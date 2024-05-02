国美金融科技发布2023年度报告 商业保理稳中向好 多元化协同发展

香港，2024年5月1日 - (亚太商业通讯) - 国美金融科技有限公司（香港联合交易所代码：628.HK，“国美金融科技”或“公司”，及其子公司，统称为“集团”）发布了2023年度财务报告。

2023年，全球经济在负面因素的影响下艰难复苏，面对复杂多变的外部环境，中国政府聚焦金融支持实体经济，进一步提高对实体经济的服务质量；发展普惠金融，支持民营企业和小微企业的发展。2023年下半年，国家密集出台多项政策，鼓励供应链金融的发展，其中明确要求积极开展产业链和供应链金融服务，推动普惠小微贷款的持续增长。在一系列政策的支持下，供应链金融行业整体趋于良好发展。

报告期内，集团继续坚持科技金融的战略主线，推动数字化和智能化技术在供应链金融领域的发展，充分发挥金融科技的优势，为广大客户提供优质、安全的供应链金融服务。本集团2023年度收入增加2.24%至人民币8200万元，同时实现扭亏为盈，税后净利润达人民币3700万元。

商业保理巩固集团发展基石，助力平稳发展

商业保理业务是本集团的主要业务，2023年度贡献了集团92%的营业收入。这项业务也是本集团未来发展的基石，得益于良好的风险管理体系，业务在2023年尽管面临多变环境，仍保持稳步增长。2023年，本集团及时偿还银行贷款，并以公司自有资金作为运营资金，使资产负债率显著下降，运营资金更加充裕，商业保理业务稳健扩大贷款规模。年内，集团更加注重商业保理业务客户的质量，重点关注优质客户，并相应增加了优质客户的放贷规模。此外，近年来，本集团向若干优质客户提供更长的贷款期限，以在提高盈利能力的同时保持较低的信贷风险。2023年，商业保理业务稳步扩大经营规模，平均贷款余额净额从2022年的人民币8.9亿元增至人民币10.1亿元，收入同比增长8.16%至人民币7580万元，板块利润从2022年的人民币5840万元增至人民币6820万元。

此外，管理层还密切关注其他金融服务业务的发展，运用相关领域的丰富技术经验，继续开拓其他金融服务的各种机会。报告期内，本集团的其他金融服务业务实现了人民币260万元的利润。

收购事项有序推进，多元化协同发展

2023年，集团积极寻找额外机会以获得更多收入，布局游戏产业，积极推进拟议中的收购事项。根据数据报告显示，全球游戏市场在2023年的总收入达到了1840亿美元，同比增长6%，其中手机游戏收入达到了767亿美元，预计2024年全球手机游戏收入将重返上升轨道，游戏行业正迈向新的发展周期。同时，集团希望借此机会推动业务增长，为公司发展注入新的动力。

报告期内，集团正有序推进拟议中的收购事项。管理层预计，通过拟议的收购，借助目标公司的庞大和多区域用户资源，加上本公司的互联网技术优势，将为集团的业务创造协同效应。管理层相信，拟议的收购事项将使本集团的业务多元化，扩大收入来源，并为股东带来最大回报。

可持续发展理念融入业务运营，为利益相关方创造共享价值

集团在积极拓展金融科技领域战略布局的同时，致力于推动可持续业务发展，并将其作为长期发展目标的重要组成部分。在报告期内，集团通过实施节能减排措施，使年度碳足迹下降，支持向净零排放的过渡，以助力实现国家的碳中和目标；在人事管理方面，采用以人为本的管理方法，提供广泛的培训课程，以促进员工成长，与员工共同创造利益；同时，深耕社会公益事业，积极履行企业社会责任。通过践行ESG核心价值，集团致力于与所有利益相关方携手，共同创造更美好的未来。

国美金融科技管理层表示：「本集团计划进一步拓展业务，期望能够扩大收入结构并加强集团的应对能力，抓住当前市场趋势，推动业务多元化发展，相信这将进一步释放集团现有的运营潜力，并为集团带来更多收益。展望未来，本集团将继续紧密结合产业链流通场景，抓住企业数字化发展以及普惠金融的趋势，建立更加多元化和差异化的产品和服务矩阵。在实现多元化协同发展的同时，继续拓展业务收入，并为客户提供一如既往的专业化服务，为股东带来稳定和丰厚的回报。」

关于国美金融科技有限公司

国美金融科技有限公司是一家在香港联合交易所上市的公司（股票代码：628）。公司拥有大数据和人工智能驱动的风险控制服务系统，为广大客户提供优质的综合金融服务。同时，凭借公司的互联网优势，积极推动数字化和智能化领域的发展。

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