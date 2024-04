Wednesday, 3 April 2024, 11:19 HKT/SGT Share: 北角汇法国餐厅Briketenia x 日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki

全球首度联乘艺术餐单 「扭扭棒艺术」呈现味觉及视觉饗宴

亲手设计两大升级用餐体验:私珍藏展出及经典角色突袭现身

The Point会员凭积分可消费换领限定版主题甜品、艺术精品及现金折扣券 香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 为延续艺术月的氛围,位于北角汇的法国得奖品牌餐厅- Briketenia,特意联手国际著名时尚艺术集团 - ARTOX GROUP创办人黄伟杰 (Keith Wong),引入其全球独家代理、被誉为「扭扭棒大神」的日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki(藤崎琢磨)创意跨界企划,以Takuma的大胆鲜艳配色、风格前卫童趣的扭扭棒作品为主题,推出全球首度联乘兼期限定的艺术餐单「Takuma Menu」!由即日起至4月30日,Briketenia的独家「Takuma Menu」将以艺术家多个话题之作的经典角色为灵感,包括象征运动力的MIKE、博学多才的JOG、魔法力量的BLOODY,严选多款产地直送的日本及法国食材,融合法式烹调手法,将立体的艺术创作「烹」制成色彩斑斓的视觉盛宴!配合这位「雕塑家」的玩味创作风格,Takuma Fujisaki更带来两大升级用餐体验,不但亲手挑选两件最心爱的作品在餐厅展出,更安排经典角色MIKE以巨大化形象于晚市时段突击现身餐厅,为这场玩味艺术饗宴引发惊喜彩蛋! 免费展出「扭扭棒大神」Takuma Fujisaki全人手制作扭扭棒艺术品 呈现充满色彩的美好世界 来自日本东京的Takuma Fujisaki(藤崎琢磨),被誉为「扭扭棒大神」。一直从事平面设计工作的他,因工作关系于2010年开始探索以「扭扭棒」(Pipe Cleaner)进行艺术创作,自此开启了以这种色彩鲜艳的生活小工具作为创作媒介的新篇章。Takuma Fujisaki作品以抢眼的色彩闻名,造型设计可爱,冀展出世界充满色彩,多年来合共扭出逾200个角色。所有作品不但只由人手制成,而且完全没有使用黏合剂或基座等其他辅助材料,突显其非凡造诣。借着三月艺术月,Takuma Fujisaki更首度来港参展国际矚目的艺术盛事ComplexCon,并参与今次与Briketenia全球首度联乘的艺术饗宴企划。他认为艺术要成功接触大众,必须善用不同媒介融入生活当中,借此令大众对艺术作品产生好奇心,从而慢慢了解艺术家,最终对艺术产生兴趣,而美食就是其中一个媒介。 Briketenia x Takuma Fujisaki x ARTOX GROUP全球首度联乘艺术餐单 给合视觉及味觉的日法艺术饗宴 因此,ARTOX GROUP 创办人黄伟杰 (Keith Wong)、日法餐厅Briketenia与Takuma Fujisaki一拍即合,从他的创作风格、经典创作、餐饮喜好等多方面着手,携手设计出合共五道菜式的期间限定艺术餐单「Takuma Menu」,主打「当造食材」、「鲜艳颜色」及「创新搭配」三大卖点。全新餐单以多款产地直送的尊贵食材入馔,包括日本海胆、三文鱼籽、法国鹅肝及牛柳等,加上由Takuma Fujisaki为每款菜式设计的主色调,呈现出餐厅对新鲜食材的坚持及艺术家的个人创作风格。Takuma Fujisaki钟情法菜,认为日式及法式菜系同样追求完美的细节。为了今次合作,他更与Briketenia主厨共同设计合共20道菜式,再从中严选5道菜式,每道菜式历时约一个月才完成创作,突显心思。由即日起至4月30日,「Takuma Menu」分别以午市套餐(3道菜;$380/位)、晚市套餐(5道菜;$680/位)或单点主题甜品($98/份)形式供应,将艺术体验,延续艺术月在本港的风潮! 日法餐厅Briketenia与Takuma Fujisaki共同设计5道菜式 第一道菜式:

樱桃之始

Pan-Fried Foie Gras with Cherry Sauce

著名的法国鹅肝,结合了Briketenia日籍主厨的法式烹调手法,以Takuma Fujisaki创作的BLOODY为灵感,配上源自日本的红菜头及车厘茄,加入酸甜的樱桃酱汁,十分开胃,为大家率先打开味觉及视觉盛宴的开端。 第二道菜式:

梦幻魔法

White Asparagus Soup and Japan Salmon Roe

白露筍质感细嫩,口感清脆,具有独特的风味和丰富的营养价值,不但是今季的当造食材,更是高级餐饮中的常见食材!这碗浓汤以乳白色为主调,将白露筍汤煮食绵密的口感,辅以鲜橙色的日本三文鱼籽及高贵黑色的鱼子酱作点缀,为大家呈现一幅令人惊艳的艺术作品。 第三道菜式:

彩光缭绕

Japan Uni Spaghetti with Beetroot Sauce

Takuma Fujisaki心水之选!主厨特别以自制的红菜头汁制成意粉,再添上鲜味的日本海胆,设计出的震撼的视觉效果,同时带来极具新鲜感的味觉享受,令人想起Takuma Fujisaki创作的经典角色BLOODY! 第四道菜式:

古铜雅致

French Beef Tenderloin with Red Cabbages and Butter Nut Cream

同样贵为Takuma Fujisaki心水之选,菜式受他创作的七彩公仔MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo启发,以法式牛柳搭配日本的鱼子酱,加上鲜艳夺目的南瓜奶油及紫薯泥,呈现出作品独特抽象的设计风格及具有诗意的色彩组合,将这场艺术饗宴布带向高峰。 第五道菜式:

湛蓝诗意

Briketenia Dessert

Takuma Fujisaki的设计造型趣怪可爱,大眼睛更是一众角色的标记!甜品以经典角色JOG为蓝本,湛蓝的身躯化身为精致高雅穿的蓝色雪糕蛋糕,加上来自日本的士多啤梨,惊艳得让人过目不忘,为这场艺术饗宴画上完美句号。 特设两大升级用餐惊喜体验 贯彻「扭扭棒大神」的创作风格 Takuma Fujisaki的作品玩味浓厚,贵为「扭扭棒大神」,又怎会墨守成规,约束大家只能安坐于餐桌上感受味觉及视觉的盛宴?为了令大家有升级的用餐体验,Takuma更为是次合作带来两大惊喜,其中包括: 私珍藏展出: Takuma亲自挑选两款别具意义的袖珍版藏品MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo,以及其他一系列精品于推广期内在餐厅展出,期望大家感受到作品的惊喜,为大家用餐体验增添艺术玩味。 MIKE惊喜突袭: Takuma更特意安排经典角色MIKE于推广期内的晚市时段突袭现身!象征运动力的MIKE身高体1.3米,抢眼的鲜橙色造型极为吸睛!活力十足的MIKE于4月5日至4月28日 (逢星期五、六、日及公众假期)晚上6时至10时期间将不定时现身与一众艺术爱好者兴奋合照,为精彩的晚餐引发惊喜彩蛋! The Point会员凭指定积分及消费 免费兑换主题甜品、精品及美食折扣券 由4月9日起,The Point会员凭指定积分及惠顾Briketenia满指定金额,即可享多重优惠及兑换精品! 礼品上架日期:4月9日 (约下午1时,兑完即止) Takuma 主题甜品及贴纸套装 (价值$186) The Point 会员凭1,000积分预留,并于Briketenia晚市惠顾堂食满HK$500,即可兑换期间限定Takuma甜品一客 (参考价:HK $98) 及云集多个经典角色的Takuma 限量版主题贴纸一张 (参考价:HK$88)。 Takuma 主题Totebag及贴纸套装 (价值$187) The Point 会员凭1,000积分预留,并于Briketenia晚市惠顾2份Takuma Menu,即可兑换Takuma 限量版主题贴纸一张 (参考价:HK$88)与及玩咪十足的Takuma经典角色大Totebag一个 (参考价:HK $99),Totebag体积达2呎x 2呎,又型又靓又实用! BriketeniaxTakuma主题甜品 8折优惠券 The Point 会员凭200积分即可兑换BriketeniaxTakuma主题甜品 8折电子优惠券一张,凭券惠顾该甜品时可获8折优惠。 BriketeniaxTakuma Menu 9折优惠券 The Point 会员凭200积分即可兑换BriketeniaxTakuma Menu 晚市堂食9折电子优惠券一张,凭券于晚市惠顾该套餐时可获9折优惠。 Briketenia餐厅

地址:北角渣华道123号北角汇二期2楼206号铺

电话:5505-1115

营业时间:星期一至星期五︰12:00 – 15:00 及18:00 - 22:00

星期六、日及公众假期︰12:00 - 22:00

公众假期: 12:00 - 22:00

社交平台︰Facebook: @Briketenia

Instagram: @briketenia_hk



