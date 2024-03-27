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Wednesday, 27 March 2024, 21:48 HKT/SGT
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来自康希诺生物的亚洲首个流脑结合疫苗商业化取得巨大突破

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 2023年，康希诺流脑结合疫苗实现营业收入约56,172.4万元，较去年同期增长约266.39%，增长趋势明显。

其中，MCV4曼海欣®是亚洲首个脑膜炎球菌四价结合疫苗产品，该产品利用其先发竞争优势在市场迅速铺开，填补了我国在该领域缺乏高端疫苗的空白。此外，MCV4曼海欣®和MCV2美奈喜®作为国内脑膜炎球菌疫苗品种的升级，具有更好的安全性和更强的免疫原性。同时公司也在不断进行创新，MCV4目前正在开展扩龄至儿童及成人的临床试验。

此外，康希诺生物还采用了独特的商业化模式，最大化覆盖目标群体，基本实现了全国准入。这种市场逐步渗透与下沉的策略，加上学术行销为核心的市场科普与教育带动选择，为公司的产品推广打下了坚实的基础。

针对流脑疫苗产品的海外拓展，康希诺生物已与多个海外合作伙伴签署意向合作协议，包括在印尼启动四价流脑结合疫苗的临床试验，为该产品在当地准入打下基础。

现在看来，康希诺的流脑疫苗已经进入商业化放量阶段，未来适应人群的扩展以及海外市场的拓展将有望持续为公司带来营收增长。



话题 No topic

部门 制药及生物技术
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