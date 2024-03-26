阳光保险2023业绩出炉：保持定力均衡发展 价值创造能力递增

香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 近期，中国政府陆续出台了一系列鼓励和支持保险业发展的政策措施，为行业发展注入了强大的活力与动力。作为21世纪以来内地成立的205家保险企业中，唯一一家上市的传统险企，阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，6963.HK）于近日发布上市后首个完整经营年度的业绩公告，交出高质量答卷。公司于2023年持续聚焦主业发展，以不变的创业初心、强大的战略定力、稳定的企业治理，在复杂的经济环境下，依然保持了各项业务稳健增长，价值创造能力持续增强，增长态势良好。

根据业绩公告，2023年，阳光保险实现总保费收入（单位：人民币，下同）1,189.1亿元，同比增长9.3%。实现保险服务收入599.0亿元，同比增长7.5%。归属于母公司股东的净利润37.4亿元。内含价值为1,040.6亿元，可比口径较上年末增长6.4%。总投资收益率3.3% ，综合投资收益率4.8%。

寿险着力推进「一身两翼」发展 新业务价值快速增长

寿险业务是阳光保险的核心业务之一，也是其持续经营、稳健发展的基础。2023年，公司寿险业务坚持以价值发展为核心，不断加强资产负债匹配、偿付能力充足等基础管理，持续优化业务结构、提升业务品质。在销售渠道多元并进战略下，着力推进「一身两翼」发展；同时深化推进「纵横计画」落地，围绕客户家庭的全生命周期需求，成功推出「三张保单保一生、五张保单全家福、七彩阳光满堂红」产品配置理念与保单体系，客户思想持续落地，新业务价值节节向上。

数据显示，阳光人寿2023年实现总保费收入746.0亿元，同比增长9.2%；其中新单期缴保费收入181.0亿元，同比增长22.7%；一年新业务价值36.0亿元，可比口径同比增长44.2%。截至2023年末，有效客户数1,307万。

业务拓展策略上，阳光人寿积极推进渠道多元化、多结构的全面发展模式，取得了诸多突破性进展。在个险渠道，公司持续推进并深化差异化经营管理模式，精准挖掘差异化的客户需求，业务发展实现提质增效。

2023年个险渠道实现总保费收入186.7亿元，同比增长18.1%，其中新单期缴保费收入43.0亿元，同比增长46.5%。实施分客群精细化经营策略下，队伍产能与绩优人员数量大幅提升，个险渠道人均产能2.1万元，同比增长44.4%，达到MDRT标准人数同比增长84.7%。传统营销方面，升级新人培育体系，提升新人客户经营能力，2023年，新人人均产能约1.5万元，同比提升50.2%。阳光特色的职域营销价值发展模式逐步成型，2023年新单期缴保费收入实现翻倍以上增长。

银保渠道持续优化业务结构，价值型业务贡献占比明显提升。其他渠道坚定稳中求进战略，持续探索价值发展新模式，满足多场景下客户需求。

财险业务结构和品质持续优化 盈利水平有效提升

财险业务是阳光保险的另一大优势业务。2023年，财险业务以「车险智能生命表」「非车数据生命表」与「信用保险生命表」三张生命表为根本抓手，全面打造风险定价和资源配置的核心能力，将车险真正打造成财险稳定盈利的基础，同时实现非车业务的平衡发展。财险业务规模快速增长，盈利水平持续提升，业务结构和品质持续优化，高质量发展迈上新台阶。

数据显示，2023年，阳光财险主要价值业务和战略性板块保持快速增长，实现原保险保费收入442.4亿元，同比增长9.6%；承保综合成本率98.7%，同比优化0.7个百分点，承保利润5.7亿元，同比增加3.4亿元；截至2023年12月31日，有效客户数1,920万。

在机动车辆险方面，阳光财险车险原保险保费收入261.4亿元，同比增长6.1%，承保综合成本率98.9%，实现承保利润2.9亿元。

在非机动车辆险方面，阳光财险非车险原保险保费收入181.0亿元，同比增长14.9%。其中，农险保费增速42.1%，政策性健康险保费增速65.3%。承保综合成本率98.6%，实现承保利润2.9亿元。

同时，阳光财险围绕「伙伴行动」商业模式，以打造值得信赖的企业风险管理伙伴为目标，通过「保险+科技+服务」的形式，为多个领域成功打造行业专属的风险管理解决方案，真正站在客户视角共同管理风险。2023年，累计为1.4万个企业客户提供科技减灾和专业风险咨询服务。

总体而言，2023年，阳光保险专注主业发展与价值创造能力提升，持续深化落实客户战略与客户思想，实现了寿险、财险两大业务板块的均衡发展，并进一步夯实风险底线，交出一份亮眼的成绩单。这家从创始人开始创业将满20周年的企业，以一直以来保持不变的奋斗初心和稳定的公司治理，实现稳健增长。展望2024年，随着政策持续发力，信心提振、内需扩大、居民养老和财富管理需求释放，保险行业发展空间将进一步打开。借助行业高速发展的东风，公司有望在市场竞争中奋勇争先，实现更为稳步优质的成长。

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