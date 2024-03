众安在线公布2023年全年业绩

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 2024年3月26日,众安在线(6060.HK)发布2023年全年业绩。截至2023年12月31日止年度,众安实现财险总保费人民币295.01亿元,同比增长24.7%。按原保险保费收入计,2023年众安稳居中国财险行业第九名,为中国前十大财险公司中增长最快的公司,在互联网财险赛道稳居市场份额第一。2023年1月起集团采用新的保险合同会计准则HKFRS 17,在新准则下财险保险服务收入为人民币275.21亿元,同比增长24.2%。 2023年,公司喜迎十周岁生日。十年磨一剑,众安秉承“保险+科技”双引擎驱动战略,以用户为中心,聚焦保险主业,实现有质量的增长。在此十年间,众安潜心磨砺科技力、产品力、服务力和品牌力,实现了多项从0到1的突破,为保险业数字化、智能化转型贡献了独一无二的众安力量。在2023年,作为保险科技唯一入选企业,众安在线荣登《财富》杂志发布的“2023年中国500强排行榜”,彰显了市场对众安品牌和技术的认可。 长期以来,众安坚持“有质量地可持续增长”的策略。2023年,公司的承保综合成本率为95.2%,连续三年实现承保盈利,且优于行业平均。集团实现归母净利润人民币40.78亿元,其中包括一次性投资收益约人民币37.84亿元,因为众安国际自2023年8月14日起不再为公司的子公司并按权益法入账列为合营公司,剔除该笔一次性投资收益集团经调整归母净利润为人民币2.94亿元,较前一年扭亏为盈。同时公司的资产质量夯实以及偿付能力充裕,获得了来自国际评级机构穆迪Baa1的评级和正面展望,以及AM Best A-的评级和稳定展望。 受益于国内经济的复苏以及全球金融行业持续数字化转型,集团实现科技输出总收入人民币8.29亿元,同比增长40.0%,其中国内收入同比增速超过73%。 以用户为核心,夯实自营渠道建设 2023年,公司继续围绕“众安”品牌对潜在客群进行多场景多维度的触达,继续挖掘和拥抱短视频、直播等主要流量场景的红利。通过AI客服和企微客服实现高效交叉服务和个性化定制产品推荐,不断优化直播内容。今年,众安继续发力打造生态间的交叉渗透,围绕着四大生态的保险保障产品,补充医疗健康、家庭、宠物等服务,更好地为用户提供价值。2023年,公司自营渠道总保费同比增长31.0%至人民币76.14亿元,增速高于公司整体保费增速,占总保费比例达25.8%;自营渠道付费用户数同比增长47.6至1,136万;续保率达88.3%,同比提升3.3个百分点;自营渠道付费用户人均保单数达1.6张。 健康生态亿民医保谱写新篇章,数字生态创新引领未来 2023年,我国商业健康险市场保费规模达人民币9,035亿元,同比增长4.4%。随着国家多层次医疗保障体系不断深化与完善,居民多层次、多样化、个性化的健康保障需求愈发凸显。众安秉承着“做一亿人国民医保”的初心,2023年向约2,880万被保用户提供健康保障,健康生态总保费达人民币98.06亿元,同比增长9.2%;个险付费用户约为1,996万人,同比增长23.6%。同时,公司还推出了面向慢病、老人、儿童及女性群体的专属产品,以及重疾险、门急诊险等险种以满足用户对不同场景的多元需求。 数字生活生态方面,众安把握住电商行业的蓬勃增长,航旅业务的强势复苏以及包括宠物险在内的创新业务的爆发增长机遇,总保费达人民币125.63亿元,同比增长41.6%。其中,电商业务总保费达人民币65.93亿元,同比增长25.3%;航旅业务为近7,000万用户提供出行保障,总保费达人民币32.42亿元,同比增长89.0%。 在创新业务端,众安紧跟新消费的发展趋势,持续利用科技赋能,快速上线多款创新险种,填补用户多元化的保险保障需求。2023年公司推出涵盖普通运动及高风险运动的全新“众参与”运动意外险;并持续丰富宠物保险产品矩阵,宠物险服务网络对接近1.4万家线下宠物医院和服务机构,累计服务超过465万宠物主,巩固了在国内宠物险市场的高度领先地位。 除此之外,伴随着国内经济在各个领域中都呈现出的持续回稳,以及人工智能、新能源汽车等新热点不断涌现,公司在消费金融生态以及汽车生态也迎来新气象。伴随消费金融行业的复苏,2023年众安消费金融生态总保费达人民币55.51亿元,同比增长22.5%。众安还全面拥抱新能源汽车保险机遇及政策红利,给整体车险增长带来新的势能,2023年新能源车险总保费同比增长约196.1%。 人工智能创新赋能,科技输出持续发力 长期以来,众安深耕保险科技领域,持续在人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿技术板块进行布局,旨在通过科技重塑保险价值链各环节,打造“科技+服务”的价值交付体系。2023年,众安推出了AIGC中台“灵犀”及首批保险垂直场景AIGC应用智能内容创作平台“易创”和具备对话生成式AI的“集智”经营分析平台AI升级版,以人工智能赋能金融保险业,以核心科技推动金融业高品质发展,助力构建数字金融新格局。 2023年众安持续开拓科技输出业务国内外市场,助力全球多个行业客户的数字化转型。于报告期内,集团实现科技输出总收入人民币8.29亿元,同比增长40.0%。 受益于数字中国和数字经济带来的行业持续数字化升级转型需求,2023年国内科技输出收入为人民币5.04 亿元,同比增长73.2%。2023年签约的保险产业链客户达到91 家,其中签约额超过百万的客户超30 家,签约额超过千万的达到4 家。此外,科技输出业务在行业拓展上持续破圈,服务了12 家来自银行业、证券业的客户,并进一步拓展至制造、高精特新等行业。 在国际科技输出方面,众安国际旗下的ZA Tech 成立于2018 年,总部位于新加坡,聚焦向海外保险公司和保险中介平台输出新型保险核心系统和数字化保险技术经验,致力于构建全球保险业新运行系统。目前,ZA Tech 的业务足迹已遍布日本、香港、东南亚及欧洲等区域市场。2023 年,ZA Tech科技输出收入达到人民币3.25亿元,其中可持续收入占比达到51%,毛利率从2022 年的40%提升至46%。 众安银行持续构建香港一站式金融服务平台 作为首批获批虚拟银行牌照的银行,众安银行已成为香港市场功能最丰富的虚拟银行之一,通过手机端全数字化的运营模式打造一站式综合金融服务平台。截至2023 年末,众安银行拥有存款余额约117.0 亿港币,贷款总余额约54.3亿港币。 众安银行于2022 年1月成为香港第一间获得证券及期货事务监察委员会(证监会)颁发第1类受规管活动(证券交易)牌照的虚拟银行,自此积极布局投资业务的产品矩阵,于2022 年8 月正式推出投资基金服务,成功上线超过100多款投资基金产品,并于2024年2月向香港用户推出美股交易服务。截至2023 年末,众安银行零售用户的基金资产管理规模接近10 亿港币。同时,受益于加息周期以及贷款产品的不断丰富,众安银行的净息差进一步从2022 年的1.84%提升至1.94%。2023年众安银行实现净收入3.66亿港币,同比增长42.9%;同时众安银行聚焦业务质量,提升经营效率,净亏损率同比收窄85.6个百分点。 众安在线总经理姜兴提到“在过去的十年里,众安在全球多元化和金融科技飞速发展的背景下,不断成长和进步。面对数字化的变革浪潮,我们坚持初心,坚守"保险+科技"的核心理念,致力于为用户提供更多具有普惠性质的产品。我们的目标是让用户深切感受到众安的温度,用科技推动高质量普惠金融体系的构建” 。 关于众安在线财产保险股份有限公司(股份代号:6060.HK) 众安在线财产保险股份有限公司(“众安在线”、“众安”或“公司”)成立于2013年10月,是一家中国领先的互联网保险科技公司。2017年9月28日,众安在线在香港联交所上市,成为香港金融科技第一股。众安在线于四大核心生态系统提供保险产品及解决方案,包括健康、数字生活、消费金融及汽车生态。众安在线聚焦于保险科技领域,将自身领先的保险科技经验及技术能力以搭建数字新基建的方式输出,帮助保险产业链的企业实现数字化转型。 了解众安更多内容,请联系众安投资者关系团队:IR@ZhongAn.com



话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network