阳光保险高价值发展向「阳」而行，「科技阳光」助力焕发新活力

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 随着数字技术、人工智能等科技的飞速发展，金融行业不断探索创新，特别是中央金融工作会议明确提出「做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章」，让金融行业的创新发展迎来了新的契机。

作为一家快速发展的「中生代」险企，阳光保险（6963.HK）始终与时代同行，立足主业、深耕科技创新，在与时代使命共振中找到自身发展方向，交出一份亮眼的富有创新色彩的成绩单。

缘何阳光保险能够在时代中始终锚定自身方向，或许与其初心有关。据阳光保险董事长张维功先生在2023年度业绩发布会上介绍，，在 237 家中国内地的保险企业中乃至 5, 200 多家内地的金融机构之中，只有阳光是经历了完整的创业而设立的公司，经历艰难的创业历程正是因为阳光始终为了打造一家受人尊重的百年企业而奋斗。因此，不论是科技创新抑或是转型升级，阳光一直坚守价值可持续发展的方向，实现自己预定的目标与初心。

创新全速冲刺 高质量发展底座稳固

作为「新阳光」战略的首位，阳光保险深入实施「科技阳光」发展战略，充分发挥科技创新引领作用，在客户服务、销售支持、风险管控等方面持续发力，全力增强科技创新能力，为公司高质量发展打下坚实的科技根基。

在人工智能方面，公司全力把握AI创新发展趋势，将自研AI大模型列为公司战略工程，率先建设保险垂直领域阳光正言GPT大模型，推动销售智能化、服务智能化、管理智能化落地，着力应用于客户服务、销售支持、智能理赔、员工办公等现实场景。

在科技应用方面，公司全面升级以数据智能为核心的「科技阳光3.0」新战略，以销售机器人、服务机器人、管理机器人为突破，构建以客户为中心的智能科技平台，以数字化、智能化积极推动高质量发展转型。

其中，销售机器人基于全国典型区域一线用户群体差异化研究，持续打磨核心功能体验，以虚拟数字人形态实现与客户面对面全程语音互动，初步实现「会介绍产品、会给出意见、会回答问题、会打动客户」四会能力输出，为一线业务场景智能化升级提供强大支持。

服务机器人的应用渠道与场景逐步扩大，升级业务办理私人助理式服务指导功能，借助灵犀体验计划及时响应客户需求，实现咨询与办理的无缝衔接，大幅提高服务时效及客户满意度，客户服务一次完成率持续优化。

深化数字化转型 各项业务发展成效显著

在加速科技创新的同时，阳光保险高度重视数字化金融建设，以深度数字化转型为路径，持续加快数字化客户洞察、数字化营销、数字化风控、数字化产品创新、数字化运营五大核心能力建设，以科技赋能业务发展，结出丰硕的果实。

客户洞察方面，通过大数据整合和客户画像应用，客户转化率同比增长99.5%。营销支持方面，运用大数据、文本挖掘等手段促成销售，赋能人均产能提升。运营服务方面，为客户提供智能咨询、智能定损等智能业务办理，产寿险业务客户线上自助办理率91%，无人工服务的智能化服务率40.6%，智能化服务的客户满意度90.2%。风险防范方面，新增上线210项、优化147项风险监测识别指标，有效监测识别和管控风险。产品创新方面，「基于里程的新能源车模型」应用数据挖掘技术，大幅提升新能源车业务能力。

科技创新是金融产业转型升级的战略支撑，也是企业可持续发展的永动力。随着数字化、智能化转型的深入，阳光保险的决策质量、运营效率、客户满意度得到了全面升级，侧面印证了公司积极服务「数字金融」「科技金融」国家战略的主动性和出色能力。同时，阳光保险通过「数字保险+科技保险」创新体系的建设，亦为公司的长期高质量发展注入了强大的动能，培育了新质生产力，让其在激烈的市场竞争中继续保持稳健经营，价值逐步提升。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network