和泓服务：深耕西南区域，业绩稳健增长

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 22年前，和泓服务在北京悄然落地生根，经过18年的发展，于2019年7月正式登陆港交所，成为全国第14家 、华北区域第1家进入香港资本市场的物业服务企业。

之后两三年，借助在资本市场的募资及多年品牌口碑的积淀，和泓服务大步快走，以“小而精”的收购与优质标的竞夺双线并进，布局全国跑马圈地，进而 在西南地区形成了自身的重点区域竞争力，实现业绩的快速增长。

在地产行业下行周期，和泓服务在坚持三年发展规划不动摇、坚持服务品质根基不动摇、坚持全委发展路线不动摇、坚持利益共用原则不动摇的“四个坚持不动摇”战略方针指引 下，打好“品质、拓展、增值”三大战役，在2023年取得不俗的成绩，营业收入、盈利水准、管理规模实现持续稳健增长。

财报显示，截至2023年12月31日，和泓服务实现总营收约13.13亿元，同比增长26.1%；同期，录得毛利约3.36亿元，同比增长13.9%；净利润约1.14亿元， 同比增长10.1%；股东应占净利约0.78亿元，同比增长13.4%。

规模方面，截至2023年12月31日，和泓服务在管专案数量335个，总在管建筑面积约5580万平方米，同比增长8.6%；订约项目数量359个，总订约建筑面积约 6470万平方米，同比增长3.7%。

扎实进取，业绩稳步提升

2023年，和泓服务物业管理服务与社区增值服务实现收入分别为9.87亿元、2.54亿元，在总收入中的贡献比分别约为75.2%、19.3%。 值得一提的是，在地产下行的大周期，作为关联行业的物企深受影响。 但过去一年，和泓服务物业管理服务、社区增值服务收入同比增幅分别为26.7%、43.7%。

物业管理服务方面，2023年和泓服务通过完善「五享服务体系」，强化品质巡检落地等方式，提升业主体验感；结合数位科技手段，通过大资料和人工智慧分析业主需求，提供精准服务 ；同时采用智慧安防系统加强社区管理安全性，提升业主满意度和归属感。

社区增值服务方面，和泓服务已围绕业主及住户需求建立多样的社区增值服务体系，2023年实现跨越式增长。 业绩期内，和泓服务明确了以“房、车”业务为增值服务核心，打造以房为主题，围绕业主房屋置换、租赁、装修、家居换新等需求的房管家服务体系；以及以车 为主题，围绕车的洗护、车务、维修等需求的车管家服务体系。

深耕西南市场，独立性稳步增强

和泓服务的业务范围涵盖华北、东北、华东、华中、西南及华南六个地区。 截至2023年12月31日，其物业管理项目地域覆盖范围已扩展至中国17个省及直辖市的42个城市。

在和泓服务的版图中，西南区域占比最高，截至2023年底分布在西南区域的在管建筑面积约为2956.1万平方米，占总在管建筑面积的53.0%；年内贡献的物管收入 约为5.46亿元，占物管总收入的55.2%。

2019年上市之后，和泓服务多宗优质标的的收购都落子贵州、四川及重庆。 去年集团在成都设立新的运营总部，和泓服务布局西南核心战略更进一步。 依托西南省份殷实的经济基础与巨大潜力的物业市场，重点开展市场拓展业务。

通过资本合作、协力厂商市场招投标、品牌输出、战略联盟等多种方式，和泓服务正在进一步强化西南区域优势、提升西南区域密度。 2023年，和泓服务优化业务流程和激励体系，完善市场拓展拓后评估体系，签约60余个新专案，订约项目饱和收入约2亿元。

服务业态方面，和泓服务以住宅社区为主，近年正在不断探索新的领域和业务模式，提高细分赛道的专业化服务能力，打造多元业态。 2023年，和泓服务住宅物业、非住宅物业的在管建筑面积分别约为5227.5万平方米、349.0万平方米，各自贡献的物管收入分别约为8.73亿元、1.14亿元。

独立性方面，截至2023年12月31日，和泓服务来自其他物业开发商与关联方的在管建筑面积分别为4695.5万平方米、881.0万平方米，占比分别为84.2%、15.8%； 同期，它们各自贡献的物业管理服务收入分别为7.76亿元、2.11亿元，分别占物管板块收入的78.6%、21.4%。 超八成在管建筑面积来自协力厂商，贡献的物管收入也接近八成，和泓服务独立性进一步提升。

业绩四连跳，优质属性凸显

在房地产持续承压的背景下，物企受关联地产的影响，一部分物企营收开倒车，盈利也成为问题，甚至过往取得亮眼业绩的企业，近年也陆续交出一张张净利腰斩甚至亏损 的成绩单。 而上市物企中和泓服务保持盈利持续增长，上市以来实现业绩四连跳，取得殊为不易的成绩。

2019年上市之初，和泓服务的营收约为2.48亿元，2023年营收达到13.13亿元，四年连续增长，增长率429.0%；净利润从2019年的0.14亿元增长至2023年 的1.14亿元，增长727.5%。

盈利方面，2023年，和泓服务整体毛利率约为25.6%，净利率约为8.7%。 具体到物业管理服务、社区增值服务的去年的毛利率分别约为22.1%、38.9%。

2024年，地产行业持续深调，物管行业变革将继续，而和泓服务在2023年取得的不俗成绩，已经为未来的增长和发展打下了良好的基础。 面向未来，和泓服务通过持续发力“品质，拓展、增值”三大战役，相信会有更多佳绩呈现。

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