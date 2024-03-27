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Tuesday, 26 March 2024, 19:02 HKT/SGT
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稀缺标的 内地中生代唯一上市险企 阳光保险交出质优业绩答卷

香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 2023年，中国经济破浪前行，延续回升向好态势，保险企业作为现代金融体系的重要支柱，在推动经济回暖的过程中发挥了关键作用。近日，新晋上市的阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，6963.HK）完成首个完整财务年，发布2023年度业绩，交出了一份靓丽的业绩答卷，备受市场关注。

业绩报告显示，2023年，阳光保险实现总保费收入人民币（下同）1,189.1亿元，同比增长9.3%；归属于母公司股东的净利润37.4亿元；内含价值1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%；总资产规模5,136.9亿元，同比增长13.3%。在复杂多变的环境之下，作为内地保险业中生代「领军者」，同时也是新世纪以来内地成立的205家保险企业中，唯一一家成功上市的传统保险企业，阳光保险持续保持了较快增长，实属难能可贵。

在阳光保险2023年业绩发布会上，有提问表示，本世纪成立的205家保险公司中，阳光作为唯一成功上市的传统险企，能取得今天的成就的关键因素是什么？董事长张维功就这一问题谈到，阳光能走到今天主要是两点核心：初心和定力。在内地的237家保险企业和5200多家金融机构中，只有阳光是经历了完整的创业而设立的公司。阳光历经艰难的创业历程，源于初心就是「打造一家受人尊重的百年企业」。而阳光也把这一初心内化成了一种定力：坚守主业、稳健经营、价值发展。

发布会上的这一回答也良好地阐释了阳光保险为何成为了当前市场中稀缺的「稳健与活力并存」的优质标的。

强化价值发展核心能力  支撑长期稳健增长

2023年，阳光保险提出以模式创新打造「价值阳光」，坚持以价值发展为核心，持续优化业务结构、提升业务品质，通过产品服务体系建设、战略渠道布局等举措进一步强化价值发展的核心能力，价值工程逐步显现成效。强大的价值创造能力，为公司的长期稳健增长注入源源不断的动力。

于2023年，阳光财险车险智能生命表工程突破「最后一公里」，实现行业领先的风险定价能力、风险成本刚性管理和最优资源配置全智能化；非车数据生命表与信用保险生命表也取得实质性进展，并逐步应用至经营端。阳光人寿「一身」差异化、「两翼」价值化的路径日渐清晰，高素质、高产能、高价值、高收入、高品质的公司「五高」追求初步实现；同时，公司深化落地客户思想，创新性打造「三张保单保一生、五张保单全家福、七彩阳光满堂红」的全生命周期保障配置方案，进一步构建客户驱动型发展模式。全年个险渠道新单期缴保费收入43.0亿元，同比增长46.5%；职域营销新单期缴保费收入实现翻倍以上增长；队伍学历、活动人产、产品价值率、13月继续率、业务员收入等经营指标全方位改善提升。

双轮驱动科技创新体系  智能化转型促高质量发展

业绩稳健增长的背后，是阳光保险充分应用科技赋能产品、服务、管理、风控等各领域，并持续提升价值贡献的成果。近年来，伴随大数据、云计算、人工智能等技术在保险行业加速渗透，保险科技已成为行业满足市场新需求及蓝海市场拓展的重要生产力。

作为业内较早开启数字化建设的企业，2023年，阳光保险全新启航并扎实推进「科技阳光」战略落地，以机制创新为突破，构建内部自主创新和外部协同创新的双轮驱动科技创新体系，公司科技能力全面提升。

过去一年里，阳光保险全力把握AI创新发展趋势，将自研AI大模型列为公司战略工程，领先研发具有自主知识产权的阳光正言GPT大模型，已经在客户服务、销售支持、智能理赔等场景应用。同时，公司持续深化数字化转型，加快数字化客户洞察、数字化营销、数字化运营、数字化风控、数字化产品创新五大核心能力建设，以数字化智能化转型推动公司高质量发展，取得卓有成效的成果。

数据显示，2023年，阳光保险通过大数据整合和客户画像应用，客户转化率同比增长99.5%；运用大数据、文本挖掘等手段促成销售，赋能人均产能提升；在智能咨询、智能定损等智能业务办理上，产寿险业务客户线上自助办理率91%，智能化服务的客户满意度90.2%；在风险防范方面，新增上线210项、优化147项风险监测识别指标，有效监测识别和管控风险；在产品创新方面，「基于里程的新能源车模型」应用数据挖掘技术，大幅提升新能源车业务能力。全面的科技赋能，不仅提高了阳光保险的运营效率，也让公司在发展的过程中始终保持竞争力，进而成为增厚公司盈利的强劲引擎。

在科技创新、深化改革、价值发展迭加效应驱动下，阳光保险内生性动力愈发强劲。同时，即将迎来创业20周年的阳光保险，多年来保持稳定的公司治理以及不变的「敢于挑战、坚韧不拔」初心，公司发展路径愈发坚实稳健，也由此取得了当前来之不易的成绩。

相信在以阳光保险为代表的民营企业队伍愈发壮大的背景下，有望为经济复苏带来更多助推力量，我国经济健康可持续发展可期，长期向好的基本面将更加稳固。



话题 Press release summary

部门 Banking & Insurance
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