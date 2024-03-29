联想控股2023年收入4360亿元

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（3396.HK）于今日公布截至2023年12月31日止年度（「报告期」）之经审核全年业绩。 2023年，公司收入4,360.12亿元（人民币，下同），净利润6.30亿元。 在全球经济增速放缓背景下，受行业及资本市场波动影响，联想控股经营业绩短期承压，产业运营板块中联想集团和联泓集团所贡献利润，及产业孵化与投资板块的投资业务收益 同比下降，归属于本公司权益持有人净利润录得亏损。 公司已采取积极措施推动旗下企业应对市场挑战及行业周期影响，并初见成效，同时，资本市场的回暖也将为公司投资业务的发展提供相关助力。

联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，2023年，面对企业高质量发展转型过程中的诸多挑战，联想控股坚定推进创新驱动发展战略，主动应对外部环境影响，扎实履行企业社会责任， 积极融入中国式现代化战略部署。 同时，公司对自身不足进行了更为深入的检视，将统筹好高质量发展与高水平安全，在进一步夯实企业基本盘的同时，充分利用自身积累，在新一轮科技创新大潮中抢抓机遇， 持续推动公司业绩提升，积极贡献企业社会价值。

做强支柱产业，坚定推进创新驱动企业转型升级

2023年，联想控股在保障业务基础相对稳定的同时，深入贯彻新发展理念。

公司加快培育具有国际竞争力和产业链主导型企业，着力强化产业基础。 联想集团在IT领域保持了稳固的市场领导地位，以显著优于市场的表现进一步巩固PC全球第一地位，服务器行业全球排名前三，高性能计算蝉联全球TOP500和Green100第一，同时率先推出全球 首款AI PC，致力于引领PC产业代际升级，打造AI普惠第一终端。 联泓新科继完成EVA光伏胶膜料的国产替代后，再度迈入POE（聚烯烃弹性体）领域，打破国外在生产技术领域的垄断，多个项目亦将于2024年上半年投产。 富瀚微各项业务稳健发展，在专业视频处理、智能物联、智能车行三大业务领域扎实深耕，加快新产品的导入与新市场机会的开拓，具备了完整的一站式解决方案供应 能力。

持续提升科技创新能力，加大研发投入，并不断强化AI创新之路的探索实践。 2023年，公司研发费用达148亿元，研发费用率从2021年的2.6%提升至2023年的3.4%。 同时，积极推动旗下基金加大对中国科创企业的支持，全年投资中国科企超百家。 在作为发展新质生产力重要引擎的人工智能领域，公司已累计投资超200家相关企业，形成「基础层-技术层-模型层-平台层-应用层」全栈布局，建立起了开展「 人工智能+」行动的先发优势。 2024年3月8日，联想控股与智谱AI签署战略合作协议，将在人工智能领域开展深度合作。

继续发挥「链主」作用，积极推动中小企业数智化转型与成长，取得相当成效。 旗下联想集团不仅可以为中小企业提供全矩阵智能终端设备，还可以提供稳定的全场景算力，以及混合云、行业解决方案和全生命周期智能转型服务，已服务上百万中小企业，支持超 3万家专精特新企业智能化转型，其中包括3000多家国家级专精特新「小巨人」企业。

公司亦强化对早期技术的关注，探索教育、科技、人才、产业一体推进的良性循环道路。 公司设立的联想控股前瞻技术研究院初步构建了以企业为主体，市场为导向，产学研用深度融合的技术创新体系，已与60余家企业及科研机构建立联系，探讨IP共创合作模式 ，初步筛选出39项种子技术，与两所高校及7家国内外企业启动了深度合作。

践行低碳发展，积极履行企业社会责任

联想控股持续推动体系内企业锚定绿色低碳发展，积极响应国家「双碳」战略。 联想集团在国内率先通过科学碳目标倡议组织（SBTi）净零目标验证，拥有行业最高标准的零碳工厂。 联泓新科作为国家级高新技术企业和国家级绿色工厂，深化布局新能源材料、生物可降解塑料等绿色产业领域，助推中国双碳目标的实现。

「乡村振兴」和「科技创新」是联想控股企业社会责任的专注方向。 在乡村振兴领域，公司成立的「联想进取班」聚焦欠发达地区教育主题，20年间持续为乡村产业振兴的人才储备提供助益；2018年开始支持的母亲创业循环金项目，已帮扶多地 的低收入家庭女性开展当地特色项目创业，共促其家乡走向质量兴农、绿色兴农、效益优先的发展之路。 在「科技创新」领域，公司致力于打造助推科技创新的创业生态，支持高科技创业领军人才成长，于2008年开展的创业CEO公益培训，已累计录取约1300名创新创业企业家人才，现有 55家「星友」创办企业上市，122家入选国家级专精特新「小巨人」企业，带动就业近40万人。

发展新质生产力，深化构建企业核心竞争力

今年政府工作报告提出的「大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力」为企业发展提供了新的指引。 未来，公司将更加聚焦「科技创新」主题，充分利用自身40年的产业积累、生态布局及科创投入，聚焦发展新质生产力，深化构建企业核心竞争力。

公司将持续推动自身及旗下企业战略转型，构建更为稳健的产业基础；进一步优化业务布局与财务结构，加速资源回流，加大向科创领域资源倾斜力度；结合资本市场走势，积极推动优质企业 资本运作，助力其更快更好发展，有效提升企业的显性价值；继续发挥前瞻技术研究院对早期技术的发掘与培育，聚焦智能传感、新材料和新能源三大领域的前瞻性需求 ，加速重点布局的填补AI算力短板的光子集成、助力白色污染治理的可降解新材料，以及面向新型电力系统优化的虚拟电厂算法等创新孵化课题的推进落地。

联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，2023年，面对内外部诸多挑战，联想控股一方面夯实产业基础，加强抗风险能力，另一方面，将落实创新驱动发展战略、支持高水平科技 自立自强摆在更加突出位置，直面问题，积极探索，各项业务扎实推进。 今年是新中国成立75周年，按照中央经济工作会议部署，联想控股将坚守产业报国初心，自觉践行以人民为中心的发展思想，更积极地投身于科技创新引领高质量发展的时代大潮中， 大力推动发展新质生产力，为中国式现代化做出更大的贡献。

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