚的回报。」 关于国美金融科技有限公司 国美金融科技有限公司是一家在香港联合交易所上市的公司(股票代码:628)。公司拥有大数据和人工智能驱动的风险控制服务系统,为广大客户提供优质的综合金融服务。同时,凭借公司的互联网优势,积极推动数字化和智能化领域的发展。 本新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代表国美金融科技有限公司发布。如有咨询, 九富(香港)财讯公关集团有限公司

古今小姐/黄佳钰先生

电话:(852) 3468 8944 传真:(852) 2111 1103

电邮:kiri.tang@everbloom.com.cn / philip.huang@everbloom.com.cn



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network