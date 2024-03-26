茶百道取得港交所“入场券” 2023门店零售总额近170亿

香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 2023年以来，中国餐饮市场复苏势头强劲，为进一步抢占市场份额，头部企业积极开放加盟，持续跑马圈地。在现制茶饮赛道，各品牌争芳斗艳，发展如火如荼，门店扩张亦是行业主旋律，连锁化程度不断提高。与此同时，通过登陆资本市场打开直接融资渠道，为开疆辟土筹集粮草，也成为一众现制茶饮巨头的必选项。

继摘得“新茶饮第一股”头衔的奈雪的茶（02150.HK）于2021年6月底在香港上市后，茶百道、蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨四大现制茶饮头部玩家也纷纷将目光瞄准港交所，先后递交上市申请资料。这其中，茶百道快人一步，已于今年3月24日通过聆讯，赴港IPO进入衝刺阶段，预计将于近期开始招股。

产品层次丰富，经典款与新品齐发力

发源于成都的茶百道，经过十余年的健步发展，一步步走向全国，并跻身中国现制茶饮第一梯队，2023年门店零售总额已达到人民币169亿。截至目前，公司的门店网络已遍布全国所有31个省市及各县级城市。根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%。

在产品研发方面，茶百道始终不遗余力。依托于行业领先的研发能力，公司已经形成了由经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮构成的丰富产品矩阵，每一类产品各具特色，能够满足不同消费者群体的多元化消费需求。经典款与新品的碰撞，让公司产品持续为消费者带来品质稳定兼具差异化的体验，打牢发展的根基。

凭借对消费者口味喜好的把握与持续产品配方升级，茶百道已经形成了多个深受消费者长期喜爱的经典产品。以2023年度为例，公司每家茶百道门店的月均SKU为68款饮品，其中经典产品SKU占比将近40%。杨枝甘露、招牌芋圆奶茶及茉莉奶绿等经典产品，2023年均售出逾6,000万杯，已成为其经典产品符号。

除了经典产品外，茶百道也十分注重新品开发，针对消费者口味喜好的变化，而适时推出新季节限定款或区域限定款产品，如乌漆嘛黑、草莓奶冻等季节性产品一经推出即热销，广受消费者好评。2023年，公司共计研发250多款产品，其中上新48款产品，并完成对13款经典产品配方的升级。

高效共赢的商业模式，业绩增长强劲

相较于直营模式，茶百道自创立之初便坚定走加盟路线，与加盟商互利共赢，以便更快速地扩展市场并树立品牌影响力。由此，公司建立了可以平衡规模、质量及回报的具有差异化及竞争力的商业模式，并通过事实证明其行之有效性。

受益于此，茶百道的门店网络得以实现快速扩张，并最终建立了覆盖全国所有省市的广泛的门店网络。招股书显示，中国的茶百道门店数量已由截至2021年1月1日的2,242家扩张至截至2023年12月31日的7,801家，并进一步扩张至截至最后实际可行日期的7,927家，呈现逐级跃升态势。

根据茶百道最新披露的财务数据，2020年至2023年，茶百道的营收分别是10.8亿元、36.44亿元、42.32亿元、57.04亿元，复合年增长率74.2%；归母净利润分别为2.38亿元、7.56亿元、9.54亿元和11.39亿元，复合年增长率78.4%。

随著宏观政策暖风频吹、经济托底力度加大，2024年需求改善的方向将更加明朗，消费信心预计稳步回归。龙头股估值中枢有望抬升，同时优质消费类企业的长期投资价值将重新受到投资者重视。已经挺进IPO“决赛圈”的茶百道，有望捷足先登，成为今年第一家港股上市的现制茶饮企业，并吸引投资者注意力。

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