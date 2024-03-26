博维公布2023年全年业绩



香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 提供全面、优质及端对端企业IT解决方案的大湾区市场领先企业博维智慧科技有限公司（“博维”或连同附属公司统称为“集团”; 股份代号：1204.HK），今天公布其截至2023年12月31日止年度的全年业绩（“2023年”或“年内”）。 财务表现 随着COVID-19疫情影响的结束，市场对多种IT解决方案的潜在需求得以恢复。年内，集团继续透过向澳门、香港及中国内地各行各业客户提供全面及优质的端对端企业IT解决方案以及分销及转售业务，努力把握疫情后经济复苏带来的恢复需求，扩大在澳门、香港及中国内地的市场份额。年内，受益于企业IT解决方案业务和分销及转售业务的综合影响，集团收益按年增加23.6%至717.6百万港元。毛利增加15.1%至115.6百万港元，毛利率为16.1%。年内溢利增加40.6%至4.5百万港元。股东应占每股基本盈利按年增加15.4%至0.90港仙。 就业务分类而言，企业IT解决方案的收益增加27.9%至456.2百万港元。该增加主要是由于专业IT服务的收益因澳门及中国内地合约数量增加所致，尤其是源自中国内地的收益大增。此外，集团亦采购不同的IT产品进行转售，以满足澳门、香港及中国内地不同客户的需求，分销及转售收益增加12.4%至251.0百万港元。 继续保持于澳门市场的竞争优势 同时紧握大湾区发展机遇 澳门特别行政区政府多年来一直积极推动智慧城市发展。根据2023 年10月发布的《澳门特别行政区五年发展规划（2024年至2028年）》，已引入“高新技术产业及传统产业转型升级”，通过（i）加强对澳门IT企业的业务发展及政策支持；（ii）优化与IT行业有关的现有法律框架；（iii）与横琴合作，共享人才、资源及IT基础设施；及（iv）藉助新技术提高传统行业的服务及产品质量，发展新的经济增长点。 年内，集团获澳门“科技企业认证计划”评为三大重点科技企业之一，此计划按照企业的业务内容及规模、研发情况、创新程度等多维度进行评审，并对合资格企业授予“潜力型科技企业”、“成长型科技企业”或“重点科技企业”的认证资格，有效期为三年。此次获评巩固了集团于澳门的领先地位及提升了集团的声誉，从而为集团吸引更多业务。 横琴粤澳深度合作区（“深合区”）于2024 年3 月1日正式实施封关运作，集团积极利用深合区的资源优势，通过深合区的免（保）税安排降低IT解决方案及产品的价格，从而增强集团的竞争力。另外，澳门特别行政区政府就有关投资非博彩业的博彩运营商牌照订定新规定，旨在摆脱对博彩业的依赖，间接带动集团与该等博彩运营商投资相关的IT解决方案及产品需求的增长。受惠于该政策，年内集团成功与一家博彩营运商签订合约，促进澳门中小型企业（“中小企”）数字经济的发展，合约范围包括：（i）构建软件即服务（“SaaS”）平台；（ii）开发相关移动应用程序；及（iii）为澳门中小企维护动态数据存储中心。 澳门特别行政区政府在“2024年施政报告”中强化“1+4”充分多元化发展战略政策，丰富澳门作为“一个中心”的综合旅游休闲功能，同时促进“大健康”产业、现代金融服务、高新科技以及会议展览、商业贸易及文化体育四个新兴产业的发展，通过逐步提升四大产业的比重，增强澳门经济的发展动能和综合竞争力。随着IT元素在业务运营中的影响力日增及澳门特别行政区政府的相关支持政策，集团业务发展亦将受惠于上述行业对IT解决方案不断增加的需求，取得进一步的增长。 此外，为响应《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的发展目标，澳门特别行政区政府将向当地中小企业提供财务奖励，并协助其发展电子商务及跨境电子商务业务以及普及数码化支付系统。在相关政策支持下，集团将进一步保持目前于澳门市场的竞争优势。 发力人工智能物联网（“AIoT”）和脑机接口（“BCI”）业务助多元化发展 为把握Web 3.0的发展及广泛应用即将带来的商机，集团持续以人工智能（“AI”）技术打造其自身的特色及功能。于2023年财年初，集团已将现有AIoT及BCI团队搬迁至在中国内地新成立的全资附属公司小舟科技有限公司（“小舟”），并于年内成功开发BCI头环，可与轮椅、元宇宙及游戏应用程序等各种应用场景进行整合。BCI头环目前正处于功能优化阶段，用户可通过设备无缝连接指定的应用场景。此外，集团与百度集团订立合作框架协议，推动基于BCI的元宇宙应用场景构建发展。小舟亦于桂林订立了一份与独秀峰元宇宙内容相关的合约，该项目为桂林独秀峰创建虚拟场景，利用BCI头环及AI技术让用户进入虚拟场景，获得沉浸式旅游体验。 年内，小舟亦订立一份协议，以与北京航空航天大学建立一间联合实验室，主要致力于以AIoT、BCI 及AI技术开发附加功能及推动新技术及新应用。集团相信，随着全球知名度的不断提升，此类技术将成为IT新发展趋势，并将广泛应用于各行业。 拓展中国内地业务 进军算力中心新领域 集团亦紧握中国内地发展机遇，于2023年与SCB Global Capital Holdings Limited（“卖方”）订立无法律约束效力的谅解备忘录，有意间接收购土地使用权以发展位于北京市平谷区的互联网数据中心（“建议投资”）。该建议投资将进一步多元化及扩展集团在中国内地的现有业务，为客户及股东创造价值。截止目前，集团仍在与卖方敲定正式买卖协议。 集团主席兼首席执行官周家俊先生表示：“IT解决方案业务在后疫情时代快速恢复，政府亦不断提供众多的支持政策，对集团的发展带来积极的作用。集团将积极紧抓涌现的新商机，进一步布局香港和大湾区市场，不断拓宽盈利水平，同时紧跟人工智能的发展趋势，充分发挥自身的竞争优势和在大湾区的领先地位，重点布局AIoT和BCI业务，助力集团实现业务的多元化发展。” 博维智慧科技有限公司 博维智慧科技有限公司的总部位于澳门，是澳门IT解决方案市场的领先公司。逾10年的经营历史中，集团一直致力于向客户（包括电讯、媒体及科技界全球知名企业及机构、澳门的娱乐及酒店以及公营部门）提供全面、端对端及优质的企业IT解决方案，涵盖专业IT服务及托管服务。目前业务延伸至以粤港澳大湾区为核心的大中华地区，已于香港、珠海、广州及北京设立子公司及分公司。



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