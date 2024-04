天能动力：新能源建设扎实推进 科技创新引领产业升级

香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 2023年,是充满机遇与挑战的一年,天能动力紧扣国家「双碳」战略,坚持「实业、科技、资本」三轮驱动,统筹抓好发展与安全,迎难而上,逆势奋进,在高质量发展航道中破浪前行,新能源产业建设扎实推进。集团秉持着绿色可持续发展理念,坚持新能源电池全生命周期管理。业绩期内,综合营业额约为人民币838.91亿元,较上年增长约12.46%,其中基石业务铅蓄电池营业额约为人民币424.23亿元,同比增长约18.68%。公司拥有人应占溢利约为人民币18.22亿元,较上年增长约1.42%;每股基本盈利增长至约人民币1.62元。 公司一直以全球化的眼光参与到世界新能源产业发展浪潮中,并充分利用自身优势抓住机遇,开拓市场。2023年,在荷兰、越南、泰国等地设立办事处,与20余家海外经销商签订天能品牌合作协议,并同步展开终端门店布局,成立全球研发中心和全球资源整合中心,携手全球产业链伙伴驶入海外业务快车道。 主营业务协同并进 成绩优异 公司主营业务覆盖三大板块,分为高端环保电池、新能源电池以及可循环产业三大类。 高端环保电池作为公司最大主营业务,全年实现营收约为人民币424.23亿元,同比增长18.68%,其中动力铅蓄电池实现营收约为人民币391.52亿元,同比增长约19.32%。铅蓄电池在电池行业中已有长期的应用历史,它的稳定性和可靠性也在电动轻型车及其他多个应用领域得到了验证。天能作为铅蓄电池行业龙头,引领铅蓄电池全生命周期关键技术,打造了行业首家全产业链智能工厂,致力于成为铅蓄电池产业生态模式的创领者和实践者。 此外,公司还大力发展新能源电池业务,以锂离子电池、氢燃料电池、钠离子电池等下一代电池产品的研发、生产和销售为主,全年实现营收约人民币8.82亿元。凭借在新能源电池制造产业深厚的积累,进一步完善储能战略布局。2023年,天能浙江省湖州市长兴县南太湖锂电池基地一期项目6GWh顺利投产,储备产能蓄势待发。公司成功应用两种锂电电芯的5款风冷模块,4款液冷模块,并完成相关国标与UL认证。在加强技术研发的同时,公司不断加快市场布局,努力拓展储能各级应用领域客户。年内,大唐鲁北200MWh储能电站成功并网、甘肃省金昌市新型共享储能电站系统试点项目签订,与越南BEIN股份有限公司签署储能战略合作协议。 中国作为全球最大的铅蓄电池生产和消费国,铅蓄电池回收行业市场规模总体呈现稳步增长态势。根据数据,2023年国内废旧铅蓄电池报废量约为600万吨,较二零二二年增加约20万吨,增幅约3.44%。天能已建立铅蓄电池、锂离子电池两大循环经济生态圈,积极履行生产者责任延伸制,大力发展循环经济,构建了集「回收-冶炼-再生产」为一体的电池全生命周期生态产业链,为庞大的退役动力电池找到一个绿色环保的处理模式。 报告期内,本集团可循环产业取得营业收入约人民币36.00亿元,其中铅蓄电池循环产业取得对外营业收入约人民币30.69亿元。公司自2009年开始布局铅蓄电池回收业务以来,已在全国15个省取得回收试点资质,在22个省市建立蓄电池循环回收试点公司,在全国拥有超50万家蓄电池回收网点,建设起规范有效的回收体系。天能已建成了四大绿色循环经济产业园,具备100万吨的废旧铅蓄电池年处置能力。 持续深化产业布局 高效提升运营 2024年,天能将深化产业布局,强化研发创新,进一步提高核心竞争力,为企业行稳致远打下坚实基础。同时,公司将继续积极响应国家共建「一带一路」倡议,不断把全球化战略向纵深推进,加快「走出去」步伐,打造全球制造中心,持续推进海外本地化战略,全力拓展新业务,加强天能品牌在海外新能源领域的影响力。 新的一年,天能将持续深耕三大主营业务,以高端环保电池作为核心业务,大力发展「铅锂氢钠」多技术路线并举的储能解决方案,依托电池循环体系建设和绿色智能制造升级,倾力构筑绿色发展生态圈。在基石业务铅蓄电池上,2024年实现收入销量稳步增长,持续保持市场竞争力和价格优势,提升市场份额。储能产业作为公司第二增长曲线,实施差异化竞争路线,力争细分市场的领跑者。全面整合储能产业各环节,以技术驱动产品,助推储能方案在更多场景实现应用,增创市场竞争优势。在可循环产业版块,天能将强化产业规划,围绕「电池智造、回收、处罝」纵向一体化布局,进一步完善回收网络,提高电池综合处置能力,为资源高效利用探索新路径,助推新发展。 在全球能源转型与坚持「双碳」目标的背景下,天能将秉持绿色、创新、开放的发展理念,坚持「以客户为中心,以市场为导向」,成为全球领先的绿色能源解决方案商。 关于天能动力国际有限公司 天能动力国际有限公司(「本公司」)及其附属公司(统称「本集团」或「天能」)创始于一九八六年,是中华人民共和国(「中国」)新能源电池行业的领军企业,也是中国轻型电动车电池的龙头企业。天能于二零零七年在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市(证券代码00819.HK),经过三十多年的发展,现已成为以电动轻型车动力电池、储能电池、可循环产业为主,集汽车起动启停电池、电动特种工业车辆动力电池等多品类电池的研发、生产、销售,以及绿色智能制造、智能物流平台等为一体的新能源集团。



话题 Press release summary



部门 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network