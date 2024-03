Monday, 25 March 2024, 21:50 HKT/SGT Share:

来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2023年财政年度纯利达2.515亿港元 以创新解决方案把握核心业务新机遇

发掘缔造协同效益的潜在机遇 加快开展全球扩张计划

香港,2024年3月25日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程及技术服务供应商之一安乐工程集团有限公司(「安乐工程」或「公司」,连同附属公司统称(「集团」)(股份代号:1977),今天宣布截至2023年12月31日止年度(「年内」或「2023年财政年度」)的全年业绩。尽管面对各种挑战,集团纯利仍录得翻倍增长。 摘要 -- 总收益达61.329亿港元 -- 本公司拥有人应占溢利上升至2.515亿港元,按年增长119.5% -- 手头合约维持在114.596亿港元高位 -- 全年派息每股9.52港仙 集团年内总收益为61.329亿港元,毛利为8.333亿港元。本公司拥有人应占溢利为2.515亿港元,按年上升119.5%。集团手头合约价值维持在114.596亿港元高位,为日后业务发展奠定坚实基础。年内,集团亦一直积极参与招标活动,合共投出1,079份单项价值逾一百万港元的标书或报价。 董事会已决议派付年内第二次中期股息每股1港仙,连同首次中期股息每股8.52港仙,全年派息每股9.52港仙。 安乐工程集团有限公司创办人潘乐陶博士表示:「过去一年,我们见证复杂的时代,经济、地缘政治和环境等问题备受广泛关注。香港建造业一直面临重重挑战,部分原因是行业失衡,衍生人力、质量、效率及安全等问题,导致工程延缓、争议不断,建造成本于发达经济体中位居前列。尽管如此,我们致力成为首选机电工程及技术服务供应商,持续以『新科技』,『新市场』及『新业务模式』三大策略支柱,务实及灵活地应对行业失衡。随着麦建华博士出任董事会主席一职,我深信在他的领导下,集团将扬帆起航,共创辉煌。」 截至2023年12月31日,屋宇装备工程业务的手头合约增加6.9%至58.15亿港元。年内,该业务产生收益37.36亿港元。集团年内取得多份新维修保养合约,总值6亿港元,加强经常性收益来源。凭借创新的技术及关注可持续发展,集团赢得铜锣湾一项优质商业项目的整套主要机电及水管(「MEP」)工程合约,充分展现其在建筑信息模拟(「BIM」)及机电装备合成法(「MiMEP」)方面的卓越专长。透过采用安乐工程屋宇装备预制组件组装技术(「ABSPM」)及数字化技术,质量、安全、成本及项目管理均获得提升。集团的数据中心项目团队取得并启动了多个大型数据中心项目,包括取得为政府数据中心提供最大的管理、营运及维修保养(「MOM」)服务合约之一。 截至2023年12月31日,环境工程业务收益按年增加9.9%至13.56亿港元,手头合约达41.65亿港元。年内,集团获授七份新合约或重大更改施工订单,突显其在优质供水、污水及固体废物基础设施项目管理服务方面的专业知识。集团亦为污水处理厂推行多项创新的强化、保护、营运及维修保养方案,以延长这些项目的服务周期,并确保处理厂能为香港提供最佳服务。其中,位于沙田水循环及固体废物管理设施的主要机电工程营运及维修保养项目已于2023年11月展开。除香港以外,集团于尼泊尔的第一个项目计划于2024年第三季度完成,并计划于2024年内开始进行测试及调试。集团亦参与香港及中国内地以外地区的工程招标及报价活动,当中包括菲律宾八打雁及帕西格的供水及污水处理厂,以及尼泊尔的Sallaghari、Kodku及Dhobighat污水处理厂。 截至2023年12月31日,资讯、通讯及屋宇科技(「ICBT」)业务的手头合约为8.43亿港元,收益按年上升5.1%至6.63亿港元。集团致力推动香港转型为「智慧城市」和「智慧经济」,ICBT业务提供的绿色及智慧屋宇解决方案结合各种资讯及通讯科技,包括人工智能驱动的数码分身技术、能源管理技术、环境、社会及管治指标、室内环境质素管理、机械人解决方案及智慧灯柱。集团的尖端技术继续在香港黄金商业区的著名建筑引起关注,其综合屋宇管理系统(「BMS」)、物联网(「IoT」)、超低电压(「ELV」),以及资讯及通讯技术(「ICT」)系统,已获一幢位于铜锣湾在建的世界级智能写字楼及商业大楼所选用。此外,集团获得香港一所大学授予第二个以IoT为基础的智能旅舍解决方案,巩固集团作为教育领域智慧解决方案领先供应商的地位。集团的BMS及能源优化解决方案亦已获西九龙站上盖的两幢著名商业大楼,以及落马洲河套区的两幢商业大楼及一个专注于创新及技术的实验室所选用。 截至2023年12月31日,升降机及自动梯业务的收益增加7.2%至3.78亿港元,手头合约达6.37亿港元。年内,主要溢利来自商业大厦及政府楼宇的维修保养合约。集团的知名Anlev品牌透过其升降机、自动梯及自动人行道服务亚洲、美洲及欧洲数以百万计用户,其香港营运主部更是域内领先的升降机及自动梯承办商之一。于2023年,Anlev获得来自加拿大众多综合用途住宅楼宇、墨西哥大众运输、新加坡私人住宅、香港优质政府办公室等策略性订单,以至中国内地的订单。美国方面,集团透过Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)将重点由商业物业扩大至包括住宅市场,并将业务拓展至美国南部各州,原因为该地区物业发展呈现较大增长。英国方面,集团全资附属公司Anlev (UK) Limited落实位于曼彻斯特、伯明翰及伦敦的标志性优质项目的订单。为开展全球扩张计划及推进其战略,Anlev最近更完成两项收购-JCW Lifts Ltd(「JCW」)及Precision Lift Services Limited(「Precision」),两间公司均为英国成功的升降机业务公司。Anlev亦将于美国、欧洲、中东及东南亚物色新经销商。 「透过在美国和英国建立据点,并于年内收购两间位于英国的升降机业务公司,我们提供全面的一站式升降机及自动梯服务,巩固集团在欧洲的地位。为实现后者并强化集团于美国的业务,我们将逐步于该等市场提供集团完整的机电工程及技术服务,扩大我们的收入来源及版图。」潘乐陶博士补充。 从集团2023年强劲的投标活动可见,市场需求持续殷切,加上集团各市场业务迎来增长机遇,预期来年的业务前景乐观。凭借集团成功把握新业务机遇及持续赢得投标合约,集团在业内保持竞争力,同时得以增加收益、扩大客户群及市场影响力。为进一步推动将来的业务增长和发展,集团已重组业务部门。集团将继续发掘缔造协同效益的潜在投资机遇,并进行股权合作,包括扩展业务至东亚、东南亚及中东。 安乐工程集团有限公司主席麦建华博士表示:「集团发展数十载,潘博士一直为集团作出卓越贡献,我谨此向潘博士致以衷心谢意。作为集团主席,我将继续于策略、营运和管治层面担当领导角色,带领集团共创高峰。集团手握大量手头合约,积极参与招标活动,加上市场商机处处,为我们未来业务发展奠定基础。其中,单是香港每年的建造工程量,便达到3,000亿港元。我们的首要任务,是做好核心业务以把握机遇,同时加强多元化的建造、营运及维修保养服务。我们将持续投资于组装合成建筑法(MIC)、MiMEP、IoT、能源和特定技术,以提升于各领域的领导地位。凭借在英国和美国建立的业务据点,我们将致力整合业务,发挥优势,充分把握全球市场机遇。」 有关2023年度业绩详情,请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。 关于安乐工程集团有限公司 安乐工程集团有限公司成立于1977年,为领先的机电工程及技术服务供应商,总部设于香港,业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业,包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务,涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技(「ICBT」),以及升降机及自动梯等四大业务板块。 本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯,并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。



话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network