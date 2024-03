Thursday, 28 March 2024, 10:47 HKT/SGT Share: 经营业绩稳健 阳光保险估值吸引可留意

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 受外资重新回流,内地近期宏观数据较好等因素影响,恒指自1月份低位开始持续反弹,30日线支撑明显。保险板块方面,港股保险板块近期已处于估值洼地,在基本面良好的背景下反弹势头较为强劲,值得市场关注。 个股方面,阳光保险(6963.HK)于近日公布2023年业绩,整体表现依然可圈可点。2023年全年总保费收入人民币1,189.1亿元,同比增长9.3%;保险服务收入599.0亿元,同比增长7.5%;内含价值1,040.6亿元,可比口径较上年末增长6.4%。 寿险业务方面,阳光保险持续强化渠道建设队伍赋能,寿险新业务价值增长强劲。2023年,阳光人寿总保费收入同比增长9.2%;一年新业务价值人民币36.0亿元,可比口径同比增长44.2%。个险渠道深化差异化管理模式,队伍产能、绩优人员数量、保费继续率等指标均实现了大幅改善。2023年全年个险渠道新单期缴保费收入人民币43.0亿元,同比增长46.5%;具有阳光特色的职域营销新单期缴保费收入实现翻倍以上增长。 财险业务规模快速增长,实现原保险保费收入人民币442.4亿元,同比增长9.6%。阳光财险通过优化业务结构和品质,主要价值业务和战略性板块稳步向好,盈利能力进一步提升,承保综合成本率98.7%,同比优化了0.7个百分点。资产端业务稳健发展,2023年实现总投资收益人民币146.2亿元,总投资收益率3.3%,综合投资收益率4.8%,同比上升2.0个百分点。 阳光保险董事长张维功先生在业绩发布会上表示,中国经济持续向好的趋势是明确的,从行业来看,中国养老社会的迅速到来和中国百姓对健康管理、健康认知的迅速提升,均给保险业带来了巨大的刚性需要和发展的空间。中长期看,居民旺盛的储蓄需求迭加利率下调,保险产品优势凸显。资产端随着监管层相继出台政策推动资本市场高质量发展,预计保险权益投资有望逐步改善。且近期板块持续走低导致保险板块整体估值处于历史低位水平,安全边际充足。 总体而言,阳光保险基本面表现优异,业绩稳健向好值得关注,且公司股价阶段性处于底部震荡之中,从估值方面看极具吸引力,投资者不妨于当前位置分批介入,作中长期部署。



