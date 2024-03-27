富盈环球公布2023年全年业绩

香港，2024年3月27日 - (亚太商讯) - 机票分销商 、 旅游业务流程管理供货商及旅游产品服务提供商富盈环球集团控股有限公司（「富盈环球」连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1620）公布其截至2023年12月31日止年度的全年业绩。

随着COVID-19疫情缓解，全球旅游业持续复苏，集团2023年的表现亦稳步恢复。截至2023年12月31日止年度，集团录得总收益约103.5百万港元（2022年：45.8百万港元），上升主要受惠于机票分销分部以及旅游产品及服务分部产生的收益增加所致。2023年毛利按年上升约96.4%至约44.2百万港元（2022年：22.5百万港元）；整体毛利率为42.7%。集团于年内实现转亏为盈，年度溢利为2.9百万港元（2022年：13.8百万港元亏损）。

机票分销

年内，集团机票分销业务分部收益大幅增加约93.9%至约22.1百万港元。有关增加主要由于全球旅游业持续复苏，机票销售交易量及机票销售产生的销售所得款项总额上升。作为加拿大国际航空运输协会认可旅游代理之一及美国ARC认可旅游代理之一，集团合资格代表国际航空运输协会成员航空公司及ARC成员航空公司就所有提供的航班取得票务权以出票及直接取得私有运价。截至2023年12月31日止，集团已拥有逾150家航空公司的票务权及与约70家航空公司（包括以加拿大、美国及中国为基地的顶尖航空公司）取得私有运价交易。

旅游业务流程管理

旅游业务流程管理分部包括机票事务处理、客户联络、BSP/ARC结算及对账、软件开发、旅游执照、合规及其他行政事宜在内的一系列旅游业务流程管理。年内，旅游业务流程管理产生的分部收益按年减少约34.1%至约21.1百万港元。该分部收益减少主要由于集团减少了与若干较低利润率客户的业务合作以提高营运效益及盈利能力。因此，集团录得旅游业务流程管理的毛利率按年增加约18.4百分点至约66.4%。管理层将针对与其现有客户具有类似特征及市场定位的旅游代理透过采取营销措施，继续扩大集团客户基础，并同时优化集团的客户组合。

旅游产品及服务

COVID-19疫情缓解后，集团于2023年第一季度恢复提供旅行团。凭借作为旅行服务供货商的知识和经验，集团持续扩大其业务至粤港澳大湾区（「大湾区」）版图。年内，集团旅游产品及服务分部录得收益约60.3百万港元，主要与在大湾区提供公司运营的文化旅游有关。管理层将继续透过获取新客源来巩固及扩大集团于大湾区的业务。

未来前景

航空旅行需求在2023年有一个非常良好的开端，预计行业将从COVID-19疫情中持续稳步复苏。随着旅行需求的稳定和航班数量的增加，全球航空公司、旅行及旅游业已显著改善。不同国家的航空公司已增加目的地数量且乘客需求及预订持续上升。 集团充分利用作为旅行服务供货商的知识和经验，探索新的商机，并于2024年初与位于中国海南的一间旅行康养服务供货商就潜在旅游康养业务合作订立无法律约束力谅解备忘录。

富盈环球主席及执行董事高颂妍表示：「集团已自2023年第一季度恢复提供旅行团，我们相信整体旅游业在改善当中，从而为集团创造更多商机。集团将继续扩大于大湾区旅游业的占有率，并继续部署业务策略，进一步发展旅游相关业务，同时致力在旅游咨询、医疗、酒店及其他潜在服务行业发掘合适的商机，利用集团知识及经验以创造业务协同效应，提高盈利能力及潜力，并为股东创造价值。」

关于富盈环球集团控股有限公司

富盈环球是一家在加拿大历史悠久的机票批发商、旅游业务流程管理供货商及旅游产品及服务供货商，于1976年创立，并拥有逾40年的经营历史。集团主要业务包括(i)代表订约航空公司向旅游代理及旅客分销机票及直接出票的机票分销；(ii)向旅游代理提供中端及后勤支持服务的旅游业务流程管理；及 (iii)为旅游代理及旅客设计、开发及销售旅行团及其他旅游产品及服务的旅游产品及服务。

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