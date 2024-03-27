阳光保险公布2023年度业绩

香港，2024年3月27日 - (亚太商讯) - 阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，及其附属公司统称「集团」；股份代号：6963.HK）宣布截至2023年12月31日止年度（「报告期」）之经审核综合业绩。

2023年度业绩摘要：

-- 实现总保费收入人民币1,189.1亿元，同比增长9.3%；

-- 实现保险服务收入人民币599.0亿元，同比增长7.5%；

-- 归属母公司股东的净利润人民币37.4亿元；

-- 内含价值为人民币为1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%；

-- 综合投资收益率4.8%；

-- 截至2023年12月31日，有效客户数约3,154万。

2023年，中国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。集团积极抓住经济复苏、居民保险保障意识提升、保险需求日益多样化以及人口老龄化所带来的保险需求增长等发展机遇，科学研判、开拓创新，制定并全面启动以数据智能打造「科技阳光」、以模式创新打造「价值阳光」、以「爱与责任」的向善文化打造「知心阳光」为三大核心的「新阳光战略」，以高度的战略定力与扎实的执行力，实现保险主业稳健发展，价值创造持续提升，客户思想有效落地。

报告期内，集团实现总保费收入人民币1,189.1亿元，同比增长9.3%。实现保险服务收入人民币599.0亿元，同比增长7.5%。归属于母公司股东的净利润人民币37.4亿元。内含价值为人民币1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%。总投资收益率3.3%，综合投资收益率4.8%。2023年末，集团有效客户数约3,154万。

核心主业发展向好 价值创造工程成效显现

2023年，阳光保险立足保险主业，持续推动产寿险业务创新与价值发展，强化核心竞争力，并以清晰的战略定力做好资产管理与风险管理，为企业高价值成长打下了坚实基础。

寿险业务方面，阳光人寿「一身」差异化、「两翼」价值化的路径日益清晰，业务价值率、继续率稳步提升，「高素质、高产能、高价值、高收入、高品质」的「五高」追求初步实现，行业相对优势愈发凸显。报告期内，集团寿险总保费收入人民币746.0亿元，同比增长9.2%；新单期缴保费收入人民币181.0亿元，同比增长22.7%；一年新业务价值人民币36.0亿元，可比口径同比增长44.2%；全年个险渠道新单期缴保费收入人民币43.0亿元，同比增长46.5%；具有阳光特色的职域营销新单期缴保费收入实现翻倍以上增长；队伍学历、活动人产、产品价值率、13月继续率、业务员收入等经营指标全方位改善提升。

财险业务方面，阳光财险的「三张生命表」工程均实现突破性进展，车险智能生命表打通了「最后一公里」，真正形成了行业领先的风险定价能力、风险成本刚性管理和最优资源配置全智能化，为车险成为稳定盈利业务提供了科技模式保障；非车数据生命表与信用保险生命表也取得实质性进展，并逐步应用至经营端。报告期内，阳光财险业务规模实现快速增长，业务结构和品质得到持续优化，实现原保险保费收入人民币442.4亿元，同比增长9.6%；承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点，盈利水平持续增强。

资产管理领域，面对资本市场波动带来的挑战，集团以清晰的战略定力、正确的现实选择与超常的资负联动，确保主业的健康稳健发展；并紧跟国家发展战略，不断提高对未来趋势性产业的投资能力与配置比例，把握战略实现的主动权。报告期内，集团资产管理业务稳健发展，实现总投资收益人民币146.2亿元，总投资收益率3.3%，综合投资收益率4.8%。

以数据智能打造「科技阳光」新战略 科技能力全面提升

2023年召开的中央金融工作会议明确提出，要「以金融强国为目标，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融大文章」。报告期内，集团围绕「科技金融」「数字金融」两篇大文章，完善创新机制，营造创新文化，深化产品导向，在销售、服务、管理三大机器人工程上全面发力，AI智能产品逐步成型并开始在机构业务端实验测试。

集团还全力把握AI创新发展趋势，将自研AI大模型列为公司战略工程，领先研 发具有自主知识产权的阳光正言GPT大模型，已经在客户服务、销售支持、智能理赔等场景应用。

同时，集团持续强化数字化客户洞察、营销、运营、风控和产品创新，已取得卓有成效的成果。在客户洞察方面，通过大数据整合和客户画像应用，客户转化率 同比增长99.5%。在营销支持方面，运用大数据、文本挖掘等手段促成销售，赋能人均产能提升。在运营服务方面，为客户提供智能咨询、智能定损等智能业务办理，产寿险业务客户线上自助办理率91%，智能化服务的客户满意度90.2%。在风险防范方面，新增上线210项、优化147项风险监测识别指标，有效监测识别和管控风险。在产品创新方面，「基于里程的新能源车模型」应用数据挖掘技术，大幅提升新能源车业务能力。

此外，集团还积极促进整个行业的数智化转型，以高度的责任感与使命感，牵头举办云集行业内外150多家单位的首届保险科技数智大会，发布了首个大模型技术在保险业应用情况的白皮书，发起设立保险科技数智创新联合体，聚集保险科技智能的行业力量，全面推进科技阳光的创新突破。

以「爱与责任」的向善文化打造「知心阳光」 客户经营能力再迈台阶

集团始终坚持「金融为民」思想、秉持「爱与责任」的向善文化，2023年从战略部署到业务落地，集团深刻践行「以客户为中心」的核心价值观，持续构建客户驱动型发展模式，致力于打造「知心阳光」。

阳光人寿以「纵横计画」为抓手，推动客户思想扎实落地。阳光人寿围绕客户家庭全生命周期需求，在超过两万多名的客户大调研的基础上，通过对人生阶段、需求归类、产品对应等多维问题的深度研究、透彻分析，创造性推出了真正具有客户思想的「三张保单保一生，五张保单全家福，七彩阳光满堂红」（简称「三/五/七」）产品配置理念，使集团成为行业第一家将人的一生需要几张保单这件不太容易说清楚的事，简单明了地向社会说的清清楚楚的公司。

阳光财险聚焦优势领域，持续推进「伙伴行动」风险管理服务落地，聚焦「保险+ 服务+科技」模式的创新和实践，为多个行业打造专属风险管理解决方案，并搭建集「灾害预警、线上服务、风控安全」于一体的轻量级企业客户服务平台「阳 光伙伴」小程序，有效助力客户识别处置安全隐患，真正站在客户视角共同管理风险。2023年，累计为1.4万个企业客户提供科技减灾和专业风险咨询服务。

集团还按照「价值性、特色性、实用性、好用性」的「四性」原则，破立并举，重塑阳光增值服务体系，并升级了阳光特有的「客户体验官」队伍，更好「为客户代言」。随着客户经营能力的持续提升，集团有效客户数稳步增长，截至2023年底达3,154万。

服务国之大者 深度践行社会责任

金融是实体经济的血脉。作为本世纪成立的205家保险企业中唯一一家上市的传统保险公司，集团以稳定的企业治理，科学的风险控制，积极发挥领军带头作用，响应国家政策号召和监管要求，融入国家战略，提升服务实体经济质效，精准有力支援实体经济发展。

2023年全年，集团为实体经济提供风险保障人民币61万亿元。助力绿色低碳转型，提供绿色保险保障人民币12.2万亿元，可持续投资余额超人民币500亿元；推动乡村振兴，开展保险综合帮扶，扩大农产品保险覆盖面并向重点帮扶人群提供「防贫保」、补充医疗保险等一揽子产品，2023年为91.7万农户提供农业保险风险保障逾286.0亿元，支付理赔款4.6亿元，惠及农户36.8万户；服务共建「一带一路」，为402个「一带一路」项目提供风险保障981.6亿元，为大型投资项目提供长期资金支撑600.7亿元；聚焦中小微企业实际需求，为约2.6万家中小微企业提供风险保障人民币3,040.2亿元，帮助约6.82万家中小微企业获得融资金额人民币113亿元。

此外，集团积极践行社会责任，积极投身公益。集团充分发挥金融科技、医疗资源优势作用，积极组织参与教育、助老、扶贫等各类公益活动。截至2023年底，集团在全国24个省份累计援建73所博爱学校；累计培训乡村医生19,478人次；累计为40,716名员工发放父母赡养津贴。

2024年是实现国家「十四五」规划目标任务的关键一年，在中国经济长期向好的基本趋势、国家支持保险业发展的政策导向、金融监督管理部门营造的市场环境、行业高质量发展的持续推进等多重有利因素下，保险业的发展空间有望进一步打开，中长期向好的基本面不会变。今年政府工作报告明确将「大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融」列入，延续了对金融工作做好五篇大文章的重视，也为行业以高质量发展助力「十四五」规划落地、服务中国式现代化建设指明了方向。

展望未来，集团将秉持创业初心与创业精神、坚守战略定力与科学的公司治理、并牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，持续深化落地以高质量发展为内涵的新阳光战略，将之作为核心抓手，深刻理解「五篇大文章」的服务目标，有针对性地进行创新布局，向着「科技能力领先，价值创造强劲，客户思想驱动」的发展目标不断前进，为推动金融强国建设与金融高质量发展持续贡献力量。

关于阳光保险集团股份有限公司

阳光保险集团股份有限公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，集团坚守主业发展定力，坚持以实业的心态做金融，以价值创造为主线，致力于做专业领先的家庭保险保障服务提供者与值得信赖的企业风险管理伙伴。集团通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，通过阳光财险经营财产险业务，并通过阳光资管对保险资金进行运用管理。截至2023年12月31日，集团已连续13年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续12年被世界品牌实验室评选为「中国500最具价值品牌」。

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