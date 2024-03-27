阳光保险2023业绩报：罕有的速度与质量兼具 寿险新业务价值同比增长44.2%



香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 又到年报披露季。3月25日，内地中生代领军险企阳光保险（6963.HK）公布2023年业绩成绩单。2023年，阳光保险坚持好中求进的价值发展理念，在上市后的首个完整经营年度，向市场交出一份速度与质量兼具的成绩单。 在2023年业绩发布会上，阳光保险集团创始人、董事长张维功面对记者关于经济前景和信心的提问时，给出了积极的展望。张维功表示：「中国经济正在持续向好，这一趋势是明确无误的。我们非常坚定地认为，保险业在中国的发展前景依然巨大。」这不仅体现了张维功对中国经济前景的信心，也反映了阳光保险对于自身未来发展的积极期待。 值得一提的是，作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一一家上市的中生代保险企业，阳光保险在「打造一家受人尊重的百年企业」这一初心之下，凭借极强的战略定力、稳定科学的公司治理，已稳步穿越多个行业周期，展现出高度的韧性；在复杂的经济环境与保险业整体面临行业转型与变革的背景中，交出了罕有的「活力与稳定兼具」的优秀答卷。 在这个成就背后，阳光保险的董事长张维功强调了两个关键因素：「阳光能走到今天，主要归功于我们始终不忘的初心以及我们坚定的定力。」 所谓初心便是「打造一家受人尊重的百年企业」，因此阳光是内地237家保险企业乃至5200多家金融机构中，唯一经历了完整的创业而设立的公司，以极为艰难的创业历程寻找到价值观一致的股东，并为公司发展构建了科学稳定的公司治理结构。同时，阳光还将创业初心内化成一种定力：坚守主业、稳健经营、价值发展。由此，阳光走出了一条与众不同的「既快又好」的道路。 2023年全年，阳光保险实现总保费收入人民币（下同）1,189.1亿元，同比增长9.3%；实现保险服务收入599.0亿元，同比增长7.5%；归属于母公司股东的净利润37.4亿元；内含价值1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%。 寿险业务方面，阳光人寿聚焦价值发展，通过在客户需求洞察、产品体系完善、服务体系升级、队伍转型发展、数据智能创新等方面发力，推动公司业务实现较快增长，高质量发展稳步推进。2023年，阳光人寿实现总保费收入746.0亿元，同比增长9.2%；其中新单期缴保费收入181.0亿元，同比增长22.7%；一年新业务价值36.0亿元，可比口径同比增长44.2%。 财险业务方面，2023年，阳光财险继续优化业务结构，提升业务品质。2023年，阳光财险实现原保险保费收入442.4亿元，同比增长9.6%。其中主要价值业务和战略性板块保持快速增长，家用车保费增速10.8%，农险保费增速42.1%，政策性健康险保费增速65.3%。承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点，承保利润5.7亿元，同比增加3.4亿元，盈利能力进一步增强。 在资产端，阳光保险秉持长期价值投资理念，不断增强自身投研能力，在严控风险的基础上，构建与保险负债特性匹配并穿越宏观经济周期的战略资产配置。截至2023年末，阳光保险总投资资产规模为4,797.5亿元，较上年末增长15.5%。2023年，阳光保险实现总投资收益146.2亿元，总投资收益率3.3%，综合投资收益率4.8%，同比上升2.0个百分点。 在业务均衡、稳健发展的同时，2023年，阳光保险全面升级以数据智能为核心的「科技阳光3.0」新战略，以销售机器人、服务机器人、管理机器人为突破，构建以客户为中心的智能科技平台，以数字化、智能化积极推动公司高质量发展转型。此外，阳光保险积极把握AI发展机遇，领先研发具有自主知识产权的阳光正言GPT大模型，并牵头发布国内首个金融行业大模型白皮书《大模型技术深度赋能保险行业》，推进行业整体数字化转型。 近年来，阳光保险还从战略到业务不断践行「金融为民」理念，打造「知心阳光」，以对队伍的「爱与责任」理念宣贯为引领，持续构建客户驱动型发展模式。寿险深入推进「纵横计划」，围绕客户家庭的全生命周期需求，深入开展客户调研，成功推出「三五七」产品配置理念与保单体系；财险围绕「伙伴行动」商业模式，以打造值得信赖的企业风险管理伙伴为目标，通过「保险+科技+服务」的形式，为多个领域成功打造行业专属的风险管理解决方案。在客户服务端，公司遵循「三心」（爱心、用心、贴心）、「四性」（价值性、特色性、实用性、好用性）原则，不断强化保险基础服务的运营效率、客户增值服务的提供能力，以及直通客户的能力。 随着中国经济逐步复苏，居民保险需求进一步释放，保险行业前景向好。2024年，是阳光保险创业的20周年。未来，阳光保险以不变的创业初心，坚实的战略定力，并牢牢守住风险底线，持续把自身发展融入国家大局，把深化落地以高质量发展为内涵的新阳光战略作为核心抓手，向着「科技能力领先，价值创造强劲，客户思想驱动」的发展目标不断前进。同时，也相信在更加科学优化的金融监管治理格局下，像阳光保险这样找准自身定位、明确自身目标的高质量金融企业在服务整个国家战略的过程中将迎来更具活力向上的发展。



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