日清食品公布2023年全年业绩 纯利上升5.6％至330.2百万港元



香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2023年12月31日止年度之全年业绩。 集团录得收入3,833.2百万港元，毛利为1,303.1百万港元。毛利率由2022年的32.0％（重列）增加2.0个百分点至2023年的34.0％，主要由于2022年香港及中国内地实施价格调整，以抵销生产成本飙升以及主要原材料成本缓和所致。公司拥有人应占溢利按年增加5.6%至330.2百万港元，纯利率从2022年的7.7%（重列）升至8.6%，集团于报告期内的每股基本盈利上升至31.64港仙。董事会建议派发末期股息每股15.82港仙，全年派息比率为50.0％。集团的财务状况保持稳健，于2023年12月31日的现金净额约为1,310.4百万港元及可动用银行融资额度为820.0百万港元。 方便面及非面类之业务回顾及前景 年内，来自香港及其他亚洲业务的收入为1,513.2百万港元。由于销售量下降削弱了若干固定成本开支的最优化利用，分部业绩为85.1百万港元。与此同时，中国内地业务于年内录得收入2,320.0百万港元，分部业绩增加11.8％至350.6百万港元，主要原因为2022年实行价格调整及年内原材料成本下降。 集团于年内继续推行高端化策略，并推出新产品以扩展产品组合，推动方便面业务的增长。年内，集团接续为「合味道」、「出前一丁」、「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」等品牌增添新口味，以鼓励及刺激消费。集团亦推出了不含过敏和肉类成分的米粉及植物肉产品，并与多方合作，包括与一间服装公司合作推出两款方便碗面，与深圳一间会员仓库式商店合作，为顾客推出「合味道泡面桶」，以及与日本动漫《死神》和《阴阳师》合作，于中国内地推出「合味道」联名款。此外，日清越南主要从事生产及销售袋装方便面，品牌包括「Mi Cay Nissin」、「365 Non-fried Noodles」及「日清拉王」，其表现于年内有所改善。 集团继续拓展其非面类业务，以促进产品组合多元化发展。年内，集团将重心扩展至优质冷冻食品产品，并进一步扩大在不同销售管道的布局，以增加销量。年内，由于疫情消退及经济活动复苏，香港的分销业务录得反弹。此外，集团已完成对香港东峰的收购，因香港东峰全资拥有上海东峰，从而进一步扩大了中国内地的分销网络。集团继续拓展「Kagome」业务于不同地区的销售渠道，亦将「日清谷物麦片」在香港及中国内地的成功经验复制到东南亚新市场，当中新加坡的销售额及销量均有所增长。另外，集团已将由羽衣甘蓝制成的日本蔬菜饮料「Aojiru」或直译「青汁」具策略性地加至产品组合, 以及推出「日清乳酪系列」进一步丰富产品线，以把握消费者健康生活方式所带来的机遇。此外，玉米片巧克力零食「日清可可脆批」亦获得市场热烈正面回响。鲜切蔬菜业务的分销渠道亦有所扩展，于2023年的销售额及销量均录得增长。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「尽管全球经济表现出胜于预期的强劲复苏，但消费市场仍是机遇及挑战并存。我们很高兴看到集团针对核心方便面产品所实施的高端化策略及定期推出新口味，持续为我们的消费者提供新鲜感，并且取得显著成果。我们在非面类业务进一步实行产品多元化策略，拓宽了收入来源，增强了我们发展核心业务和应对挑战的基础。我们对未来的业务营运环境保持审慎乐观的态度。日清食品将基于多元化的产品组合及高端化策略，继续加强整体竞争力。我们将致力拓展香港及中国内地的品牌知名度，开拓新的业务领域，从而带动收入及利润持续增长。」 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。 日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。 详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



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