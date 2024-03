国美零售瘦身聚焦主业

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号:493.HK,「国美零售」或「公司」,及其子公司,统称「集团」) ,今天公布其截至2023年12月31日止十二个月(「报告期」)经审计之全年业绩。 瘦身转型聚焦主业 多举措化解债务 2023全年,全球经济低迷,外部政治地缘环境仍处于不稳定状态,与此同时,国内经济面临周期性和结构性双重调整,内需消费复苏缓慢。 行业方面,房地产等相关上游行业仍未摆脱低谷,零售方面整体复苏不及预期,家电产业需求也随之降低。 2023年全年集团录得收入约为人民币647百万元;母公司拥有者应占亏损约为人民币10,057百万元。 2023年,在宏观情况以及行业复苏缓慢情况下,国美零售继续落实瘦身转型,正式推出类加盟合作合资模式,最大限度实现低成本高效率的业务拓展,与此同时聚焦家电零售主业,并以 垂类模式继续提供优质家电及消费电子产品零售服务。 此外,在过去的一年,国美零售积极与各位债权人解决问题,并成功在2023年12月达成协议,成功引入京东作为投资者,同时也为其他债务化解提供了成功参考。 直播类加盟助力企业优化转型,持续强化运营手段 国美为了企业优化转型顺利实施,主力推进直播、短视频和类加盟等业务模型,投入更多精力和资源,不断提升品质。 不仅继续深耕自有的国美APP平台,而且积极探索并打通抖音、快手和微信短视频等外域平台,加速本地生活布局。 于2023年7月正式入住快手生活服务平台,是首个大型3C家电连锁品牌。 同时,与MCN公司、网红KOL开展深度合作,扩大影响力,吸引更多的商家与用户,在直播短视频齐发力。 国美在引流、场景塑造等方面已经积累了非常丰富的经验。 类加盟模式的正式开展强化了国美运营手段,助力企业优化转型,即通过品牌赋能等方式与加盟商携手合资开办公司,在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。 自2023年5月推出类加盟合资合作模式以来,国美零售在全国范围内迅速推进了相关洽谈和合作。 在沈阳、吉林、哈尔滨、大连、天津等地区,已经进入了实质化运营阶段,并实现快速发展,销售火爆。 同时,上海、西安、成都、重庆等地的类加盟公司也根据当地情况,在抖音、快手、微信短视频等外部渠道上加强推广和直播活动,取得了良好的市场拓展效果,助力国美转型 升级。 积极拓展新业务 搭建全新国美生态圈 报告期内,在聚焦主业的同时,集团还积极拓展汽车展厅、无人零售和家电出海三类新方向,新业务与原有电器业务保持独立性,构建全新国美生态圈。 汽车展厅包含国美已有的三个体系,构建两大数字化系统,上下游全面贯通,实现全国车辆的快速支付、交付和落地。 目前无人零售逐步向规模化发展,其市场的快速发展将为国美零售带来了新的业务机会,也为国美带来了零售生态圈的重要补充。 除此之外,国美考虑将家电产品推向国际市场,抓住「一带一路」倡议带来的新机遇,利用其零售平台的资源和优势,将优质供应链拓展至新兴市场,并有助于 国内优质商品触达全球市场,创造新增长机遇。 展望未来,内部环境正在逐渐好转,房地产行业逐步稳定,国家相关政策也应比去年更加积极落实,在刚刚过去的「两会」中再次强调加大宏观调控力度,并提出「鼓励和推动消费品以旧换新, 提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费」,相信新的一年行业发展会随着国家政策扶持迎来更多的利好。 国美零售管理层表示:「未来,零售行业还将面临更多新的机遇和挑战,国美从未忘记自己服务人民美好生活的初心和作为上市企业的责任担当,公司管理层仍将积极拼搏,进行 结构性改革,通过划分电器业务和成立新的管理体系来积极化解债务,在战略方面加快创新业态如家居家装、汽车体验馆和租赁业务的发展,并专注于无人零售的布局和扩张。此外, 国美将推动无人零售与现有业务板块的融合,共同开发城市区域三仓,提升物流效率和消费者体验,满足中国家庭对美好生活的追求。」 关于国美零售控股有限公司 国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号:493)。 国美集团1987年于中国成立,致力于打造中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商,秉持「家·生活」战略,以电器及消费电子产品零售为主 营业务,构建全品类闭环生态。 更多详情请流览公司网站:www.gome.com.hk



