寿险财险同步发力 阳光保险长期投资机会凸显

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 近期，保险负债端基本面延续弱复苏态势；在资产端，当前政策组合拳落地发力，内生动能走强，经济顺周期有望逐步形成阶段，宏观经济不断复苏有望带来保险板块资负共振行情。在此背景下，日前发布2023年业绩的阳光保险（6963.HK）受到关注。

据悉，阳光保险是中国5200多家金融机构中唯一经历原始创业历程的企业，也是新世纪成立的205家内地保险企业中唯一一家上市的传统保险企业，其在金融行业中独一无二的创业历程、高度的战略定力以及高速的发展脉络也令其上市后格外受到市场关注。今年阳光保险将迎来创业20周年，凭借长期的坚守、稳定的治理，这家中生代险企领军者交出了稳健与效益并行的优秀答卷。

阳光保险董事长张维功先生在业绩发布会上指出，阳光一路走到今天很重要的一个原因就是不忘初心，并将其内化为一种高行动力，即坚守主业、稳健经营与价值发展，实现了持续稳定的健康方案。

根据业绩公告，阳光保险2023年全年实现总保费收入（单位：人民币，下同）1,189.1亿元，同比增长9.3%。归属于母公司股东的净利润37.4亿元。内含价值为1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%。

寿险财险均衡发展 价值创造力持续增强

在寿险方面，2023年，阳光人寿坚持价值发展路线不动摇，通过客户需求洞察、产品体系完善、服务体系升级、队伍转型发展、数据智能创新等方面，不断推进公司稳健发展，价值创造能力持续增强。

业绩公告显示，2023年实现总保费收入746.0亿元，同比增长9.2%；其中新单期缴保费收入181.0亿元，同比增长22.7%；一年新业务价值36.0亿元，可比口径同比增长44.2%。截至2023年末，有效客户数1,307万。

在财险方面，2023年，阳光财险业务规模快速增长，盈利水平持续提升，业务结构和品质持续优化，高质量发展迈上新台阶。

业绩公告显示，2023年，财险实现原保险保费收入442.4亿元，同比增长9.6%；承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点，承保利润5.7亿元，同比增加3.4亿元；截至2023年末，有效客户数1,920万。

坚持长期投资战略 资产管理业务稳健发展

在保持两大主业发展的同时，阳光保险秉持长期价值投资理念，持续优化资产负债管理体系，构建与保险负债特性匹配并穿越宏观经济周期的战略资产配置。同时不断提升投研能力，科学灵活地进行战术资产配置，创造长期、稳定、可持续的投资业绩。

业绩公告显示，截至2023年末，集团总投资资产规模为4,797.5亿元，较上年末增长15.5%，全年实现总投资收益146.2亿元。2023年，公司综合投资收益率为4.8%，同比上升2.0个百分点；总投资收益率3.3%；净投资收益率4.0%，同比上升0.1个百分点。

2023年，阳光资管坚持从合规经营、风险可控、价值发展的角度推动第三方资产管理业务发展，依托多资产、多策略的产品体系，不断提升综合资产管理能力，持续优化客户服务水平，有效保障了第三方资产管理业务的稳健经营。业绩公告显示，截至2023年末，阳光资管受托管理资产规模8,085.7亿元，较上年末增长6.8%，其中受托管理第三方资产规模4,106.7亿元。

市场研究普遍认为，两会中对第三支柱养老产业发展积极倡导，储蓄险需求依旧旺盛，迭加新业务价值率边际改善效应，保险板块估值已接近历史底部，目前板块估值极具性价比，预计2024年各险企价值有望持续实现正增长。阳光保险坚持专业、专注与价值发展，通过专业的经营、持续的创新构筑起了自身的竞争优势，稳健与活力兼备，预期随着市场的逐渐回暖，其估值修复空间较大，中长线配置投资机会良好，或会吸引「聪明资金」的抢筹。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network