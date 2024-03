王朝酒业公布2023年全年业绩

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)今日公布截至2023年12月31日止(「年内」)经审核之全年业绩。 2023年,由于中华人民共和国(「中国」)消费场合正常化及2022年年底取消疫情控制措施后消费者信心恢复,令销售复苏,尤其是中端葡萄酒产品,本集团的经营活动于本年度继续保持销售增长。年内,集团收入较去年同比增加9%至2.62亿港元,本公司所有者应占溢利较去年同比增加31%至21.3百万港元。根据年内已发行股份加权平均数约1,314,900,000股计算,每股本公司股份盈利为每股1.62港仙。截至2023年12月31日止年度并无潜在摊薄股份。 受惠于全国宴请聚会等消费场景的恢复,红葡萄酒产品的销售于年内录得良好增长,为本集团的收益贡献来源。红葡萄酒及白葡萄酒产品的销售分别占本集团于年内收入的约52%及44%(2022年:红葡萄酒及白葡萄酒:约47%及50%)。于2023年,红葡萄酒产品及白葡萄酒产品的毛利率分别为32%及38%(2022年:分别为32%及44%)。整体毛利率减少至34%(2022年:38%),主要是由于年内因销售安排项下市场推广费用的报销及交付费用(尤是电商业务销售)增加所致。 本集团积极求新,聚焦「5+4+N产品战略」,以「王朝」品牌产销超过100种葡萄酒产品,迎合中国葡萄酒市场大众市场分部不同消费者群的各项需求和喜好。年内,本集团推出高端新品-王朝癸卯兔年生肖纪念干红葡萄酒,将高端品质与中国生肖文化相融合,引领「国潮风」。本集团亦推出新品,包括年华系列、星座系列及福字系列,透过改善业务模式,在保障渠道利润的同时,亦满足消费者对优质葡萄酒的需求。同时,本集团针对市场及消费者需求,升级金王朝产品,采取新策略来完善现有的产品体系。年内,本集团凭借自家领先及传承的技术,对产品的工艺、包装设计等进行了全面升级。随着国潮的崛起,全新升级的设计更易触发中国消费者内心文化自信的共鸣,进一步加强王朝品牌的认知度,并吸引追求国货及国潮的主流消费群体。 此外,本集团透过于中国的现有分销网络,销售主要进口自法国酒庄葡萄酒及其他外国品牌葡萄酒,以带入传统「旧世界」及「新世界」品种,迎合部份偏爱外国高档葡萄酒口味之葡萄酒市场。 电商销售方面,本集团继续为改善网上销售渠道投入资源,优化在线商店界面,以捕捉中国客户消费行为的变化。年内,除现有电商平台特供产品之外,本集团亦不断为直播等新兴营销渠道开发。为加强品牌知名度,本集团已推出「国潮风」系列,以其中文名称「王朝」为名,以凸显其作为国产葡萄酒品牌的地位,同时吸引喜爱国风的主流电商消费者。本集团积极通过直播等电商渠道推广电商平台上的独家产品系列,除主流电商平台外,通过直播或视频等辅助宣传手段,竭力开拓新零售渠道并取得进展。电子商务销售额于年内显著增长,其销售额较2022年增长翻倍,成为本集团收入另一新增长点。本集团相信线上平台不仅是本集团与消费者之间的企业对客户交易平台,亦是品牌新增的市场推广及宣传渠道。因此,线上平台应可提升本集团的整体业务潜力。 本集团拥有充足而优质葡萄或葡萄汁的供应,目前,本集团有十多个长期的主要葡萄汁供应商,主要位于天津、河北、宁夏及新疆等地区。至于优化供应网络,本集团一直物色符合质量标准的新供应商,亦于年内通过于当地已成立附属公司加强于宁夏及新疆布局,旨在增加供应及采购该等地区的顶级葡萄园的优质葡萄及葡萄汁。 未来,集团将进一步加强于宁夏及新疆的布局,以获取优质葡萄及葡萄汁供应,并继续建设预计将于二零二四年第四季度竣工的位于宁夏贺兰山东麓附近酒庄一期项目,名为天夏酒庄。该酒庄将发展成一座集压榨、发酵、处理、化验及研发于一体的酒庄,年生产及加工能力为5,000吨。该酒庄将成为本集团新的长期稳定经济增长点,有助于王朝葡萄酒的区域布局,符合中国葡萄酒行业发展的整体规划及行业规划。 王朝主席万守朋先生总结︰「展望2024年,本集团将聚焦产品品质,重塑消费场景,努力引导市场消费,同时继续将王朝打造成为中国葡萄酒的代表品牌,将其葡萄酒打造成为标志性产品,传承经典。本集团亦将坚定不移地迎合消费需求,全方位创新其葡萄酒系列,并投资更多资源发展品牌及电商业务,激发品牌活力,以及推进大单品发展,将王朝美酒风尚带给更多的中国消费者。鉴于中国经济增长及消费持续恢复,尤其是在节日期间表现畅旺,董事会目前对2024年的业务保持审慎乐观。本集团将继续做好充分准备,在国家支持扩大内需的大趋势下,积极开发市场,提升质量及增加销量。」 关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,及引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。 新闻垂询: 纵横财经公关顾问(中国)有限公司 张丽云小姐 电话:2864 4827 洪俊华小姐 电话:2864 4897 电邮:sprg-dynasty@sprg.com.hk



