浙江沪杭甬：业绩稳健向好 积极回馈股东 分红总额增长17.7%

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 3月25日，高速公路龙头浙江沪杭甬（00576.HK）发布了年度业绩。公告显示，伴随着车流量回升，全年该公司业绩大幅提升，按同口径计算，营收、利润均实现双位数的增长，表现亮眼。而就在该公司交出这样一份“靓丽”的成绩单之时，却在3月26日早盘遭遇股价“黑天鹅事件”。市场人士推测，此次事件应与该公司末期派发股息下降有关：根据业绩公告，2023年该公司拟派发末期股息每股32分，同比去年下降约15%。就此事件，记者走访了相关专业人员及浙江沪杭甬内部知情人士。

分红总额提升近20%

据专业人员分析，虽然2023年浙江沪杭甬每股股息较2022年派发有所下降，但全年拟分配利润为人民币19亿1792万元，较2022年人民币16亿2867万元的分红，同比增长17.7%。考虑到浙江沪杭甬2023年底才进行了供股，导致股本增加，对每股分红下跌可以理解。另由于年底募集资金，所以暂时还未能对公司的业绩有正向的贡献。

同时，据浙江沪杭甬内部知情人士透露，沪杭甬2023年底完成供股后，注册资本金增加，原计提的法定公积金已不足公司注册资本的百分之50%。按照国家规定，按中国会计准则编制的母公司报表的净利润提取10%的法定公积金近3亿元，计提公积金之后的利润才能进行分配。今年全年拟分配的分红总额提高17.7%。该人士再次提到，分红总额的增加，一定程度见到公司对股东回报重视。

记者通过查阅公司公告，该公司确实在2023年该公司推出了三年股东回报计划，表示2023-2025年的年度分红将不低于当年实现的可分配利润（按照境内外会计准则编制报表中的孰低者）的75%。按拟分配的利润人民币19亿1792万元，据公司表示本次分红已超过75%，具体在后续年报披露中的母公司本年利润部分可得，公司一直重视对股东回报同时兼顾公司持续发展需要。

通行费收入稳健增长 合并净利润同口径增长49.8%

分红总额绝对提升的背后，是公司稳健向好的扎实业务基本面。2023年，随着疫情防控政策放开后，各类出行需求大幅增加，浙江沪杭甬所辖高速公路客车流量迅速恢复，同比增长超过两位数。

受益于此，浙江沪杭甬辖下9条公路的通行费收益均实现了2位数的增长，核心高速沪杭甬高速通行费收益超过20%。

业绩公告显示，在通行费收入增长的带动下，浙江沪杭甬2023年业绩提升明显。2023年，该公司实现收益人民币169亿6,502万元，与2022年相比增长10.7%。其中，高速公路主业实现收益人民币104亿2,383万元，同比增长14.6%，占总收益的61.4%；

利润方面，浙江沪杭甬2023年度实现净利润人民币66亿2,233万元，同比增长5.07%。据悉，浙江沪杭甬于2022年12月份发行申嘉湖杭REITs，一次性录得股权处置收益18.81亿元人民币，若剔除该项特殊的非经常性收益的影响，2023年该公司合并净利润同口径增长49.8%。

此外，公司旗下的浙商证券为浙江省内主要券商，在资本市场震荡下行的背景下实现逆势增长，为该公司带来收益人民币63亿7,229万元，同比增长4.8%，占总收益的37.6%。

进入2024年，随着疫情后生产经营的恢复正常，国家主动强化的区域经济，推动产业集群化，将会利好1小时-3小时车程半径内（50-200公里半径）高速公路的运营。浙江沪杭甬辖下高速公路主要位于长三角地区，区位优势显著。该公司去年是行业内首个完成扩充资本金的公司，将为未来持续经营奠定良好基础。

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