汇盈控股公布2023全年业绩

香港, 2024年4月2日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式金融服务机构汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821. HK）欣然宣布其截至2023年12月31日止年度（「报告年度」）之经审核之全年业绩。 报告年度内，集团新收购的资产管理业务，以及保险经纪业务和数码资产业务表现均有所改善。 同时，集团在进军前景广阔的国内天然气市场方面取得突破性进展。

面对市场动荡，集团于报告年度内在实现业务多元化方面取得进展，加上受惠于资产管理业务、保险经纪业务及数码资产业务的扩张，集团收益录得温和增长。 报告年度内，集团的综合收益按年上升约3.9%至约7,613.8万港元（2022年：约7,328.1万港元）。 尽管集团已采取严格的成本控制措施，惟受累于产生以股份为基础的一次性付款开支、自有持股价值减少及应收账款的减值亏损增加，以致集团于报告年内的亏损有 所增加。 年度亏损为约2.9亿港元（2022年：年度亏损约1.8亿港元）。 每股基本亏损为12.05港仙（2022年：每股基本亏损为8.57港仙）。

汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示：「于2023年，面对加息、数十年来最严重的通胀所带来之前所未有的货币收紧政策，以及地缘政治冲突，全球经济增长势头 放缓且不平衡。在香港，市场大幅波动，金融环境受压，股票价格显著下滑，恒生指数亦史无前例地连续第四年录得跌幅。近年出现的不利因素持续影响中国内地及香港的资本市场 ，为两地市场带来一系列挑战，无可避免地影响集团的业务营运。面对动荡的市场环境，为降低经营风险，集团采取严格的成本控制措施，并加大力度实现业务多元化， 而部分业务分部的发展亦初见成效。」

业务回顾

金融服务业务

报告年度内，随着集团继续致力实现业务多元化，传统经纪及融资业务占其总收益的贡献比率进一步下降至约79%。 集团继续透过汇盈证券有限公司（「汇盈证券」）提供各种金融服务，包括本地及海外证券交易、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售、包销及保证金融资。 此外，集团透过汇盈财务有限公司（「汇盈财务」）提供融资服务。 集团亦担任配售代理及包销商的角色，参与香港上市公司的集资活动。 集团为客户提供一系列金融及策略顾问支援服务，包括透过汇盈融资有限公司（「汇盈融资」）提供企业融资及其他顾问服务如并购顾问等，以及透过汇盈秘书服务有限公司（「汇 盈秘书服务」）提供公司秘书服务。 由于市场波动，集团的经纪佣金以及包销、分包销、配售及分配售佣金，以及企业融资及其他顾问费用均显著下滑，导致分部收益减少。

继于2023年4月完成收购汇盈国际资产管理有限公司（「汇盈国际资产管理」；前称「安里资产管理有限公司」）及Anli Investment Fund SPC（「AIF」）后，集团的资产管理 业务开始产生收益，发展令人鼓舞。 集团亦继续透过Experts Management Limited拓展保险经纪服务。 Experts Management Limited持有保险经纪公司牌照，并获准从事长期保险业务。 集团的高级管理团队把握香港与中国内地边境重开的机遇，积极开拓中国内地客源，而集团的保险经纪业务亦开始录得收益贡献。

自营买卖业务

截至2023年12月31日，在股市表现欠佳及投资者看淡股市的背景下，集团持有价值约1.6亿港元之持作买卖财务资产（包括香港上市股本证券）。 集团持有的股票主要集中于工业，该等股票的价值受累于企业盈利欠佳而骤降。

数码资产业务

报告年度内，通过扩大数码资产分部的销售及推广力度，集团力求把握市场增长潜力及上升的需求，令销售额有所增加，带动数码资产销售及推广业务于报告年度内实现收益增长。

展望

展望未来，2024年全球经济的前景预期复杂多变，不同因素均影响经济增长。 犹幸，中国政府于2024年初推出了一系列鼓励机构及散户投资股票的措施。 同时，香港政府亦致力扩大港股通计划和深化与中东及东盟国家的合作，务求促进金融市场发展。

为进一步巩固其市场地位，在壮大其保险经纪业务及数码资产销售及推广业务同时，集团亦计划战略性地增拨资源发展资产管理业务，并拟于2024年进军私募股权投资领域。

为进一步丰富集团的投资组合及扩大收入来源，集团于2024年2月宣布拟以代价3,000万港元发行可换股债券，收购沾化久泰燃气有限公司（「沾化久泰燃气」）24% 的股权。 作为溢利保证，截至2024年12月31日止年度，沾化久泰燃气的除税后净收入不得低于2,000万港元。 凭借其于山东省沾化区天然气市场的地位及资源优势，以及主营业务受益于国内环保政策，沾化久泰燃气坐拥庞大商机及亮丽前景，相信未来将进一步实现增长，并为集团提供 稳定的收入来源。

符耀文先生补充：「我们相信，集团于天然气市场的投资可让其把握重大市场机遇，创造丰厚的经常性收入来源，在其所在的瞬息万变、竞争激烈市场中，为集团的可持续发展注入新动力 。凭借在各业务领域推动增长的巨大努力、与客户建立的长期稳固关系，以及稳健平衡的投资组合，我们将继续推动集团的发展，为股东创造长远价值。」

有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主机板，为大中华地区顶尖的金融服务集团， 主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖(i)提供金融服务，包括证券、期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；(ii)自 营买卖业务；及(iii)数码资产销售及推广业务。

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