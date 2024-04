Wednesday, 3 April 2024, 10:37 HKT/SGT Share: 光大环境以创新驱动转型高质量发展

香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)(以下简称“光大环境”或“公司”)日前发布2023全年业绩公告,显示公司持续转型升级,加大创新投入力度,以“创新引领发展”,坚持自主科研创新之路,积极提升企业数字化管理水平,进一步向科技型环保企业转型。 科研创新与成果转化收获丰硕 光大环境在转型升级上继续投入科研创新,研发及相关投入近人民币3亿元,提高对一线科研人员的激励与支持,有序推进各项科研工作、推动科研成果转化。据业绩公告,2023年,公司新增获得授权专利250项(包括实用新型专利167项、发明专利57项、软件专利20项、外观设计专利6项),截至2023年12月31日,公司持有授权专利近1,800项。 2023年,光大环境坚持立足市场、创新发展,有序推进多项研发课题工作,通过旗下装备制造及环境研究院两大业务板块实现多项成果转化,赋能业务发展布局,包括自主研发设计的首台小型生活垃圾焚烧炉样机成功下线;集团自主研发的水力清灰技术及产品于山东邹城、浙江海盐等地的环保项目进行成果转化等。 同时,多项科技成果经权威鉴定达到国际先进水平,摘得国家、省级荣誉认可,例如垃圾焚烧中温超高压母管制再热技术的研发与工程应用技术获中华环保联合会颁发“二零二三年中华环保联合会科技进步奖”;多源高热值固废能源化利用水冷炉排炉成套装备科技成果获中国环保机械行业协会颁发“二零二三年度环保装备技术创新奖”一等奖等。 机制创新方面,光大环境推动科技创新“拆门破墙”;强化数字思维,提升业务管理数智化水平;推出课题研发“揭榜挂帅”机制、“大课题”制度等,加大科技研发与成果转化应用,加快装备制造转型升级,聚焦固废、泛水、清洁能源做好存量优化,推动焚烧气化与节能增效、烟气净化、固废资源化利用、智能优化控制、数据治理低碳储能等领域的科技创新与成果转化。 落实创新业务模式,突破连连 光大环境围绕固废、泛水和清洁能源三大主业积极探索业务与商业模式,以新业务模式在国内外市场落实项目。公告显示,公司首次以EPCO轻资产业务模式承接落实多个环保项目与新业务,先后于江苏涟水、江阴高新区、常州郑陆等地承接水务项目,对外输出运营管理相关经验与优势,丰富业务模式组合;开启“零碳园区”业务模式,与江苏今世缘酒业股份有限公司签署项目合作协议,共同打造“零碳园区”,涵盖屋顶光伏发电、用户侧储能、虚拟电厂等领域,布局智慧能源产业;签署多个餐厨及厨余垃圾处理、环卫一体化、再生资源利用、建筑垃圾、供热供汽等垃圾发电协同类项目,进一步巩固集团于当地市场的垃圾发电产业链布局——公司向“轻重并举”转变的发展战略逐步显效。 以科技赋能运营管理,促进降本增效 年内,光大环境持续提升企业管理数字化水平,推进业财一体化系统、智慧管理平台、档案数字化管理平台建设工作,依托大数据、人工智能、云计算等新型数字技术开展智慧工厂实践,“智慧水厂”运营管理系统年内实现运营项目全覆盖,同时继续有序推进“厂内光伏”项目,更多光伏发电设施投入使用,助力运营降本增效。数据显示,截至2023年12月31日,已有4个项目的光伏发电设施投入运营,回顾年度内产生绿色电力逾1,000万千瓦时,另有10个项目的相关设施正在推进中。 管理层在业绩发布会上提到,环保行业属于技术服务型行业,必须积极发展“新质生产力”。接下来,光大环境将继续围绕三大主业,以科技研发为引领,提高技术含量,激活“新质生产力”,提高处理能力,面向需求、面向市场、面向未来,以新科技驱动转型,带领光大环境向高质量发展进一步稳步推进。



