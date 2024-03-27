汇通达网路公布2023年年度业绩 收入稳中有增，归母净利润大幅增长42%

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 汇通达网路股份有限公司（「汇通达网路」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」，股份代号：9878.HK），中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台，今天公布截至二零二三年十二月三十一日止（「报告期」）年度业绩。集团始终坚持贯彻「提品质、稳增长、创价值」的工作方针，扎根下沉市场，服务企业客户，收入稳健增长，盈利能力保持快速增长态势，为股东持续创造价值。

报告期内，集团实现总收入人民币824.3亿元，同比增长0.4%；实现净利润人民币6.97亿元，同比增长25%；公司股权持有人应占盈利人民币4.48亿元，同比增长42%。实现经营性现金流正流入人民币4.7亿元，连续5年正流入。报告期内，集团持续深化会员零售门店服务，累计注册会员店数23.7万家，同比增长15%；SaaS+订阅用户数13.2万家，同比增长16%；付费SaaS+订阅用户数4.8万家，同比增长61%。

交易业务方面，报告期内，集团交易业务板块整体实现销售收入人民币816.2亿元。集团持续推动头部品牌合作，加快自有品牌建设与产销一体化推进，同时进行线上线下全渠道布局，取得突破创新。在品牌合作方面，集团在消费电子、家电、农业生产资料、新能源、酒水、洗化等板块加强与上游知名品牌合作；在自有品牌方面，产销一体化模式取得突破，如家电行业的「中汇达」空调、农业生产资料行业的「汇种沺」化肥等；在全渠道布局方面，集团在帮助会员零售门店拓展线上销售渠道的同时，与山东三联等地标性连锁企业展开合作，形成了线上线下的全渠道布局。

服务业务方面，报告期内，集团服务业务板块实现收入人民币6.55亿元。集团一方面聚焦会员零售门店的「帮卖促买」，全年联合35家核心头部品牌工厂、落地超456场联合大促活动，帮助会员零售门店提升经营效益；另一方面持续创新服务产品的创新研发，2023年自主研发的「千橙」系列产品，聚焦会员零售门店需求痛点，进一步满足全业态、全产业、全场景的客户需求。

数字化方面，集团围绕「产业互联网」平台建设，持续升级各产业的数字化平台水准、完善针对各行业的技术产品体系建设。同时，聚焦会员零售门店日常经营管理场景，独立部署AI大模型服务，AI能力水准已追平行业。

股权激励方面，公司根据受限制股份单位计划累计授予899.95万股受限制股份单位。承授人均为集团核心骨干团队成员，以2026年公司股权持有人应占净利润对比2023年增幅超过100%为主要解锁条件。此次授予使员工利益、公司利益和股东利益高度绑定，有助于集团进一步提升核心团队的效率，维护核心团队的稳定，为集团实现中长期业绩目标提供保障。

企业影响力方面，2023年，集团得到了各级政府、社会各界更多关注与认可，行业影响力进一步提升。其中，汇通达元素「让手机成为新农具、让资料成为新农资、让直播成为新农活」植入中央文件；国家发改委、市场监管总局、江苏省商务厅等省部级领导多次来访调研并高度评价汇通达事业。2023年，公司获得「中国企业500强（301名）」、「2023国家电子商务示范企业」、「最佳上市公司董事会」、「年度投资价值奖」等多项企业荣誉、省部级以上表彰奖项。

关于汇通达网路股份有限公司

汇通达网路股份有限公司（「汇通达网路」或「公司」；股份代号：9878.HK）是中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。公司于2022年2月18日在香港联交所主板挂牌上市。公司一方面为客户提供稳定高效的一站式供应链；另一方面通过数字化能力，为会员零售门店、渠道合作客户、品牌厂商等产业链上的各方伙伴，提供门店SaaS+服务及商家解决方案。交易业务与服务业务相互促进所构成的「飞轮效应」，不仅满足客户多样化的经营需求，同时也成为公司新的高速增长点。

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