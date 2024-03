光大环境发布2023全年业绩 高质量发展稳步推进

香港, 2024年3月28日 - (亚太商讯) - 3月27日,中国环保行业龙头中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)(简称“光大环境”)公布2023年度全年业绩,并宣派2023末期股息(每股8.0港仙,全年股息每股22.0港仙)。行业竞争依旧激烈的情况下,光大环境向高质量转型稳步推进,发展态势稳健。从业绩数字来看,除了净利超出此前市场预期,运营收益占比较上年又有提升也是一大亮点。 收入结构进一步优化,盈利能力凸显韧性 业绩公告显示,光大环境2023年320.9亿港币的总收益中,运营服务收益为191.8亿港币,占比达到60%,远远超过建造服务收益(24%)和财务收入(16%),显示公司收入结构进一步优化。 此结果的产生主要归功于公司大量在建、筹建项目转为在运项目。随着国内传统环保业务的市场的渐趋饱和,环保企业通过投资新建项目快速跑马圈地的时代已经结束。公告显示,2023年,光大环境共投资落实40个新项目,新开工项目47个,相较前几年新投资和新开工项目数量已有较大回落。另一方面,完工投运项目高达39个,交付环境修复等轻资产服务16项,随着越来越多在建项目投入运营,垃圾处理费、水处理费、电费收入等来自运营服务的收益成为收入主体。 加大精细化管理力度,促进运营协同增效 据出席业绩会的管理层介绍,2023年光大环境针对旗下环保能源、环保水务和绿色环保三大核心业务板块,持续优化运营管理体系,深挖运营协同潜力,多维度压降成本,推进运营数智化转型,公司整体运营成本较2022年进一步下降。 分别来看,环保能源板块主要从优化垃圾来源角度入手降本增效。2023年实现垃圾入厂量、发电量较2022年同比增长;依托运营项目拓展各类垃圾发电协同业务,促进项目实现多能互补、增收增效。 环保水务完成智慧水厂标准化体系建设,运营管理系统实现投运项目全覆盖,并通过二十余项“五小创新”帮助项目改进工艺、提高工效;年内4个项目“厂内光伏”发电设施投入使用,进一步助力项目控碳减排。 绿色环保板块率先在业内开展“生物质燃料前端收储试点及体系建设”工作,抵御生物质燃料市场供需关系失衡、恶劣天气等挑战,保障项目燃料来源,有效降低燃料成本,提升项目经济效益;于个别生物质综合利用项目及固废处置项目增加智慧管理工艺技术,促进项目运营降本增效。 运营性现金流持续改善,长远发展愈加稳健 管理层表示,公司着力于轻重资产业务平衡发展,以更加丰富的业务布局和有机的生态圈打造来应对不确定性和竞争挑战,实现高质量发展,因此提高了对新项目的拓展评审指标,实现新项目优中选优,使得资本开支的减速明显。另一方面,随着存量项目运营、新项目拓展进度、项目建设进度等多方面因素影响,公司运营现金流将持续改善。随着公司资本性开支减少,经营性现金流持续增加,公司在创新投入、人才培养、市场拓展和优质资产并购等方面的潜力也开始凸显,长远发展态势将愈加稳健。 对于下一步的发展战略,管理层表示,公司将聚焦主责主业,坚持运营为王,统筹海内外市场,并不断探索新技术、新业务,推动公司高质量发展,为股东和社会创造可持续的良好回报与价值。



