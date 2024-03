尚晋国际公布2023年全年业绩

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 具创造力,融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团尚晋(国际)控股有限公司(「尚晋集团」或「集团」;股份代号:2528)公布截至2023年12月31日止全年业绩。受惠于访澳旅客人数增加及澳门零售市场改善,集团收益录得1,007.8百万港元,较去年同期上升5.0%。 期内,集团自多品牌店铺所得的收益增至190.3百万港元,单一品牌店铺产生的收益为685.0百万港元,按年分别增长2.5%及44.3%。店铺管理及寄售服务按年增加110.5%至65.0百万港元。毛利较去年增加3.0%至467.8百万港元;毛利率由去年同期的47.3%下降至期内的46.4%。集团亏损收窄至19.8百万港元,去年同期为亏损36.5百万港元,主要由于供货商补贴增加。 年内,澳门零售店铺产生的收益增加至481.6百万港元,较去年同期上升9.9%,主要受惠于2023年访澳旅客数量按年增加394.9%,旅客消费总额按年增加292.2%;内地产生的收益录得426.1百万港元,按年减少5.3%;香港及台湾产生的销售收益按年分别增加31.6%及283.7%。 业务升级的里程碑:艺术、时尚和生活品味的创新综合体 过去一年,集团在业务升级方面取得了重要的里程碑,巩固了其作为艺术、时尚和生活品味综合运营集团的领先地位。尚晋集团旗下的多维体验艺术空间Artelli扩充业务范围至香港、上海和台北,透过举办市场瞩目的展览和展示独家创新艺术项目提升于业内的地位,包括在香港呈献万众期待的「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」展览,又于澳门与日本艺术家天野健合作举办了「克隆维纳斯奇袭意境」首展,在上海与艺术新星朱晨维合作,并在台北举办了大受欢迎的《Artelli独家呈献:小泉悟快闪台湾站 - 迪斯尼米奇系列全球首发》展览。此外,尚晋集团于2023年在香港和澳门开设了集团首个多元IP艺术探索场ASCE(Art Space for Contemporary Expression),与Artelli的高端路线形成互补,ASCE提供更大众化,更贴近潮流艺术,以新鲜感及潮流为主打的收藏。 这些举措不仅丰富了各地的艺术和文化景观,更巩固了集团作为澳门重要的年度国际艺术活动「艺文荟澳」联合主办、协办及策展的地位。通过与澳门主要综合度假村运营商的合作,尚晋集团提供高质量艺术内容,创造了多样化和沉浸式的艺术和文化体验,助力文化艺术的发展和推广,进一步推动澳门成为具吸引力的旅游目的地。 此外,年内的亮点之一是备受期待的澳门老佛爷百货于澳门金银岛名胜世界购物广场的盛大开幕,此举印证尚晋集团在融汇艺术、时尚和生活品味方面取得的重大成就。澳门老佛爷百货迅速成为时尚和艺术的地标,提供奢华购物和艺术体验的无缝融合,也进一步体现集团为时尚爱好者提供多样化和高端购物体验的承诺。 尚晋(国际)控股有限公司之创办人、董事会主席兼执行董事范荣庭先生表示:「集团去年在业务及营运上进行了一系列的调整及措施,我们相信这些举措将会为集团带来新的希望及机遇。展望未来,尚晋集团将积极把握市场逐渐复苏以及消费者消费意愿增强的趋势。随着澳门游客人数的增加、游客支出的增加以及内地的GDP增长,市场回暖迹象将更为明显。集团将继续秉持谨慎原则对新项目进行评估及投资,以维持积极的业务发展,进一步为集团和股东的利益增值。」 关于尚晋(国际)控股有限公司 尚晋(国际)控股有限公司为一家具创造力,融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。集团致力开创新零售业务模式,拥有管理超过100个品牌的经验,积极为大中华地区引进品牌首店。近年,集团锐意作业务提升,并积极发展自营品牌,如Artelli、ASCE 、UMJ、WF Fashion,进一步丰富品牌组合,并充份利用其丰富的零售经验、IP资源,透过品牌与文化艺术跨界合作,引进独家、首发联乘项目,开拓国际市场。 尚晋国际创始人、主席兼执行董事范荣庭先生自于2005年在香港创立集团首家运营公司以来,集团在大中华地区的时装零售业务日益扩张。2020年在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后,尚晋国际注重开拓在线销售平台发展的同时,为迎合年青市场的喜好与需求,持续引进国内外不同潮流艺术品牌,为大中华地区带来更多前瞻性的国际艺术项目,推动集团业务的多元化发展。 传媒查询:

