阳光保险：核心业务经营稳健 2023年业绩韧性凸显

香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 2023年，国际政治经济环境复杂因素增多，国内周期性和结构性矛盾迭加，中国经济在持续承压中依旧走出一条回升向好的复苏曲线。在这背后，保险行业作为社会经济的「稳定剂」和「减震器」，积极融入国家发展大局，为经济高质量发展提供有效的风险保障。

上市险企正是行业的一个缩影，以自身的稳健发展与对社会的突出贡献，交上靓丽答卷。近期，新晋上市险企阳光保险（6963.HK）发布2023年度业绩。报告显示，于2023年，公司攻坚克难，坚持「好中求进」的价值发展理念，经营业绩再创历史新高，同时积极服务国家战略与实体经济，高质量发展开创新局面。

寿财险提质增效 共迎量价齐升

根据业绩报告，2023年，阳光保险全年总保费收入1,189.1亿元（单位：人民币，下同），同比增长9.3%；实现保险服务收入599.0亿元，同比增长7.5%；归属于母公司股东的净利润37.4亿元；内含价值1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%，经营质效再上新台阶。

在寿险方面，2023年，阳光人寿业务结构持续优化，新业务价值实现较快增长。实现寿险总保费收入746.0亿元，同比增长9.2%；实现新单期缴保费收入181.0亿元，同比增长22.7%；新业务价值36.0亿元，可比口径同比增长44.2%。

在财险方面，2023年，阳光财险业务规模快速增长，盈利水平持续提升。实现原保险保费收入442.4亿元，同比增长9.6%；实现家用车保费增速10.8%，农险保费增速42.1%，政策性健康险保费增速65.3%；同时，公司强化业务管理和风险控制，承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点。

加强投研能力 稳步穿越宏观周期

在保持寿险与财险均衡发展的同时，阳光保险秉持长期价值投资理念，不断提升投研能力，在严格管控投资风险的前提下，科学灵活地进行战术资产配置，持续创造长期、稳定、可持续的投资业绩。

截至2023年12月31日，公司总投资资产规模为4,797.5亿元，较上年末增长15.5%，全年实现总投资收益146.2亿元，总投资收益率3.3%，综合投资收益率4.8%，在持续波动的市场环境下，能够取得如此投资收益，实属难能可贵。

此外，阳光资管在负责受托管理公司内保险资金的投资运用的同时，还大力发展第三方资产管理业务，为其他投资者提供专业化的资产管理、投资顾问及服务，帮助客户实现资产稳健增值。截至2023年12月31日，其受托管理资产规模8,085.7亿元，较上年末增长6.8%，其中受托管理第三方资产规模4,106.7亿元。

绘制「知心阳光」全新图谱 未来成长空间可期

值得一提的是，阳光保险还以「爱与责任」的向善文化积极打造「知心阳光」的新阳光战略，通过以「纵横计画」落地为抓手，创造性推出了真正具有客户思想的「三张保单保一生、五张保单全家福、七彩阳光满堂红」（简称「三/五/七」）产品体系，让客户明明白白买保险、不花一分冤枉钱；并面向团体客户风险管理需求，持续推进「伙伴行动」风险管理服务落地，聚焦「保险+服务+科技」模式的创新和实践，有效助力客户识别处置安全隐患，真正站在客户视角共同管理风险。2023年，累计为1.4万个企业客户提供科技减灾和专业风险咨询服务。

回首过去的历程，阳光保险集团创始人、董事长张维功表示，阳光作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一成功上市的传统险企，能取得今天的成就，关键因素在于初心和定力。

而对于未来发展趋势，张维功认为，中国经济持续向好的趋势明朗，保险业在中国前景广阔，去年召开的中央金融工作会议，为行业进一步指明了方向，增强了责任，强化了动力。2024年是阳光创业的20周年，在服务整个国家的战略之中，公司将找准自己的定位，明确自己的目标，全面推进高质量发展。

从经济基本面来看，自去年7月以来，国家利好政策持续出台，多方助力为经济发展注入强心剂，2023年国内经济保持了稳定增长。伴随利率下降、居民健康养老需求释放等，保险负债端销售景气度有望维持高位，迭加前期资产端隐忧和负债端规范政策等压制因素已充分释放，保险股存在资产负债共振的修复预期，阳光保险作为一家成长型的优质「中生代」险企，不妨重点关注其底部反转的高弹性配置机会。

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