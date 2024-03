Tuesday, 26 March 2024, 14:59 HKT/SGT Share: 张亚东:困难时期的好企业 代建龙头绿城管理引领行业发展

香港,2024年3月26日 - (亚太商讯) - 当前,中国房地产行业正面临新阶段、新形势和新需求,侧重轻资产开发服务的代建模式抓住市场机遇,市场规模快速扩张。2024年3月22日,「中国代建第一股」绿城管理(09979.HK)成功举办年度业绩发布会,董事会联席主席张亚东先生在问答环节诠释了业绩高增的秘诀。 业绩显示,于2023年,绿城管理新拓业务规模稳步增长,营收与利润持续提升,保持了代建行业的绝对龙头地位。期内,公司持续经营收入达到人民币(下同)3,302.4百万元,同比增长24.3%;毛利达1,722.3百万元,同比增长24.0%;归属于公司股东的净利润达到973.6百万元,同比增长30.8%;经营活动现金净流量达955.1百万元,无银行负债且现金流充足。同时,公司管理层宣布拟维持100%派息比率,与股东、投资人共用公司发展成果。 无惧地产下行,代建逆势增长,好企业浮出水面 张亚东指出,当前中国房地产仍处于逐级下行阶段,预计在明后两年将出现稳定发展态势。下行周期中,仍出现强劲增长的细分领域和细分行业,代建便是个中翘楚。 张亚东表示,绿城管理用自身良好的业绩向社会和市场证明,“我们是困难时期的一家好企业”。 未来几年,代建行业将在政策及市场的共同作用下,迎来更大发展空间。张亚东研判,在保障性租赁住房层面,未来两年还将有360万套左右规模,绿城管理会成为政府建设保障房业务的首选,拥有大幅增量空间。同时,出于利润和公司健康发展的综合考虑,绿城管理亦将平衡政府代建、商业代建、资方代建等业务模式,把握当前行业机遇,并对未来充满信心。 代建行业「新」欣向荣,牵头成立行业协会志在长远 在张亚东看来,代建行业尚处于发展初期阶段,属于新业务、新模式、新赛道,面临着一片广袤的蓝海。 截至目前,绿城管理是全国唯一具有一级资质的代建企业,也是中国唯二的上市代建公司。2023年,公司继续保持房地产开发服务领域第一身位,连续八年保持20%以上的市场占有率。 在行业入局者激增的背景下,为推动中国代建行业的规范、健康发展,于2023年11月,绿城管理在中国房地产行业协会的支持下,牵头成立了中国代建行业协会,张亚东出任协会会长。 以赋能和服务为宗旨,中国代建行业协会将在张亚东主席的带领下,积极发挥桥梁作用,逐步发展会员企业,制定规范性的行业标准指引,与政府、企业、业主乃至整个社会的利益相关方密切沟通合作,不断提升市场对代建行业的认知,促进代建行业的长期繁荣与可持续发展。 时不我待,作为中国房地产轻资产开发模式的先行者与引领者,相信绿城管理,将会在中国构建房地产开发新模式的进程中,将代建行业推向一个新的高度。



