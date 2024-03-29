碧瑶绿色2023年度经调整纯利增加36.7%

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号：01397.HK）欣然宣布截至2023年12月31日止年度（“年内”）之全年业绩。

年内，集团收益为约23.3亿港元，较去年增加约29.8%。撇除香港特别行政区政府（“政府”）的非经营性补贴*后，集团本年度录得经调整纯利为约46.3百万港元，较2022年同比增加约36.7%。董事会建议派付本年度的末期股息每股3.4港仙。

业务回顾及展望

经调整纯利大幅增长主要由于(i)香港垃圾征费计划为集团回收及绿色科技业务带来增长动力；(ii)成功从政府、半官方机构及私人机构获得新清洁服务合约；及(iii)规模效应带来效率提升。截至2024年3月27日，集团手头合约大增至约51亿港元，为日后年度迎来可观的收益增长。

年内，清洁业务作为集团的核心业务，继续录得可观增长，收益较去年增加37.3%，达至约18.3亿港元，占集团总收益约78.5%。截至2023年年底，集团为政府辖下的街道清洁服务版图，覆盖全香港共八区（荃湾区、旺角区、沙田区、元朗区、西区、东区、深水埗区及大埔区），服务人口约300万。集团为政府辖下的街市清洁服务版图以及康乐场地清洁服务版图亦覆盖全香港多区。集团的其他清洁场地遍及医院（北大屿山医院、明爱医院及葵涌医院）、诊所（卫生署九龙东及九龙西区诊所）、香港国际机场、学校、屋苑及私人机构等众多不同场景，显示集团于香港清洁服务市场的领导地位。

废物管理方面，集团为政府辖下的五区提供废物收集服务，包括荃湾区、黄大仙区、旺角区、湾仔区及东区，服务人口约160万。回收方面，集团作为政府环境保护署（“环保署”）服务承办商，为香港处理约5,000个回收点（包括塑胶、玻璃樽、金属、废纸及厨余），为市场领导者之一。2023年，集团获得环保署批出，为公共场所及学校的回收箱提供收集服务，并于年内继续为环保署的“塑胶回收先导计划”服务合约，为香港东区、观塘区及中西区提供塑胶收集服务。集团亦为香港众多环保署辖下的“绿在区区”回收环保站、智能塑胶樽回收机及不同机构，提供回收服务。另外，碧瑶分别为港岛、新界及离岛提供玻璃容器收集及处理服务。厨余收集服务方面，作为香港厨余收集服务市场领导者之一，集团于年内为环保署，于九龙区及新界西提供可回收厨余收集服务。此外，集团于2024年初，成功赢得两项合约为大型私人住宅屋苑，提供智能厨余回收机及其维护服务，助力居民高效回收厨余，并减少垃圾征费支出。

经过集团近年的策略部署，绿色科技业务快速增长。集团为政府提供智能回收机及一个大数据分析平台取得骄人进展。智能回收机现已遍及香港不同角落，每日24小时为市民提供便捷的回收体验，并有助提升香港整体回收量。此外，集团于年内获得食环署批出一份合约，以飞时测距及物联网技术驱动的系统，为香港超过800个公共厕所、旱厕及公共浴室提供人流点算服务，协助政府监测人流并优化服务水平，以及制定公共厕所的未来发展策略。

集团生物科技（黑水虻）转化技术项目成功“转废为材”，既解决香港鸡粪问题，又将转化出来的昆虫蛋白及有机肥料，于香港渔农业使用。

集团与怡和机器有限公司合作位于香港屯门环保园的生物炭工厂已于年内试营运，通过热解技术，将园林废料转化为高质量生物炭以作各种应用，从而达到“转废为材”的目的。

园艺方面，集团现时园艺服务遍及一些大型私人住宅、学校、商场、酒店、香港科学园及香港科技大学等。年内，集团获得元朗防洪霸及明渠改善工程及屯马线延线－屯门泳池重新配置项目。虫害管理方面，集团于年内为黄大仙区、大埔区及油尖区，提供虫害管理服务。此外，集团分别为古物古迹办事处辖下29个古迹及华人庙宇委员会辖下24间庙宇，提供白蚁防治及监测服务。

为实现《香港资源循环蓝图2035》中有关香港于2035年前达致“零废堆填”的目标，政府年内公布“都市固体废物收费计划”（“垃圾征费”）将于2024年8月1日正式推行，预计政策推行后将进一步推动市民积极循环回收，刺激回收量大幅增加。现时全港仅有35%公屋配置了厨余回收机，政府计划2024年内扩展至全港所有公共屋邨。私人屋苑方面，目前仍处于起步阶段。随着垃圾征费即将实施，在政府大力倡导及预计垃圾征费所创造的市场需求下，相信为集团智能回收机、厨余回收机以及相关智能科技业务，带来庞大商机。

除垃圾征费外，政府同步积极推展“塑胶饮料容器及纸包饮品盒生产者责任计划”，预计2-3年内推出。垃圾征费及此计划推出后，将直接拉动碧瑶回收服务的业务量，为碧瑶多年来于回收服务建设的投资及竞争壁垒，提供可观回报。

此外，根据2023年施政报告，北部都会区为香港未来发展的新引擎，全面发展后可提供约50万个新增房屋单位，相信为本集团多个核心业务带来契机。

展望未来，碧瑶将继续提高各业务的市场份额，积极于香港及以外地区扩张。同时寻找合适的并购、合营、或新业务项目，加速未来业务增长，为股东缔造可观及长远回报。

有关集团2023年度业绩公告详情，请浏览以下网址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices

*香港特别行政区政府非经营性补贴包括但不限于防疫抗疫基金下的“保就业”计划、车辆补贴计划及绿色就业计划等。

碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于 1980 年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。本集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。本集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进本集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

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