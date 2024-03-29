云想科技2023年总账单再创新高 达人民币81.37亿元



香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的一站式短视频营销解决方案平台服务供应商――云想科技控股有限公司（“云想科技”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”；股份代号：2131.HK）今天公布其截至2023年12月31日止年度（“报告期内”）之全年业绩，不仅总账单创历年新高，而盈利能力也大幅提升。 迈稳高质量发展步伐 巩固业务同时发掘新机遇 2023年，得益于AI等前沿新技术的开发与应用，及海内外领先社媒内容平台“短视频化”的明显趋势，数字经济各领域步入内容形态丰富的智慧化转型阶段。报告期内，集团坚定秉持以技术和创意为核心的发展策略，高效满足广告主在营销数字化、渠道多元化、效果精准化等方面提出的更高要求。在“平台化”、“多元化”与“国际化”三大长期发展战略指引下，集团实现业绩规模的进一步巩固与盈利能力的回升，同时凭借领先的营销技术和一站式解决方案优势，各项业务积极成长、蓄力向上。 报告期内，集团实现了总账单的稳健增长，达到人民币81.37亿元，创历年新高，较2022年的人民币73.61亿元，增长10.54%，2018年至2023年的复合年均增长率达到38.25 %。随着集团的市场业务布局稳定拓展，以及对优质客户结构的主动调整，集团总收益达到人民币30.10亿元。 通过提高运营效率、优化成本结构以及灵活回应市场需求，集团的盈利能力大幅提升。集团的毛利同比增加722.62%至人民币250.75百万元，毛利率达8.33%，同比增加7.41个百分点。经调整净利润同比增长112.53%至人民币24.96百万元，现金及现金等价物达到人民币3.61亿元，以充裕资金保证企业运营稳定性以及展开对外投资。 平台化技术迭代升级 驱动业务成长提质增效 短视频营销是集团的核心优势领域之一。报告期内，集团为1,089名广告主客户提供了定制化的线上营销解决方案，业务毛利率同比增长了5.30个百分点至5.70%。集团依托旗下的“天玑”、“连山智投”等平台系统，进一步打通规模化内容生产、程序化精准投放、大数据效果分析和自主式预算管理等各环节，满足客户于短视频营销全链路的精细化需求。 其中，“天玑”平台实现进一步迭代升级。报告期内，“天玑”平台用户数量同比增长188.24%至490个，平台季度最高流水金额同比继续增长18.85%至13.24亿元。另一方面，在AI技术开发及应用蓬勃发展的当下，集团将更多资源投入于AIGC技术的研发和商业化探索，并将AIGC产品投入使用于短视频剧本、社交平台图文内容创作、广告图片及视频素材的自动化生成等领域。年内，集团的人均产生总账单金额同比增长16.19 %至人民币23.18百万元。截至报告期末，集团内部视频制作团队的人均月产能峰值逾436条，同比增长21.45%，所交付及程式化分发的短视频历史累计产生逾13,037亿次展示次数，以及逾4,688亿次视频观看次数。 深化与头部平台紧密合作 进一步扩大客户规模 随着线上营销市场的内容形态更趋多样化和个性化，报告期内，集团通过设立高规格的虚拟现实“VR”制作基地，以及与领先的元宇宙及AI技术公司达成战略合作关系，同时继续深化与抖音集团、快手、腾讯、小红书、阿里巴巴集团、京东集团等领先内容平台的合作，并新开拓哔哩哔哩、支付宝等平台。集团也进一步扩大客户规模，截至2023年末，其服务的广告客户数量增至1,089名，同比增长21.54%，覆盖金融服务、网络服务、网络游戏、文化和媒体、电子商务等多个行业，客群结构呈现稳定、均衡而多元发展。 此外，集团以短视频创意出海等形式持续开拓国际市场，借助AI翻译、AI虚拟形象合成等技术加持，集团于欧美和东南亚等市场实现创意视频的本地化制作及衍生能力，赋能企业客户加快融入海外市场并提升品牌知名度。截至报告期末，集团的业务已经覆盖英、德、法、意、西、日、韩、泰、葡、越、阿拉伯、印尼语、马来语等13种外语用户市场，成为TikTok和Temu的商业化视频创意合作伙伴。 完善全案电商服务体系 多领域形成垂直优势 2023年，集团逐步完善覆盖品牌自播、达人分发、店铺运营等一体化的全域电商服务体系，为品牌提供基于短视频生态的“人、货、场”电商全产业链服务，于报告期内实现人民币1,129.15百万元的有效商品交易总额（“有效GMV”），同比提升293.13%。借助大数据分析能力与对客户需求的洞察能力，集团通过面向电商客户提供短视频营销Click ID（“CID”）技术服务，赋能客户实现广告投放站内外的全链路数据打通。 同时，集团于2023年进一步夯实于3C数码、美妆个护、日化家清、宠物粮食、本地生活、大健康等垂类行业的电商服务优势，深入电商产业链上游供应端至下游销售端等多环节，拓宽集团更具综合性的电商服务能力覆盖范围，增强集团在社媒电商产业链中的影响力。 报告期内，集团位于西安的中西部总部正式投入运营，并成为集团业务运营发展的重要基地。该总部融合研发中心、视频制作中心、直播电商运营基地、短视频及直播培训中心等多个定位于一体，进一步优化了集团的业务经营管理模式与成本结构，实现内部资源配置和业务运营效能全方位提升。 展望未来，集团将在稳步推进三大战略的基础上，持续研发及应用最新数字科技，深化AIGC技术的赋能，并加强拓宽多元业务矩阵，开拓潜力赛道新业态模式。为进一步扩大市场份额，集团亦会深化电商产业链布局，加强关键垂类行业的渗透，以及完善国际化资源，提升海外市场的价值成长空间。此外，集团也将积极寻求战略合作及投资并购机会，整合上下游资源发挥龙头效应，把握与集团全链路营销能力优势相契合的市场机遇，加速高价值业务生态的布局及发展。 关于云想科技控股有限公司简介 创立于2012年，云想科技控股有限公司（“云想科技”，股票代码: 2131.HK），中国领先的一站式短视频营销解决方案平台服务供应商。集团致力于应用前沿营销科技高效连接全球客户与中国受众，为多元及高增长的客户群提供集移动短视频营销的内容创作、程序化及跨平台的精准投放、实时效果跟踪及数据分析等全产业链覆盖的一体化服务。 凭借自主研发的云服务系统，云想科技累计为277个垂直细分行业的29,643名广告主提供服务，包括网络服务、网络游戏、金融服务和电子商务等。基于领先的技术优势和丰富的行业经验，集团同时拓展电商服务、品牌跨境服务及达人经济等新领域的多元化业务版图。 如需了解更多关于云想科技控股有限公司的信息，请访问：www.netjoy.com



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