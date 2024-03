Friday, 29 March 2024, 18:10 HKT/SGT Share: 锅圈:持续扩大业务规模 盈利能力持续增强

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 锅圈食品(上海)股份有限公司(“锅圈”或“公司”,股份代号:2517.HK)欣然宣布公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度(“报告期”)的综合业绩。 2023年,中国经济总体呈现持续复苏、稳中向好的态势。面对充满挑战及不确定性的经济环境,锅圈通过高效管理供应链以及提升运营效率,盈利能力持续增强。报告期内,锅圈实现收入人民币6,094.1百万元;毛利约为人民币1,350.9百万元,同比增长8.2%;毛利率约为22.2%,较2022年同期的17.4%提升4.8个百分点;净利润约为人民币263.4百万元,较2022年同期增加约9.3%。经调整净利润约为人民币318.0百万元,同比增加约23.8%。经营性现金流同比增长137.7%,达到人民币678.3百万元。 于2023年11月2日,锅圈在香港交易所主板挂牌上市,迎来新的发展里程碑。2024年3月4日起,锅圈正式进入港股通,将有助于公司股票的流动性提升,投资价值有望逐步凸显。另外,为更好地回报广大股东,董事会提议派发末期现金股息每股人民币0.0521元(含税),预计总派发金额将达到人民币1.43亿元,彰显锅圈对股东利益的重视。 线下门店有序扩张 在线渠道加速拓展 在渠道方面,锅圈建立了一个遍布全国的门店网络,以抢占市场份额。报告期内,锅圈门店网络逆势扩张。截至2023年底,锅圈的零售门店数达到了10,307家,覆盖全国31个省、自治区及直辖市,较2022年底净增加了1,086家,市场影响力进一步扩大。 与此同时,为赋能加盟商并促进其销售增长,以及进一步扩大消费者范围并提供更灵活的购物体验,锅圈继续布局多种在线渠道拓展,包括锅圈APP、微信小程序、第三方外卖平台以及抖音等流行社交商务平台。2023年度,通过多层级的抖音账号进行锅圈产品的直播或发布相关短视频,总曝光量超过60亿次。 通过与消费者建立紧密的在线及线下联系和互动,锅圈会员数创出历史新高,会员充值金额进一步按年增长18%,达到约人民币7.2亿元。截至2023年底,锅圈的注册会员数量达到约27.9百万。 持续丰富品类矩阵,数智化驱动产品创新 锅圈为各种用餐场景的消费者提供好吃方便还不贵且提供多样化的一站式在家吃饭餐食产品。凭借深刻的消费者洞察力及研发努力,锅圈通过与供货商及研发中心紧密合作,不断丰富产品组合,以满足不断变化的消费者需求及偏好。 在产品开发方面,锅圈利用数字化工具深入分析消费者行为,实现对消费者的深入洞察以及对市场趋势的准确分析,并据此推出新产品及升级现有产品。锅圈还定期针对当地市场推出产品,以满足不同地域的不同消费者偏好。于2023年度,锅圈共推出339个新SKU。 截至2023年12月31日,锅圈的产品组合包括火锅产品、烧烤产品、饮品、一人食、即烹餐包、生鲜、西餐及零食八大品类,可全面覆盖消费者的多样化用餐需求。 2023年,锅圈毛利率约为22.2%,较2022年同期的17.4%提升4.8个百分点,主要是由于规模优势所带来的更好的成本控制能力,伴随新产品的开发及原有产品的升级,以及收购工厂后自产比例的提升所产生的额外毛利。 稳步推进“三位一体”发展战略,不断巩固市场领导地位 未来,锅圈将继续围绕品牌、产品、渠道三位一体的发展战略,持续扩展产品品类,深化全渠道销售网络,加大品牌建设及营销投入,以及探索更多的消费场景,提升消费者价值,以进一步巩固锅圈的市场领导地位。同时,通过数字化赋能上游供应链以及下游加盟商,实现多场景、全渠道为广大消费者提供好吃方便还不贵的餐食产品。 具体而言,在渠道建设方面,锅圈将继续扩大及深化全渠道销售网络,以进一步直接触达消费者。线下提升已覆盖地区的市场渗透率及将门店网络扩展至新地区,并通过更丰富的店型,以加强线下门店网络的深度和广度。线上进一步发展在线销售平台,实现线下线上的相互赋能,推动销售收入增加。此外,将通过鼓励现有加盟商开设更多加盟店,继续培养更多事业型加盟商以及通过增加更多品类,不断升级产品组合及开发更多在线渠道,来推动加盟商的销售增长并培养事业型加盟商。 锅圈在产品类别及其服务的消费场景方面均创建了多元化的产品组合,未来将继续继续探索露营这一新消费场景,探寻面向企业客户的销售渠道及强化在家吃饭餐食产品的区域化供应链,以提供更多的区域化餐食产品,迎合消费者需要。 在产品方面,锅圈将持续加强研发能力,并持续与上游供货商合作,提升研发及创新能力。同时,通过投资或合作的方式,联合具备市场潜力、能与锅圈实现协同效应的海内外优质食品供货商,进一步整合锅圈的上游资源及引进优质食材,以巩固锅圈产品的核心竞争优势。 在数字化方面,锅圈将持续提升数字化水平,通过进一步完善采购及履约管理平台、推动会员体系建设等举措,提升整体运营效率,促进销售收入的增长。 在品牌建设方面,锅圈将加大品牌建设及营销上的投入,通过加大在知名电视广告、线下广告、社区团购及社交电商平台的营销力度,进一步加深消费者触达,增强消费者粘性,进而增强品牌认可度、提高品牌知名度、美誉度及消费者忠诚度。



