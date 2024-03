标题：巨星传奇2023年财报：营收稳步提升，IP业务收入大幅增加82.9%

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 2024年3月27日,巨星传奇(6683.HK)发布2023年全年业绩,营收4.3亿元,同比增加25.0%;受益于IP创造与营运业务的强势增长,毛利2.76亿元,同比增加24.0%;经调整纯利(经扣除上市开支及以股份为基础的薪酬开支)7440万元。 财报显示,巨星传奇的业务主要涵盖IP创造及营运和新零售两大板块。从数据表现来看,IP业务颇具看点、增长强劲,2023年收入1.9亿元,同比增加82.9%,占全年营收的44.2%,与新零售业务营收占比基本持平。据财报披露,其增长显著的原因在于:《周游记2》在浙江卫视、Netflix及其他线上平台播出,于2023年产生了许可费及广告收入8410万元;与中国移动就推出周杰伦数智人的合作产生收入1130万元;就销售第三方产品而于其抖音账号进行的直播带货产生收入2210万元。 除现有的IP业务外,财报称,巨星传奇正持续通过制作各类IP内容,以实现其商业价值最大化。 一方面,考虑到视频彩铃年产值规模已突破百亿,且以视频彩铃为核心的移动融媒用户数已超4亿,通信渠道每日播放数达7亿次,发展空间巨大,巨星传奇已与咪咕音乐订立合作,推出一系列以其明星IP为特色的视频彩铃,如《周游记2》,并计划打造独有的视频彩铃,进一步实现收入多元化。 另一方面,2023年演出市场的强势复苏也给巨星传奇带来了启发。根据中国演出行业协会数据,2023年全国演出市场总体经济规模739.94亿元,较2019年同比增长29.30%,达到历史新高。基于此,2024年巨星传奇已参与多场在线及线下活动及表演的投资或策划,包括周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会福州站、杭州站,由刘畊宏及Vivi参加的“健身嘉年华”以及透过元宇宙举办的演唱会等,进一步抓住市场复苏带来的潜在增长机会。 值得一提的是,由巨星传奇打造的以庾澄庆为中心的音乐脱口秀节目《乐来乐快乐》将于2024年上半年播出,有望为其IP业务带来更具确定性的增长预期。 此外,报告期内,新零售仍是巨星传奇收入最大的业务板块,2023年营收稳定在2.4亿元,占比55.8%,基本盘稳固。值得注意的是,巨星传奇旗下两款产品均获得了灼识咨询市占率第一的认证。按GMV计,魔胴咖啡于2020年-2023年连续四年蝉联中国防弹饮料市场第一,爱吃鲜摩人抹茶粉则于2023年成为抖音天然粉赛道市场份额第一的产品。据悉,2024年1月,“魔胴”品牌还获得了“江苏省高知名商标”认证,显示出其市场知名度和竞争力。 在业内人士看来,巨星传奇业绩的增长离不开其独有的“明星IP+新零售”的运营模式,两大业务既能够独立产生收入,还能够透过明星IP赋能自有产品及品牌以带动新零售产品的销售,将明星IP的流量转化为产品的销量,完成变现,从而带动业绩增长。巨星传奇主席马心婷表示,巨星传奇将进一步深化“明星IP+新零售”的业务模式,不断挖掘和整合丰富的IP资源,同时将持续拓宽产品矩阵,以满足消费者多样化的需求,准确抓住新领域所带来的潜在增长机会,拓展业务边界。



