映宇宙公布23年全年财务业绩公告

香港,2024年3月26日 - (亚太商讯) - 映宇宙集团有限公司(「映宇宙」或「集团」,股份代号:3700.HK)公布截至2023年12月31日全年业绩。 报告期内,集团总收益为6,845百万人民币,较2022年同比增长8.3%;年内利润为401百万人民币,同比扭亏为盈;经调整净利润426百万人民币,较2022年同比增长9.9%。其中,集团增值服务收益为5,220百万人民币,占集团整体收益76.3%;娱乐内容服务收益为959百万人民币,占集团整体收益14.0%。 直播及社交基本盘稳固 平台优势不断扩大 2023年,映宇宙集团通过不断优化的精细化运营策略,直播业务保持了健康稳健的发展势头。旗舰产品“映客直播”通过续优化主播资源管理及激励政策,提升了平台的商业变现能力。集团多年来在直播领域沉淀的平台优势,对集团在多赛道、多产品组合矩阵式发展的策略布局起到了有效支撑。这一系列举措有效地推动了直播社交生态的健康发展,打造了健康且富有活力的直播生态,为集团贡献了稳健的现金流。 社交业务延续了产品矩阵的优势,通过不断优化社交产品矩阵的变现逻辑,调整用户匹配机制,对会员权益进行精细化升级,提升整体市场竞争力。多年以来,直播和社交已经成为了集团核心业务,稳健的发展势头为本集团提供了稳定且丰厚的现金流支持,也有效推动了本集团在更多业务领域的深度拓展和持续创新。 短剧等创新业务成为第二增长动力 再度印证集团创新方法机制 集团在2022年下半年准确洞察到短剧市场的蓬勃发展趋势,迅速布局并投入资源,借助于公司在直播和社交业务中积累的先发优势,并依托于集团成熟而高效的中台支持体系及内部管理机制,对短剧领域进行了深入的行业链条梳理和产品快速推出。集团在短剧市场的竞争中迅速脱颖而出,跻身短剧头部企业,成功快速吸引并积累大量用户,有效地占领市场高地。 集团在细分创新赛道中孵化出多款兼具成功率和快速盈利能力的现象级产品,印证了集团创新发法论的快速复用能力。基于多年的经验积累和对市场需求的敏锐洞察,使集团始终能够把握市场热点赛道,能够在不断变化的市场环境中持续创新、不断前行。 抓住全球发展机遇 出海战略见成效 集团在海外市场的快速拓展和产品本地化推进战略正在取得显著成效。报告期内,凭借在音视频社交领域多年积累的经验,集团持续优化产品和运营策略,部分社交产品已成功登上越南等地的畅销排行榜,并逐步扩展至其他东南亚国家,以及中东等新兴市场,验证了集团出海实现商业闭环,也为集团海外业务的未来发展奠定了坚实基础。 出海战略的快速验证体现了集团在全球市场布局和产品本地化方面的卓越能力。通过深入了解当地用户需求、建立本地化团队、与当地合作伙伴紧密合作,集团成功将运营经验推广复用到海外市场,并取得了显著的销售成绩。这一成就不仅反映了集团在国际化经营方面的战略眼光,也展现了其在产业链延伸和全球市场竞争中的领先地位。 展望未来,集团将继续稳固并深化核心业务,通过丰富直播社交生态,扩大平台优势,以满足全球用户不断增长的多元化需求。同时,集团将积极进军海外市场,依托已积累的市场拓展经验,加速核心市场的竞争优势巩固,并拓展新兴市场,以全面打开海外市场的增长空间。此外,集团将紧跟前沿技术革新步伐,特别是在人工智慧和Web3.0等领域加大投入,积极拥抱新技术,推动与各业务场景的深度融合。通过优化产品体验、强化用户关系链、研发适应不同市场的新产品,以及提升技术融合能力,集团将构筑起一个更为先进、智能的互联网新生态,引领行业向高质量、全面智能化的发展迈进。展望未来,集团将不断打造核心竞争力,为用户带来更丰富、更便捷、更个性化的服务体验,实现持续稳健的发展。 关于映宇宙集团有限公司: 映宇宙(3700.HK)是中国领先的互动社交平台。2015年5月,核心产品映客直播的上线,开创了国内移动直播潮流。2018年7月,成立仅3年的映客即在香港成功上市,成为港交所娱乐直播第一股。映客不断深耕音视频领域,上市后围绕“矩阵式产品”战略进行集团化发展布局。基于成熟的产业中台系统,针对众多垂类市场和人群需求,陆续孵化出多款现象级产品;同时打通线上线下多元场景,布局海外市场,从单一产品转型为矩阵式产品带动业绩增长的公司。2022年,映客更名为映宇宙,旨在基于全新技术形态,创建现实与虚拟相结合的多维社交矩阵。2023年,集团的创新能力再次得到印证,开发的微短剧专案迅速跻身行业第一梯队。 有关更多资料,请访问映宇宙IR网站:https://ir.inkeverse.com/sc/ir_overview.php 如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司: Jaon Guo/Willa Xie 电邮:Jason.Guo@intelligentjoy.com/Willa.Xie@intelligentjoy.com



