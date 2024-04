Wednesday, 3 April 2024, 15:58 HKT/SGT Share: 价值增长表现亮眼 阳光保险成长性突出可吼

香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 近期港股市场有所回暖。国内方面,宏观经济资料边际向好,国内经济有望继续温和复苏;海外方面,美联储6月第一次降息预期深化,有利于港股流动性改善。Wind数据显示,截至3月末,2月以来恒生指数已上涨6.8%。板块方面,保险板块复苏处于进行时。4月2日,港股保险板块集体拉升,带来市场更多信心。后续,随着市场环境趋于好转,作为可选消费的保险产品销售有望持续恢复增长,保险股进入配置时间。 刚刚披露业绩的阳光保险(6963.HK)在昨日领涨市场,收盘上涨9.29%。这背后离不开其业绩整体表现优异,值得关注。2023年,阳光保险全年总保费收入同比增长9.3%;内含价值按可比口径较上年末增长6.4%,继续维持有质增长。 公司寿险NBV表现亮眼,2023年新业务价值按可比口径同比增长44.2%,价值创造能力同业领先。2023年,阳光人寿个险渠道持续推进并深化差异化经营管理模式,队伍产能与绩优人员数量大幅提升。个险渠道人均产能同比增长44.4%,达到MDRT标准人数同比增长84.7%。同时,阳光人寿持续推进「纵横计划」,中高端客户经营持续突破,有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长25.2%,有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长17.5%。 财产险方面,车险智能生命表工程突破「最后一公里」,实现行业领先的风险定价能力、风险成本刚性管理和最优资源分配全智能化,有望成为阳光保险的车险核心竞争力。非车险方面,该公司持续优化业务结构,非车数据生命表与信用保险生命表也取得实质性进展,并逐步应用至经营端,助力盈利能力持续提升。2023年阳光财险承保综合成本率98.7%,同比优化了0.7个百分点。 同时,阳光保险积极推进数字化转型赋能主业发展,AI智能产品逐步成型并开始在机构业务端实验测试,有效提高运营效率。如2023年,该公司通过大数据整合和客户画像应用,客户转化率同比增长99.5%。 在阳光保险的业绩发表会上,董事长张维功先生向我们展示了一幅乐观的经济前景图。他谈到了中国经济积极向好的不可逆转趋势,特别是随着公众对健康管理意识的显著提高,这为保险业注入了前所未有的生机与发展空间。尤其去年召开的中央金融工作会议,明确了科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的五篇大文章,提出了建设金融强国的任务,为金融保险业进一步发展明确了方向,增强了责任,强化了动力。 总的来看,阳光保险价值创造能力突出,伴随着价值工程的有序推进以及数字化转型的持续赋能,有望延续快速成长,为其股价提供长期支撑。今年以来,国泰君安、申万宏源、中金等多家机构发布研报,给予阳光保险正面评价。其中,申万宏源表示持续看好公司寿险价值的长期成长性以及财险承保盈利能力的改善趋势,给予公司「买入」评级,目标价5.74港元。目前该股跟随板块调整处于筑底之中,安全边际充足,投资者可于当前位置分批介入,等待中长期收获。



