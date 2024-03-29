直面企业发展转型挑战 联想控股如何发展新质生产力



香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 据财华社报道，纵观2023年，地缘政治冲突不断加剧，全球经济受到多重宏观不确定性因素影响，总体增速放缓；反观 中国国内短期也面临着受经济周期的变化迭加政策调整等因素拖累，内生增长动能有待加强、市场有效需求不足、实体经济经营利润空间承压。 内外部压力交织之下，大量上市公司2023年业绩显著下滑。 这其中，为应对高质量发展转型过程中面临的诸多挑战，联想控股（3396.HK）在去年经历了转型「阵痛期」，业绩短期内录得同比较大幅度下滑。 午间，联控发布2023年全年业绩，收入同比下降至4,360.12亿元（人民币，下同），净利润6.30亿元，归母净亏损38.74亿元。 公告指出原因主要是受到市场环境和行业因素的影响。 对此，联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生坦言：「公司的业务布局及部分企业的管理仍有较大改善空间，需要深入检视自身存在的不足。」 同时李蓬补充道：「联想控股坚定推进创新驱动发展战略，主动应对外部环境影响，扎实履行企业社会责任，积极融入中国式现代化战略部署。」回顾2023年，的确可以看到公司主动应对的成效 ，产业基础依旧稳固，对于科技创新的重视与投入亦不断提升，正和今年两会中反复强调的以「新质生产力」为指引不谋而合。 从经济学角度看，新质生产力代表一种生产力的跃迁，是科技创新在其中发挥主导作用的生产力，特点是高效能、高质量，摆脱了传统增长路径、符合高质量发展要求，是将科学研究 的最新发现和技术发明的先进成果应用到具体产业中，不断创造新价值。 直面企业转型挑战的这一年，联想控股选择将战略布局聚焦到了发展新质生产力上，从坚持科创引领、聚焦新兴产业、拓展人工智能领域布局，到深化产学研融合等方面，构建企业 核心竞争力。 科创引领 进一步加码研发投入 要研判一家企业聚焦新质生产力的能力，首先值得关注的就是企业的研发投入。 财报数据显示，为进一步推动科技创新，实现科创引领，2023年联想控股体系内研发费用上升至人民币148亿元，处于历史高位，研发投入规模约为税前净利润的6倍，研发费用率 也从2021年的2.6%提升至了2023年的3.4%。 据业绩公告披露，联控旗下联想集团作为全球PC行业的冠军企业，2023年率先推出了全球首款AI PC电脑，从而定义了全球AI PC的产品形态和发展方向。 此外，旗下联泓新科继完成EVA光伏胶膜料的国产替代后，本年度又再度突破了「卡脖子」技术，进军POE领域，从而再次打破了国外在生产技术领域的垄断，将实现POE的 国产化替代。 笔者看来，对于关键技术的抢抓掌握与不断突破，正是联想控股创新驱动发展战略的体现，也预示了该公司在未来赢得发展主动权的能力，此一成就高度符合国家对于发展新质 生产力的要求。 产业孵化聚焦新兴产业 努力抢抓AI新赛道 除了产业运营板块对科创的重视，联想控股的产业孵化与投资板块也不遑多让，2023年投资的科技企业数量超百家。 具体来看，旗下君联资本新募集资金合计超人民币90亿元，在管资产规模超人民币800亿元，其中新增和追加投资超50个项目，涵盖了半导体、数字经济、双碳和医疗 健康等多个领域，投资了超过100家省级专精特新企业与超过80家国家级专精特新「小巨人」企业。 旗下联想之星的在管资产规模亦近50亿元，投资项目超20个，涵盖半导体芯片、新能源、新材料、生物新药等方向。 笔者认为，坚持科创引领的投资布局与项目扶持计划，亦是联想控股对于发展新质生产力的响应与践行。 与此同时，人工智能同样是当下发展新质生产力的一大重要引擎。 自2000年投资科大讯飞与AI结缘起，联控努力抢抓AI新赛道，过去的20年中，累计投资的人工智能企业已超200家，形成了底层技术和商业应用并举、产品服务 和投资布局结合、短期和长期利益兼顾的AI全栈布局，并建立起明显的生态优势。 联想控股亦承诺，将基于已有的优势，与领先的AI企业合作，更好地赋能千行百业。 公开资料显示，公司近期已与智谱AI签署战略合作协议，将在包括AI PC业务、生成式人工智能软硬件、自有通用大模型及智能化解决方案等领域开展深度合作。 此外，联想控股体系也在通过与政府共同成立创投基金、推动产学研生态协同等方式，共同推动AI应用的落地和AI生态的发展。 成立前瞻技术研究院 推动产学研融合深化 提到产学研生态协同，联想控股同样在该领域积累了深厚的经验。 作为一家将中国科技成果率先产业化的先行企业，该公司成立的联想控股前瞻技术研究院，致力于推动产学研融合的不断深化，通过整合国内外科技创新资源，集中力量进行科技攻关，以 打造更多引领新质生产力发展的硬科技。 据调查发现，目前该研究院已与60余家科创企业、高校和科研机构展开了联系与合作，建立起了较为可观的技术项目库。 其中39项技术待进一步产业化落地，将聚焦智能传感、新材料和新能源三大领域的前瞻性需求，加速重点布局的填补AI算力短板的光子集成、助力白色污染治理的可降解 新材料，以及面向新型电力系统优化的虚拟电厂算法等创新孵化课题的推进落地。 以绿色技术引领低碳发展 当然，面对重重挑战，联想控股表示自己也并未忽视企业社会责任，并推动旗下企业绿色低碳发展。 据了解，联控旗下联想集团在国内率先通过了科学碳目标倡议组织（SBTi）净零目标验证，现如今拥有行业最高标准的零碳工厂；旗下联泓新科作为国家级绿色工厂，实现了以 绿色技术引领绿色产业，先后迈入EVA光伏胶膜料、生物可降解塑料、新能源电池电解液、POE光伏胶膜料等多个绿色产业领域，从而助推中国双碳目标的实现；旗下正 奇控股亦积极响应国家「双碳」号召，迈入光伏实体产业，于2023年初开始20GW高效N型电池片智能制造产业化项目。 该项目分三期规划实施，目前一期5GW项目已于2023年12月顺利投产。 市场资料显示，2024年一季度，中国资本市场回暖力度强劲，科创50等指数已步入技术性牛市；同时证监会领导换届以及后续相关政策亦逐步落地，也进一步体现了国家继续正规、大力 促进资本市场健康发展的决心。 资本市场的波动正是一个硬币的两面，过往联控业绩受累于资本市场的疲软，目前市场的上行亦会带动联控旗下相关投资价值的提升。 「公司将坚守产业报国的初心，将自身融入高质量发展的大局。」面对未来，联想控股董事长、执行董事宁旻先生进一步表示：「将更积极地投身到科技创新引领高质量发展的 时代大潮中，大力推动发展新质生产力，自觉践行以人民为中心的发展思想，为中国式现代化做出更大的贡献。」



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