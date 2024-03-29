国美金融科技公布2023年度业绩

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 国美金融科技有限公司（香港联合交易所代号：628.HK，「国美金融科技」或「公司」，及其子公司，统称「集团」 ），公布其截至2023年12月31日止十二个月(「报告期」)经审计之全年业绩。

2023年，全球地缘政治风险频发，经济复苏动能不足、各国分化趋势扩大等特征凸显，全球高息环境下欧美银行风险外溢亦给全球增长前景蒙上阴影。 面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国政府统筹国内国际两个大局，有效应对超预期因素冲击，通过加大对实体经济支持力度，贷款投向结构不断优化，信贷 服务持续提质增效，供应链金融亦在国家政策大力支持下实现发展。

报告期内，集团持续以科技金融为战略主线，进一步探索新兴技术产业与供应链金融产业的融合与发展路径，持续加大对实体经济的支援力度，本集团收入增加2.24%至人民币8200万元 （2022年：人民币8020万元），主要由于商业保理业务收入增加所致。 本集团录得除税后溢利人民币3700万元（2022年：除税后亏损人民币560万元）。

优化资产负债结构 商业保理稳中有进

商业保理业务作为本集团的主营业务，具有良好的风险管理系统，即便外部环境挑战重重，该业务仍然于2023年稳步增长，贡献了本集团92%的营业收入。 2023年，本集团适时归还银行借贷并以本公司自有资金作为营运资金，资产负债率明显下降，并且营运资金进一步充裕。 此外，近年本集团向几家优质客户授出更长的贷款期限，以在提高盈利能力的同时将信贷风险维持在低水平。 2023年，本集团商业保理业务稳健扩大经营规模，平均贷款结余净额增加至人民币10.1亿元（2022年：人民币8.9亿元），收入同比增长8.16%至人民币7580万元，板块溢利增 至人民币6820万元（2022年：人民币5840万元）。

此外，报告期内本集团其他金融服务业务受部分手机应用商店对上架应用程式(App)中内容进行限制影响，转介服务的服务费减少38.65%至人民币620万元，其他金融服务板块实现溢 利260万元。

收购事项有序推进 多元协同蓄势待发

报告期内，集团正有序推进建议CashBox收购事项，惟须待独立股东批准后，方可作实。 管理层预期，通过建议CashBox收购事项，将依赖CashBox的庞大及多区域用户资源，结合本公司的互联网技术优势，为集团的业务创造协同效应。 管理层相信，建议CashBox收购事项将使本集团业务多元化，扩大其收入来源，并为股东带来最大回报。

展望未来，美联储有望在年中开启降息周期，在通胀减缓和增长平稳的外部宏观环境下，全球经济增长有望实现「软着陆」。 中国继续坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高质量发展，持续发展新质生产力，宏观政策频频发力，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济平稳运行提供 有力支撑。 在此背景下，相信新的一年行业发展会随着国家政策迎来更多的利好。

国美金融科技管理层表示：「2024年，宏观经济将有所改善，预计较为宽松的融资环境会为国民经济发展注入更多活力，亦会为本集团的发展创造契机。本集团将进一步探索新兴 技术产业与供应链金融产业的融合与发展路径，持续加大对实体经济和民营经济的支持力度，以金融服务助力高质量发展的大局。在巩固金融主营业务的同时，我们亦会继续推进 建议CashBox收购事项，进行多元化转型，以综合性的业务来为股东创造更大效益。」

关于国美金融科技有限公司

国美金融科技有限公司为香港联交所上市公司(股份代号：628)。 公司以「以创新推动科技发展，以科技驱动金融变革」为愿景，积极拓展金融科技领域的战略布局，不断丰富金融产品体系，逐步扩展以大数据、人工智能为驱动的风控服务体系，进一步 完善综合金融服务体系，为客户提供高效、便捷、优质的全方位金融服务。

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