中集集团公布2023年全年业绩 核心业务业绩有质增长 持续创造新价值和新动能



香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称「中集集团」或「集团」，股份代号：000039.SZ/02039.HK）欣然公布截至2023年12月31日止12个月（「报告期内」或「年内」）之经审核全年业绩。 财务摘要 人民币 截至12月31日止12个月 变动 2023年 2022年 营业收入 1,278.10亿 1,415.37亿 (9.70%) 营业利润 28.32亿 75.05亿 (62.27%) 净利润 18.63亿 46.01亿 (59.50%) 归母净利润* 4.21亿 32.19亿 (86.91%) 扣非归母净利润* 6.65亿 42.84亿 (84.47%) 注：*含有永续债利息 业绩亮点 01. 集装箱制克服周期低谷，实现稳健经营、有质增长：2023年第二季度起，标准干箱市场需求企稳复苏，2023年全年净利润实现17.9亿人民币； 02. 海工经营业绩大幅改善：受益于海洋油气需求复苏及海上新能源的需求增长，海洋工程分部营收首次突破100亿规模，毛利率从6.87%提升至9.30%，净亏损大幅缩窄至0.31亿；其中，海洋工程业务的经营主体烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年实现盈利； 03. 道路运输、能源化工液态食品两大核心分部业务稳健经营：道路运输车辆净利润同比大增119.80%至24.48亿元，中集安瑞科营收同比增长20.5%至236.26亿，归母净利润同比增长5.6%至11.14亿人民币。 中集集团管理层表示：「2023年是经济重新恢复发展的一年，各行业面临诸多机遇与挑战。2023年是中集集团新愿景和新五年战略规划的开局之年。中集集团紧随国家政策导向，深化落实其2023-2027「加快构建增长新动能，着力推动高质量发展」的战略主题，积极打造「成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业」。这一年，集团迎难而上，虽经营业绩相比去年同期有明显下降，但新质生产力正加快形成，澎湃动能正不断积聚。期内，本集团科技创新力量持续涌现，智能制造、绿色制造、绿色能源等战略新兴应用产品显著增加，核心技术攻坚不断突破，以深化推进自主可控、安全可靠的供应链韧性发展之路积极表达着我们对于新质生产力最深刻的理解。 2023年，得益于不断夯实的全球运营平台基础，集团能够平抑单一地区的风险波动，实现了稳健优质的发展。年内，本集团业绩实现营业收入1278亿，同比下降9.70%，毛利率保持在13.77%，净利润约人民币18.63亿。整体经营业绩虽受主营业务的周期波动影响，但多项业务的市场需求在下半年已呈现逐步回暖趋势。核心业务方面，集装箱制造业务实现产品数字化、智能化制造营运水平提升；海工业务累计在手订单价值按年增长35%至54亿美元，从新接订单来看，集团海工业务前期战略转型取得显著成效，业务布局从传统油气逐步向新能源拓展，市场回暖下的订单质量持续提升；道路运输车辆业务年内业绩再攀高峰，实现净利润同比大幅增长119.80%至24.48亿元；能源、化工及液态食品装备业务受益行业高景气增长，合作订单不断。」 主要板块经营表现（人民币亿元） 2023各项指标 营业收入 占总营收比重 毛利 占总毛利比重 毛利率 净利润 集装箱制造 302.13 23.64% 48.26 27.42% 15.97% 17.94 物流服务 201.66 15.78% 14.08 8.00% 6.98% 1.87 道路运输车辆 250.87 19.63% 47.56 27.03% 18.96% 24.48* 循环载具 28.34 2.22% 3.38 1.92% 11.93% (0.74) 空港与物流装备、消防与救援设备 69.61 5.45% 14.66 8.33% 21.06% 2.22 能源、化工 液态食品装备 250.26 19.58% 38.81 22.05% 15.51% 8.54 海洋工程 104.52 8.18% 9.72 5.53% 9.30% (0.31) 以上主要板块 1207.40 94.48% 176.48 100.29% 14.62% 54.00 *因中集车辆及其子公司向本集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，该项产生非经常性收益约人民币8.48亿元。 核心业务表现 集装箱制造方面，克服周期低谷，实现稳健经营、有质增长。年内，集运市场呈现周期性调整，同时受标准干箱及冷箱业务下滑影响，集团业务产销同比回落明显，其中干货集装箱累计销量66.41万TEU（上年同期：110.73万TEU），同比下降约40.03%；冷藏箱累计销量9.25万TEU（上年同期：13.14万TEU），同比下降约29.60%。特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。报告期内，集团业务实现营业收入人民币302.13亿元（去年同期：人民币457.11亿元），同比下降33.90%，实现净利润人民币17.94亿元（去年同期：人民币52.58亿元），同比下降65.88%。在此期间，集团着力提升产线数字化、智能化水平，以创新提升产线效能，以机器人的大批量应用应对产能波动带来的生产组织要求，开发AI技术的工业化场景，提升产线智能化水平、稳定产品质量，以节能降碳为导向、研究复合材料替代、轻量化等方式降低产品能耗与碳排放，实现了产品与产线的双升级。 据克拉克森预测，2024年全球集装箱贸易里程增速有望大幅提升至8.3%（2023年：1.9%），预计集运市场供需局面将明显缓解。考虑到全球地缘冲突等诸多不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱及旧箱置换需求增强，预计2024年集装箱需求将步入复苏轨道。 海洋工程方面，分部毛利率提升至9.3%，战略转型成效显著，打赢翻身仗。以海洋能源为抓手，得益于全球船舶与海工市场环境持续向好，集团海洋工程业务目标市场趋势稳定，业务战略转型成效显著。从传统油气逐步拓展至新能源领域，集团海工业务订单质量持续提升，报告期内，集团业务实现营业收入为人民币104.52亿元（去年同期：人民币57.71亿元），同比上升81.12%；净亏损大幅缩窄至人民币0.31亿元（去年同期：净亏损人民币3.34亿元）。其中，海洋工程业务的经营主体烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年实现盈利。年内新签订单录得16.3亿美元，累计持有在手订单价值同比增长35%至54亿美元（上年同期：40亿美元），其中油气业务、风电安装船及滚装船占比约为4:3:3，积极打造有效平抑周期的业务组合。海工资产运营方面，随着国际油价企稳在每桶80美元左右并预计在2024年保持稳定，国际石油公司在未来几年FID（Final Investment Decision）投资更加明朗化，各国家石油公司也在增加产量确保本国能源安全，此背景下油气投资热度驱动钻井市场复苏，其中自升式平台和钻井船复苏明显，半潜式钻井平台也开始回暖，利用率和日费逐步上涨。集团海工资产运营管理业务年内实现3座平台获得租约合同。 较高的油价水平及不断向超深水油气勘探及生产的趋势使得传统海工油气业务正在逐步回暖，其中FPSO业务表现亮眼；受益于中长期的石油增产计划，FPSO市场获得强劲增长。同时，碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路，海上风电安装相关装备及运维服务将获得快速发展。未来，集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极引入战略投资者，保持订单持续有质增长的基本面、确保履约交付，同时严控风险、精益管理，实现企业经营提质增效。 道路运输车辆业务方面，业绩捷报频传，再攀高峰。中集车辆于2023年全面开启第三次创业，国内方面高效部署「星链计划」，推动半挂车业务生产组织结构性改革，市场占有率保持国内第一；海外方面，北美业务发展稳健，欧洲业务逆势突围，实现有质增长。报告期内，中集车辆业绩再攀高峰，实现收入同比增长6.21%至250.87亿元（上年同期：236.21亿元），净利润实现同比大幅增长119.80%至24.48亿元（上年同期：11.14亿元）。2024年，集团旗下中集车辆将加快锻造新质生产力，抓住新一轮交通运输设备「以旧换新」政策窗口期，推动高质量发展，坚定执行星链计划，以新战略为罗盘，以创新为风帆，横渡第三次创业的星辰大海。 能源、化工及液态食品装备业务方面，实现稳定增长，核心业务保持海内外龙头优势。该业务实现年内营业收入250.26亿元（上年同期：212.50亿元），同比上升17.77%，净利润同比下降18.03%至8.54亿元（上年同期：10.42亿元）。其中，安瑞科实现营收236.26亿元（上年同期：196.02亿元），同比增长20.5%。安瑞科旗下清洁能源分部的LNG及LPG等业务下游终端应用领域增长显著、氢能业务持续引领行业突破「卡技术」研发，同比实现59.0%增长；化工环境分部中集环科（301559.SZ）于2023年成功在深交所创业板上市，2023年特种罐箱保持旺盛需求，销量和营业收入保持较高水平；液态食品分部的全球客户拓张成果显著。基于全球能源绿色低碳转型加速、全球化工产业对安全性、环保性和效率性更高要求的提出、全球液态食品装备行业差异化需求升级背景下，安瑞科将充分把握全球市场发展机遇，持续引领并巩固各分部行业领先地位。 未来发展和展望 集团管理层表示：「展望2024年，全球经贸仍面临较大挑战和不确定性。但随海外降息走向改善，货币金融政策仍有适度空间，加之集装箱需求有望步入复苏轨道，全球船舶和海工行业景气度回升，将有望形成全球经济和行业复苏的有效支撑。 2024年，在全球营运平台的先行优势架构下，本集团将紧随国家政策导向，加快形成并巩固新质生产力，深化落实「加快构建增长新动能，着力推动高质量发展」 的战略主题，统筹「量」的合理增长与「质」的有效提升，提高股东回报，不断创造新价值和新动能，实现规模的跨越式增长目标。 积极加快构建增长新动能，集团将夯实制造基础、发挥规模优势、推进转型升级，实现核心业务的冠军产品集群扩充；打造产品、服务和模式创新解决方案，构建中集跨越式发展战略新兴业务动能，引领物流、能源产业链的创新发展。在力争实现规模增长的同时，集团着力高质量发展，兼顾收购兼并和资产优化，强化财务资源合理配置；加强科技创新与数字化建设，推进智能制造、智慧产品与平台服务。」 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供货商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域，龙头市场地位持续巩固。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团，中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业，集团旗下拥有3家上市公司，客户和销售网络分布在全球100多个国家和地区。2023年，本集团业绩实现营业收入人民币1,278.10亿元，毛利率保持在13.77%，净利润为人民币18.63亿元。2023年，本集团位列2023《财富》中国500强榜单第170名。如欲获得更多信息，请浏览https://www.cimc.com/。



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