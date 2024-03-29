Avance Clinical将在世界疫苗大会上分享最新的疫苗临床试验新闻，包括HIV-1研究

Adelaide, AU & North Carolina, USA, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - Avance Clinical，作为屡获殊荣的澳大利亚和北美市场领先的生物技术CRO，将参加于2024年4月1日至4日在华盛顿特区举办的世界疫苗大会，并分享最新的临床试验客户新闻，包括Uvax Bio的公告。（展位号267）

Avance Clinical 首席执行官Yvonne Lungershausen表示，世界疫苗大会对公司的美国和澳大利亚团队来说是一个重要的事件，因为他们在生物技术疫苗CRO服务方面持续取得优异成绩。

Lungershausen表示，Avance Clinical是一家中等规模、敏捷且反应迅速的CRO，拥有快速推进高质量临床项目的良好记录。“这使我们成为专注于疫苗的生物技术公司的理想CRO合作伙伴，”她说。Lungershausen表示，该公司在传染性疾病，包括COVID-19和RSV，以及其他疾病如高血压和银屑病方面取得了重大的疫苗客户成功。

她表示，Avance Clinical很自豪能与许多创新的疫苗生物技术公司合作，包括Uvax Bio，他们刚刚宣布了其HIV阶段I研究的又一个里程碑。Uvax Bio的临床运营总监Mary Giffear报告说，“我们已经完成了公司HIV-1疫苗候选者UVAX-1107和UVAX-1197的阶段I研究的招募工作，澳大利亚的试验进度正如期进行。”

Lungershausen表示，Avance Clinical致力于加速其生物技术客户的药物开发，从临床前阶段到第III期。

她说，“这是我们的GlobalReady计划，我们有90多家生物技术客户利用这一独特的、简化的多区域流程。通过全球化的战略，我们确保每一步都高效进行”。

“生物技术公司正在寻找一个能够无缝帮助他们过渡的合作伙伴，能够快速开始，提供高质量的数据，并得到美国食品药品监督管理局（FDA）和其他监管机构的认可。我们内部的全球注册事务团队帮助生物技术公司以信心应对监管复杂性，并努力支持我们的客户与FDA、EMA和TGA提交申请，”她说。

“此外，我们在美国拥有超过1,250个高度合格的GlobalReady试验站点合作伙伴网络，确保我们生物技术临床试验的最大效率和有效性，”她说。

对于疫苗生物技术公司的另一个关键优势是，Avance Clinical被认定为基因技术CRO，这使其能够管理疫苗和转基因治疗的临床前和临床试验。

基因技术监管机构（OGTR）制定了符合全球标准的法规和认证，符合国际指南。

Avance Clinical的首席科学官Gabriel Kremmidiotis博士表示：“这意味着作为OGTR认可的CRO，我们可以为我们的国际生物技术客户提供丰富的OGTR知识和经验，加速其临床研究。事实上，我们认为OGTR法规的清晰性使得澳大利亚成为细胞和基因技术研究最具吸引力的目的地之一，”他说。

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媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com

关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com

Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。

临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。

技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。

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