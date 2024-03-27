好中求进，阳光保险2023年高质量发展见行见效

香港，2024年3月27日 - (亚太商讯) - 对中国保险行业而言，2023年是开启深度转型、切实发挥险企经济减震器和社会稳定器功能、从高速发展迈向高质量发展的关键一年。在响应「建设金融强国」战略、履行高质量发展时代使命的过程中，即将迎来创业20周年的中生代险企阳光保险（6963.HK），以上市后首个完整经营年度的高分答卷，献上了最好的礼物。

3月26日，阳光保险在港召开2023年业绩发布会，董事长张维功在介绍公司何以取得「又好又快」的成就时指出，公司经历了行业中极其罕有且艰难的完整创业经历，并以此去实现「打造一家受人尊重的百年企业」的初心，同时通过将其内化为坚守主业、稳健经营、价值发展的超凡定力，实现跨越式发展的良好成果。

从数据来看，公司全年总保费收入同比增长9.3%，达到1,189.1亿元（人民币，下同）；保险服务收入同比增长7.5%，达到599.0亿元，内含价值可比口径较上年末增长6.4%，达到1,040.6亿元；总资产规模5136.9亿元，同比增长13.3%。作为21世纪成立的205家保险企业中唯一一家上市的传统保险企业，阳光保险秉持「好中求进」的价值发展理念，以良好的经营韧性为基本面上色，攀登高质量发展的「春山」，以坚定的创业初心与战略定力为巩固并提高行业地位做出了持之不懈的努力。

精耕主业，稳健发展业绩又登高

以寿险和财险为核心主业的保险服务，是阳光保险的大厦之基与发展之本。2023年，阳光人寿和阳光财险立足保障本源，扎实推进「新阳光」战略落地实施，持续优化业务结构，业务规模和盈利水平实现双重提升。

从寿险板块来看，阳光人寿通过客户需求洞察、产品体系完善、服务体系升级、队伍转型发展、数据智能创新等方面，不断推进公司稳健发展，截至2023年末，寿险板块有效客户数达1,307万。全年实现总保费收入746.0亿元，同比增长9.2%；其中新单期缴保费收入181.0亿元，同比增长22.7%。

个险渠道基于区域市场、机构特征、队伍特点，持续推进并深化差异化经营管理模式，精准挖掘差异化的客户需求，业务发展实现提质增效。2023年个险渠道实现总保费收入人民币186.7亿元，同比增长18.1% ，其中新单期缴保费收入43.0亿元，同比增长46.5% 。队伍产能与绩优人员数量大幅提升，个险渠道人均产能2.1万元，同比增长44.4% ，达到MDRT标准人数同比增长84.7%。精英队伍方面，人力同比增长21.6%至1,735人，大专及以上学历占比84.8%，人均产能4.9万元，是整体个险队伍的2.4倍。阳光特色的职域营销价值发展模式逐步成型，2023年新单期缴保费收入实现翻倍以上增长。

从财险板块来看，阳光财险业务结构和品质持续优化，高质量发展迈上新台阶。截至2023年末，财险板块有效客户数达1,920万。全年实现原保险保费收入442.4亿元，同比增长9.6%；承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点，承保利润5.7亿元，同比增加3.4亿元。

分险种来看，2023年，车险原保险保费收入261.4亿元，同比增长6.1% ；非车险原保险保费收入181.0亿元，同比增长14.9%。

精炼内涵，价值创造能力再跃升

以模式创新打造「价值阳光」，是「新阳光战略」的三大核心主线之一。2023年，阳光保险坚定走价值发展路线，价值创造能力持续增强，将价值工程推向新高度。

阳光人寿不断加强资产负债匹配、偿付能力充足等基础管理，持续优化业务结构、提升业务品质，在销售渠道多元并进战略下，着力推进「一身两翼」发展，通过产品服务体系建设、战略渠道布局、队伍能力提升等举措进一步强化客户经营和价值发展的核心能力，结出了丰硕的果实。

值得关注的是，面对行业转型要求、人民群众的多元化保险保障需求，阳光人寿推广超2万名人群大规模调研，基于对客户的深刻理解和认知，创造性地推出「三张保单保一生，五张保单全家福，七彩阳光满堂红」 产品配置理念，从客户家庭视角构建满足全生命周期需求的产品体系及配套增值服务体系，使阳光保险成为行业少有的以全客户视角、将客户的保障需求清晰而通俗易懂地向社会作出阐释的公司。

通过上述举措，阳光人寿推动高素质、高产能、高价值、高收入、高品质的公司「五高」追求初步实现。全年新业务价值36.0亿元，可比口径同比增长44.2%，实现较快增长；队伍学历、活动人产、产品价值率、13月继续率、业务员收入等经营指标全方位改善提升。

阳光财险以「车险智能生命表」「非车数据生命表」与「信用保险生命表」三张生命表为根本抓手，全面打造风险定价和资源配置的核心能力，将车险真正打造成财险稳定盈利的基础，同时实现非车业务的平衡发展。

受益于此，全年财险主要价值业务和战略性板块保持快速增长，其中家用车保费增速10.8% ，农险保费增速42.1% ，政策性健康险保费增速65.3%。智能生命表工程突破「最后一公里」，实现行业领先的风险定价能力、风险成本刚性管理和最优资源配置全智能化；非车数据生命表与信用保险生命表也取得实质性进展，并逐步应用至经营端。

「价值阳光」，不负时光。这种对「价值」的追求实际上印刻在阳光保险的基因之中。在其内部文化指引「阳光之道」中，「价值」二字通篇出现了38次。阳光保险正是通过文化的建设和引领，让一批认可并坚持价值发展理念的阳光人聚集到一起，形成了一股团结的力量，使阳光呈现出鲜明而独具的特色。

当前，站在保险行业高质量转型发展的历史节点上，阳光保险宏大的价值工程已经显现出了令人眼前一亮的成效。有强劲的综合竞争力、不变的战略定力以及稳定科学的公司治理开道，阳光保险未来的高质量发展之路，也将会走得更平稳顺遂，发挥不凡的价值张力。

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