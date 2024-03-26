张亚东：困难时期的好企业 代建龙头绿城管理引领行业发展

香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 当前，中国房地产行业正面临新阶段、新形势和新需求，侧重轻资产开发服务的代建模式抓住市场机遇，市场规模快速扩张。2024年3月22日，「中国代建第一股」绿城管理（09979.HK）成功举办年度业绩发布会，董事会联席主席张亚东先生在问答环节诠释了业绩高增的秘诀。

业绩显示，于2023年，绿城管理新拓业务规模稳步增长，营收与利润持续提升，保持了代建行业的绝对龙头地位。期内，公司持续经营收入达到人民币（下同）3,302.4百万元，同比增长24.3%；毛利达1,722.3百万元，同比增长24.0%；归属于公司股东的净利润达到973.6百万元，同比增长30.8%；经营活动现金净流量达955.1百万元，无银行负债且现金流充足。同时，公司管理层宣布拟维持100%派息比率，与股东、投资人共用公司发展成果。

无惧地产下行，代建逆势增长，好企业浮出水面

张亚东指出，当前中国房地产仍处于逐级下行阶段，预计在明后两年将出现稳定发展态势。下行周期中，仍出现强劲增长的细分领域和细分行业，代建便是个中翘楚。

张亚东表示，绿城管理用自身良好的业绩向社会和市场证明，“我们是困难时期的一家好企业”。

未来几年，代建行业将在政策及市场的共同作用下，迎来更大发展空间。张亚东研判，在保障性租赁住房层面，未来两年还将有360万套左右规模，绿城管理会成为政府建设保障房业务的首选，拥有大幅增量空间。同时，出于利润和公司健康发展的综合考虑，绿城管理亦将平衡政府代建、商业代建、资方代建等业务模式，把握当前行业机遇，并对未来充满信心。

代建行业「新」欣向荣，牵头成立行业协会志在长远

在张亚东看来，代建行业尚处于发展初期阶段，属于新业务、新模式、新赛道，面临着一片广袤的蓝海。

截至目前，绿城管理是全国唯一具有一级资质的代建企业，也是中国唯二的上市代建公司。2023年，公司继续保持房地产开发服务领域第一身位，连续八年保持20%以上的市场占有率。

在行业入局者激增的背景下，为推动中国代建行业的规范、健康发展，于2023年11月，绿城管理在中国房地产行业协会的支持下，牵头成立了中国代建行业协会，张亚东出任协会会长。

以赋能和服务为宗旨，中国代建行业协会将在张亚东主席的带领下，积极发挥桥梁作用，逐步发展会员企业，制定规范性的行业标准指引，与政府、企业、业主乃至整个社会的利益相关方密切沟通合作，不断提升市场对代建行业的认知，促进代建行业的长期繁荣与可持续发展。

时不我待，作为中国房地产轻资产开发模式的先行者与引领者，相信绿城管理，将会在中国构建房地产开发新模式的进程中，将代建行业推向一个新的高度。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network