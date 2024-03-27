康师傅：2023年业务稳中有进，坚持高质量发展，毛利率改善至30.4%，EBITDA同比增长13.8%

香港，2024年3月27日 - (亚太商讯) - 2024年3月26日，康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称“康师傅”、或“公司”, 连同其附属公司“集团”）发布2023年年度业绩公告。2023年，康师傅积极应对外部环境挑战，聚焦高质量发展，实现稳健发展，各项财务指标健康。截至2023年12月31日止十二个月，集团收益同比上升2.16%至804.18亿元人民币。其中，方便面事业收益287.93亿元人民币，饮品事业收益509.39亿元人民币。毛利率同比改善1.33个百分点至30.42%，EBITDA同比增长13.82%至82.07亿元人民币。 董事会建议派发特别末期股息每股普通股人民币27.66分及末期股息每股普通股人民币27.66分，全年派息率达100%。

财务摘要

截至12月31日止12个月 人民币千元 2023年 2022年 变动 收益 80,418,075 78,717,420 ↑ 2.16% 毛利率（%） 30.42% 29.09% ↑ 1.33个百分点 集团毛利 24,467,089 22,899,417 ↑ 6.85% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA） 8,206,526 7,209,990 ↑ 13.82% 本期溢利 3,516,667 3,075,834 ↑ 14.33% 本公司股东应占溢利 3,117,461 2,632,312 ↑ 18.43% 每股溢利（人民币分） 基本 55.33 46.73 ↑ 8.60分 摊薄 55.31 46.71 ↑ 8.60分

2023年，国内消费市场逐渐复苏，家外场景恢复明显。而消费者购物决策趋于理性，追求健康和高价值的产品同时，也十分注重产品性价比。年内，康师傅以“全面服务好消费者”为核心，全方位落实“巩固、革新、发展”的战略，在巩固核心产品的同时，进一步实现拓展创新，并不断强化渠道和品牌建设，持续满足不同消费者日新月异的需求。

2023年，方便面事业的毛利结构逐步得到改善。方便面事业收益为287.93亿元人民币，占集团总收益35.80%。期内因原材料价格下降及售价有利，方便面事业毛利率同比提高3.05个百分点至27.00%。由于毛利率同比提高带动，方便面事业2023年全年的本公司股东应占溢利同比提高46.10%至20.08亿元人民币。年内，方便面市场面临消费场景转移等变化，但方便面事业持续巩固核心产品，开发创新口味产品，满足消费者多元化需求，同时积极投资品牌的年轻化建设，完善食安风险管理，连续7年成为“中国航天事业合作伙伴”。

2023年，随着消费者出行增加，饮品事业加速建立规模优势，茶、果汁、水和碳酸品类均实现增长。饮品事业整体收益为509.39亿人民币，同比增长5.39%，占集团总收益63.34%。年内因原材料价格下降及组合变化，饮品事业毛利率同比提高0.15个百分点至32.10%。由于分销成本率同比提高，饮品事业2023年全年本公司股东应占溢利同比下降8.57%至12.60亿人民币。年内，饮品事业跟随健康化趋势，全面启动无糖茶、无糖碳酸饮料、无糖咖啡等产品，并通过跨界联名、冠名、包装升级等营销方式持续扩大康师傅饮品在年轻族群中的渗透，不断提升品牌好感度和知名度。

康师傅行政总裁陈应让先生表示：“预计2024年在‘消费促进年’的基调之下，经济发展稳中求进，内需得到释放。通过‘巩固、革新、发展’的策略，集团将继续发挥龙头优势，不断做大做强国内市场业务。集团将持续投资产品创新、品牌建设、渠道建设，加大基础研究投入，加速人才梯队建设，加强系统平台整合，并加快数字化转型、食品安全、可持续发展项目的建设。同时推动业务增长，更好服务客户和消费者，为股东创造价值，打造一个让政府放心、合作伙伴开心、消费者安心的综合性食品饮料‘民族品牌’。”

关于康师傅控股有限公司 (0322.HK)

康师傅控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料事业范围，完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。“康师傅”作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。

如有垂询，请联络：

投资者查询

康师傅控股有限公司投资者关系团队

电邮：ir@tingyi.com

汇思讯中国有限公司

陈敏芝

电邮：stephanie.chen@christensencomms.com

电话：+852 2117 0861

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network