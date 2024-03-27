阳光保险：扎实推动客户思想行动落地 书写「金融为民」时代答卷

香港，2024年3月27日 - (亚太商讯) - 中央金融工作会议明确提出，中国特色金融发展之路要坚持以人民为中心的价值取向。作为中国金融业的重要发展力量，保险业逐渐步入高质量发展阶段。如何践行「金融为民」，持续发挥保险的经济「减震器」和社会「稳定器」作用，以满足人民日益增长的美好生活需要，对保险企业、尤其是上市险企发展提出更高要求。

作为本世纪成立的内地205家保险企业中唯一一家上市的传统保险企业，阳光保险（6963.HK）一直坚持「金融为民」的理念，于2023年进一步深化以人民为中心的价值取向，围绕着「知心阳光」的战略，持续推进「纵横计划」与「伙伴行动」，同时积极履行社会责任，切实服务实体经济，用实际行动推动金融高质量发展转型。

在阳光保险2023年业绩发布会上，公司董事长张维功介绍了公司为经济社会高质量发展作出的实干作为，并表示对我国经济长期向好、保险业拓展发展空间充满信心与期待。他认为，中国经济持续向好的趋势十分明确，保险业在中国仍然具有巨大的发展前景。2023年10月底召开的中央金融工作会议，已为金融保险业指明了方向，增强了责任，强化了动力。2024 年是阳光保险创业的 20 周年，公司将在服务整个国家的战略之中，锚定目标，走向光明的未来。

于2023年，阳光保险实现总保费收入人民币1,189.1亿元，同比增长9.3%；保险服务收入人民币599.0亿元，同比增长7.5%；归属于母公司股东的净利润人民币37.4亿元；内含价值人民币1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%。

构建客户驱动型发展模式 「三/五/七」产品体系具化落地

2023年以来，中国经济回升向好势头持续巩固，保险行业复苏态势延续。阳光保险把握行业复苏机遇，以客户为中心，加速构建客户驱动型发展模式，有序推进「纵横计划」与「伙伴行动」，致力于成为客户的知心朋友。

在「纵横计划」的实施中，董事长张维功亲自带领研究，围绕客户家庭的全生命周期需求，通过对数万人的深入调研，创造性地推出了具有客户思想的「三张保单保一生，五张保单全家福，七彩阳光满堂红」的「三╱五╱七」产品配置理念，将客户全生命周期的各项需求都高度凝练在「三╱五╱七」产品方案之中，也让「以客户为中心」有一个具体可量化的执行标准，让保险经营与销售真正地回归到客户需求上，实现由产品驱动向客户驱动的转型。

财险方面，阳光财险围绕「伙伴行动」商业模式，以打造值得信赖的企业风险管理伙伴为目标，通过「保险+科技+服务」的形式，为多个领域成功打造行业专属的风险管理解决方案。2023年，阳光财险累计为1.4万个企业客户提供科技减灾和专业风险咨询服务。

此外，公司遵循「三心」（爱心、用心、贴心）、「四性」（价值性、特色性、实用性、好用性）原则，不断强化保险基础服务的运营效率、客户增值服务的提供能力，以及直通客户的能力。公司有效客户数于2023年底达到3,154万。

厚植为民情怀 切实履行责任担当

以人民为中心的发展思想，不仅体现在阳光保险日常的客户经营之中，也在公司服务国家战略、支持实体经济、履行社会责任中得到进一步的深化。公司充分发挥保险专业力量和保障功能，精准聚焦重点领域和薄弱环节，持续提升金融服务实体经济质效，2023年全年，阳光保险为实体经济提供风险保障人民币61万亿元。

公司积极推动乡村振兴，开展保险综合帮扶，向重点帮扶人群提供「防贫保」、补充医疗保险等一揽子产品，并稳步扩大农产品保险覆盖面，2023年为91.7万农户提供农业保险风险保障逾人民币286.0亿元，支付理赔款人民币4.6亿元，惠及农户36.8万户。

在绿色金融方面，阳光保险大力推进绿色保险探索与创新，并以资金支持服务「双碳」目标，助力推动绿色低碳转型。2023年，公司累计为177万次企业及个人提供绿色保险保障人民币12.2万亿元，提供赔款支持超人民币41亿元。

面向中小微企业，阳光保险切实履行「助企纾困」的金融责任，为约2.6万家中小微企业提供风险保障人民币3,040.2亿元，帮助约6.8万家中小微企业获得融资金额人民币113.0亿元。

此外，阳光保险还充分发挥金融科技、医疗资源优势作用，积极投身公益事业，将「爱与责任」的向善文化持续传播。截至2023年年底，公司在全国24个省份累计援建73所博爱学校；累计培训乡村医生19,478人次；累计为40,716名员工发放父母赡养津贴。

可以看到，从创业至今，阳光保险始终坚守创业初心与战略定力，把「为民思想」贯穿到客户经营、社会贡献之中，推动公司实现高质量发展转型。这种实业心态，在于务实，在于清晰地明白保险业的职能是什么，以及清楚地了解保险业的服务对象是谁，正是广大人民群众。秉持着这样的战略定力，阳光彰显出与众不同，更树立了市场口碑与形象。

而纵观我国经济，坚定不移推进高质量发展是中国经济的最大确定性，也是中国经济乘风破浪的信心和底气所在。相信伴随着更多企业力量勠力同心，我国经济发展将获得更多动能，翻开高质量发展新篇章。

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