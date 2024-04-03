沛嘉医疗(09996.HK)因金融资产评估停牌

香港, 2024年4月3日 - (亚太商讯) - 沛嘉医疗(09996.HK)发布公告称，由于公司正在与审计师讨论金融资产的估值(初始投资成本为8000万港币)，且仍待若干资料及支持文件，公司将延迟发布年度业绩公告，并自4月2日起暂停股票交易，以待刊发经审核年度业绩。

值得注意的是，上周四港交所规定的2023年年度业绩发布截止日期已过，沛嘉医疗只是碧桂园、诺辉健康、洪九果品、亿达中国等众多未能及时发布经审核业绩公告的公司之一。而且，其仅因8000万港币金融资产的审计工作未完成而延期，依然发布了未经审计的业绩公告，这一情况并不常见。

从公司3月28日晚发布的未经审计业绩公告来看，公司的整体经营情况稳中向好，未见异常。公司2023年实现营业收入4.41亿元，同比增长75.9%；毛利达3.25亿元，同比增长84.7%；毛利率同比提升3.5个百分点至73.8%，多项核心指标录得强劲增长。在主营业务增长的同时，公司的费用控制也取得显着成效，2023年销售费用率、管理费用率和研发费用率分别同比下降22.7%、17.1%和82.2%。

产品端，公司TAVR产品放量迅速。2023年，公司的一代及二代TAVR产品在约200间新医院完成植入，累计覆盖医院数量近500家。随着术式的推广和下沉，公司也实现了TAVR产品终端植入量的倍式增长，进一步巩固市场地位。2023年公司TAVR产品终端植入量达2484台，市场份额达20%以上。未经审计年度业绩公告显示，公司经导管瓣膜治疗业务录得收入1.86亿元，同比增长72.9%；分部毛利同比增长86.0%至1.59亿元，毛利率同比提升6.0个百分点至85.7%，分部亏损同比收窄13.5%。

同时，神经介入业务得益于集采和神经介入手术的快速普及和下沉，出血、缺血及通路类产品迅速放量。未经审计年度业绩公告显示，公司的神经介入业务实现收入2.56亿元，同比增长78.1%；分部毛利同比增长83.4%至1.66亿元，销售费用率、管理费用率和研发费用率分别同比下降14.2%、9.9%和15.7%，分部亏损收窄至74.4万元。

根据港交所类似事件通常的复牌指引，决定一个企业能否复牌的主要是三点：一是刊发上市规则规定的所有未刊发财务业绩及处理任何审核修订;二是证明公司有持续经营能力;三是向市场公布所有重大信息，以供股东及其他投资者评估公司状况。

从公司发布的未经审计的资产负债表来看，该项未决的金融资产的估值约占其2023年底总资产的2.16%，预期对公司的整体业绩影响不会太大，目前公司具有持续经营能力。希望公司的相关审计工作能尽快完成，争取早日复牌。

数据源：格隆汇

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