家长教育APP 「ALO父母心」与香港教育大学协作



香港，2024年3月26日 - (亚太商讯) - 「ALO 父母心」家长教育APP/数码平台宣布与香港教育大学﹙教大﹚协作，为有特殊教育需要的学童﹙SEN学童﹚及其家长提供更多支援。适逢平台推出一周年，ALO父母心亦公布将作出重大系统更新并扩展内容范畴， 其中包括与香港警务处合作推广有关保护儿童的讯息。为隆重其事，ALO父母心今日特意为「ALO父母心与香港教育大学协作」举办启动仪式和首场座谈会，除公布与教大的协作范围和方向外，更邀请到众多教育界翘楚到场就包括如何在教育范畴应用人工智能等的议题分享真知灼见。而香港警务处亦派代表在活动上推广有关保护儿童的讯息。出席是次活动的嘉宾包括教育局副局长施俊辉先生JP、香港教育大学冼权锋教授MH、香港警务处 刑事部支援科 余铠均总警司、家庭与学校合作事宜委员会方奕展主席、香港道教联合会圆玄学院副主席汤修齐MH, JP、香港教育大学容炜灏博士及沪江小学钟振文校长等。 一众主礼嘉宾主持「ALO父母心与香港教育大学协作」启动仪式，包括（左起）：家庭与学校合作事宜委员会 方奕展主席、九龙城民政事务专员 蔡敏君女士 JP、政府新闻处 陈伟伟处长、香港警务处沙田警区指挥官 梁子健总警司、香港教育大学 冼权锋教授MH、「ALO 父母心」创办人 曾祥先生JP 、教育局副局长施俊辉先生JP、香港警务处 刑事部支援科 余铠均总警司、中央政府驻港联络办新界工作部 黄展豪副处长、全国政协委员 罗卓坚先生JP、香港道教联合会圆玄学院副主席 汤修齐先生MH, JP 活动主礼嘉宾、香港特别行政区政府教育局副局长施俊辉先生JP表示：「我很高兴出席『ALO 父母心与香港教育大学组成策略性伙伴』启动仪式及首场座谈会，同时见证ALO父母心的一岁生日。亦十分高兴见到这一年ALO 团队持续优化『ALO 父母心手机应用程式平台』，联系更多学校以扩展服务，致力推动及提升香港家长教育素质。另外，我也喜见 ALO 与香港教育大学合作，组成策略性伙伴，让家长透过数码平台有系统地学习有效的育儿方法及知识。我想藉此机会衷心感谢 ALO团队和香港教育大学一直以来为家长教育所作出的努力和贡献。ALO 运用人工智能科技，再配合香港教育大学团队的专业知识及经验，对于有特殊学习需要的学生家长而言，育儿的路从来都不平坦，教育局十分重视家长教育。家长的关心和爱护，以及学校的教导和支援，对培育孩子成长是非常重要的。教育局致力支援有不同需要的家长，当中的措施包括推出『家长智net』资讯平台以及『融情‧特教』资讯网站等，除适时发放支援学生身心发展的重要资讯外，同时亦为家长提供照顾有特殊教育需要子女的实用资讯和短片等，协助家长建立良好的亲子关系和促进子女身心发展。家长教育的成功推行，实在有赖各方面的支持和配合。这次 ALO 与香港教育大学和香港警务处的合作便足以印证跨界别、跨专业合作的重要性。在未来的日子，我希望各位继续一起协力提升社会对家长教育的重视，为孩子缔造愉快、健康的学习和成长经历，让他们乐于学习、发挥潜能、尽展所长。」 ALO父母心创办人曾祥先生JP于活动上致词 ALO父母心创办人曾祥先生JP表示：「自2023年推出以来，ALO父母心不知不觉已经投入服务一年。多得同事们的努力以及社会各界对我们的支持和鼓励，ALO父母心取得亮丽的成绩，短短一年已吸引超过100间学校的参与之外、近期亦不断收到不少校长及负责家长教育的老师主动联络我们期望尽快开通服务。但我们未有因而停步，持续地收集各方意见，致力改善平台内容的质与量、优化功能及用户体验，以及拓展服务覆盖范畴。ALO父母心即将推出的4.0加强版本会增设『特殊教育』、『国民教育』和『守法教育』等范畴，并透过与不同伙伴合作，打造更具权威性的内容。其中，ALO父母心会与香港教育大学协作，以推出家长教育和特殊教育证书课程。另外我们亦非常感谢香港警务处与我们合作，向社会大众推广有关保护儿童的讯息。我期待ALO父母心能继续连结社会各界，为下一代打造更愉快幸福的成长环境。」 与教大协作推出家长教育和特殊教育证书课程 把握「黄金期」为SEN学童提供支援 对于SEN学童而言，在「黄金期」即3至6岁期间如能尽早获得识别及介入服务，对于他们融入主流教育体制至关重要。但香港现时对于SEN学童支援服务供不应求，而这情况令家长出现压力，甚至因为照顾子女而出现情绪问题。ALO父母心今次与教大协作推出的家长教育和特殊教育证书课程极具认受性，而由教大颁发证书亦能给予家长肯定及鼓励，学童亦能获得家长适切的支援。 香港教育大学校长李子建教授JP在活动上就与ALO父母心协作致辞 对于是次协作，香港教育大学校长李子建教授JP表示：「在儿童全人发展的过程中，家长担当着相当关键的角色，而现时教大的师资培训课程亦涵盖与家长教育相关的课题，内容包括与子女沟通、家校合作以及家长支援等。与此同时，教大亦积极发展各种教育资源，例如特殊教育的电子学习教材，以协助家长在家中教导子女学习。我十分高兴教大能够与ALO父母心协作，在不久将来由教大的特殊学习需要与融合教育中心团队为平台提供有关特殊教育的资讯及培训，令家长更了解子女的需要、能力、兴趣及志向，令子女能在正向的环境下成长。我衷心祝愿教大与ALO父母心的协作能够稳步发展，共同推动家长教育及学童的全人发展。」 座谈会探讨两大主题 包括人工智能于教育上的应用以及如何为学童提供理想成长环境 今次ALO父母心举办的首个座谈会主要探讨两大主题，分别为人工智能于教育范畴上的应用，以及如何为学童提供更好的成长环境，让他们展现才能。人工智能的发展为我们每一位的生活带来颠覆性改变，而ALO父母心作为一个简单易用的完全数码化及具互动性的平台，一直与时并进且积极应用人工智能元素以提升内容质素，务求全方位解决香港父母教育子女的痛点。ALO父母心在会上分享了一些应用人工智能的例子包括沪江小学钟校长分享在音乐科利用人工智能影片生成平台，大大减轻老师工作量及提升学童的学习动机，教学上的灵活性大大增强，例如老师每次不需亲自拍片给学生温习，老师只需提供文字便可生成影片，以及教大容炜灏博士分享如何利用人工智能促进自主学习。 校长座谈会嘉宾包括（左起）：香港道教联合会圆玄学院副主席 汤修齐先生MH, JP、三水同乡会刘本章学校 仇恒初校长、基督教香港信义会马鞍山信义学校 简淑菁校长、东湾莫罗瑞华学校 卓德根校长、旅港开平商会中学 陈得南校长、香港道教联合会圆玄学院第三中学 赖俊荣校长、沙田培英中学 朱嘉添校长、将军澳循道卫理小学 林德育校长、圣公会慈光堂圣匠幼稚园幼儿园 李惠敏校长、家庭与学校合作事宜委员会 方奕展主席 香港教育大学容炜灏博士在分享时表示：「人工智能在教学上带够为学生带来有效显著的自主动机，其优点包括能提供个人化教学、适应性学习、能够24/7地提供服务、支援教师角色、满足非主流及特殊教育需要、避免人类偏见以及能够即时反馈/行动等。」容博士更表示已亲身见证AI虚拟人的生成效果，其嘴型及肢体动作都配合得十分自然，令他更期待未来ALO父母心在教育中能发挥更大贡献。 由「ALO父母心」以人工智能生成的香港教育大学容炜灏博士AI虚拟人 沪江小学钟振文校长则分享了有关应用人工智能于教学的实例，他表示：「沪江小学已引入ALO父母心一段时间，而人工智能的确能带来革命性的新学习模式及教育方法，为营运学校提供具实用性的帮助。老师能预先摄录、输入文字内容自动生成影片并加入教学简报，大大降低时间成本。而对于特殊教育学生，他们亦能因应需要及吸收能力调较教学速度或重复播放。特别是在流感高峰期，学校老师即使因病请假，代课老师亦可轻易提取内联网的教材，更能衔接课程进度。」 香港教育大学冼权锋教授MH则分享了有关如何协助基层学生展现才能的心得，他表示：「近年香港采用『双轨式』特殊教育，因此在普通学校当中就读的SEN学生人数逐渐上升。事实上，不少SEN学生都极具才华，例如几年前就有自闭症选手代表香港出战特殊奥运会并赢得金牌。其实许多学生都只是才华未展，只要利用科技加以发掘及培养，便能让更多学生、学校、老师受惠。」 此外，活动更邀请到八位分别来自幼稚园、小学、中学及特殊教育的校长进行一节小组讨论，就家校合作如何为学童提供更佳的成长环境分享意见，当中包括：香港道教联合会圆玄学院副主席 汤修齐先生MH, JP、三水同乡会刘本章学校 仇恒初校长、基督教香港信义会马鞍山信义学校 简淑菁校长、东湾莫罗瑞华学校 卓德根校长、旅港开平商会中学 陈得南校长、香港道教联合会圆玄学院第三中学 赖俊荣校长、沙田培英中学 朱嘉添校长、将军澳循道卫理小学 林德育校长、圣公会慈光堂圣匠幼稚园幼儿园 李惠敏校长、家庭与学校合作事宜委员会 方奕展主席。 ALO父母心4.0版本与警务处合作推广保护儿童讯息 同时提倡关注家长身心健康 推出以来，ALO父母心持续地收集各方的意见，一直致力拓展服务覆盖范畴，当中包括政府不同部门及大学机构提供具权威性的内容，为社会上面对不同情况的家长提供所需协助。因应教育的最新需求，ALO父母心于 4.0加强版本中增设「国民教育」和「守法教育」范畴。除此之外，亦与香港警务处合作提供提防罪案警报等最新资讯，向社会大众推广有关保护儿童的讯息。 对于是次合作，香港警务处 刑事部支援科 余铠均总警司表示：「非常高兴能透过『罪案警报联网」和『安全城市大使』两大项目与『ALO父母心』合作，为其平台提供最新的防罪灭罪信息与保护儿童的锦囊。而『ALO父母心』平台透过活泼生动的动画提升公众的守法意识，让家长认识有关保护儿童的法律知识和求助方法，与警方的工作相辅相成。」 根据教育局的家长教育课程架构，家长教育的四大范畴包括「认识儿童发展」、「促进儿童健康、愉快及均衡的发展」、「促进家长身心健康」以及「促进家校合作与沟通」，而当中「家长身心健康」是很常被忽视的一环。有见及此，ALO父母心致力在平台中加入此范畴的内容，其中ALO父母心创办人曾祥先生JP更将多年来练习的站椿及太极拳的经验，透过「ALO父母心」手机应用程式与家长、校长、老师和学生分享，以促进大众的身心健康。 展望未来，ALO父母心创办人曾祥先生JP表示：「作为教育工作者，其中一条最重要的信条就是要与时并进，确保学生投身社会时掌握的是切合时代需要的知识技能。而ALO父母心作为一个教育平台，亦从未停下脚步，不断改善平台内容的质与量、优化功能及用户体验，以及拓展服务覆盖范畴，为社会上面对不同情况的家长提供所需协助，让下一代能在愉快幸福的环境下成长。未来，ALO父母心将秉持初心，继续履行『汇聚资源、团结香港、正向育儿、幸福明天』的使命，为构建香港幸福社会贡献力量！」 图片连结：https://bit.ly/3vf46x6 关于「ALO 父母心」 「 ALO父母心」成立于2021年，是香港首个家长教育数码APP/系统平台。「 ALO父母心」以香港教育局推出的幼稚园及小学《家长教育课程架构》为蓝本，制作具权威性、系统性及趣味性的多媒体资讯，全方位支援家长教育推广工作。内容涵盖「认识儿童发展」、「促进儿童健康、愉快及均衡的发展」、「促进家长身心健康」及「促进家长合作与沟通」四大范畴。 「 ALO父母心」拥有专业教育团队，负责筹划、制作、支援及监管平台之多媒体家长教育内容，灵活应对新一代父母教养儿童之需要，为本地学校及家长提供家校互动、沟通和分享经验的全新空间，与各界携手为孩子的未来共同努力。 此新闻稿由纵横传讯顾问服务有限公司（SCC）代「ALO 父母心」发放。如欲查询或索取更多资料，请联络： 纵横传讯顾问服务有限公司（SCC） 崔骏宏 (Andico Tsui) 电话：2114 4346 / 6902 3831 电邮：andico.tsui@sprg.com.hk 传真：2114 0880



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