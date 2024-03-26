新希望服务2023年归母净利率17.1%，全年派息率达60%

香港，2024年3月25日 - (亚太商讯) - 定位“民生服务运营商”的综合物业管理企业——新希望服务（股票代码：3658.HK），公布截至2023年12月31日止年度（「报告期内」） 之业绩。

2023年，新希望服务聚焦优势区域、坚持有质扩张，通过商业运营和生活服务挖掘增利，实现核心业绩高质增长。报告期内，公司收入录得人民币12.6亿元，较2022年同期增长10.7%；毛利为人民币约4.4亿元，毛利率34.9%，归母净利率保持17.1%的中高位水平。同时，公司持续优化运营管理能力，使得权益股东应占溢利增长至人民币2.15亿元，每股基本盈利0.26元，较去年同期增长6%。董事会建议宣派末期股息为每股人民币0.091元，连同中期股息每股人民币0.067元，全年共派息每股人民币0.158元，派息比率达60%。截至报告期末，公司经营性现金流净额较去年同期增加87.1%至人民币3.35亿元，资金安全，经营状况健康。

深挖本土需求，聚焦优势区域

新希望服务继续秉持区域深耕的发展策略，截至2023年12月31日，公司项目分布于全国33个城市，在管面积3225.8万平方米，较去年同期增长11.9%，合约面积3817.2万平方米，较去年同期增长5.6%。其中，95.1%的物业管理项目位于一线、新一线及二线城市，而93.8%的物业管理收入亦来自此类城市。

此外，公司继续加大对以成都为核心的西南，以及华东高能级城市的深耕力度，两者在管面积占比达85.3%，区域密度优势持续显现。具体来看，西南区域在管面积1691.8万平方米，物业管理收入3.1亿元，占总物业管理收入的47.4%，而成都作为西部中心城市，在管面积达1064.2万平方米，占总在管面积的33%；华东区域在管面积1062.8万平方米，物业管理收入2.5亿元，占总物业管理收入的37.9%。

坚持有质扩张，提升独立能力

公司坚持「质量」与「规模」兼顾，通过收并购、招投标、合资合作等多种渠道强化市场拓展。2023年，成功完成对「成都锦官新城物业」的收购；成功拓得阳光城檀悦、滨江九里等高端住宅项目，广发银行昆明分行、建设银行四川分行新津/大邑支行等金融业态项目，产投江南产业园、唯品会广西总部等产业园项目。同时，公司与武侯国投、武侯发展、武侯资本及龙泉经开园区投资分别成立合资公司，并成功签约双华数字产业园、铁佛公园等项目。期内，新希望服务独立第三方签约面积占总签约面积约40%，较去年同期增长6.2%。

另外，得益于新希望五新实业较强的履约能力，于2023年在全国16城如期交付近37000套，为公司在管面积的持续增长带来确定性支撑。与此同时，公司坚持中高端品质拓展，期内在管项目平均物业费为人民币2.95元/㎡·月。

非周期业务稳步增长，商业运营兑现业绩

依托于世界500强新希望集团的民生产业背景，以及新希望服务自身的触客属性，使得公司团餐、零售等非周期性生活服务取得良好增长。截至2023年12月31日，公司团餐运营项目22个，其中50%为“物业+团餐”的综合类后勤服务，外拓中标率达42%。同年，面向企业客户的定制服务亦取得较好成绩，累计研发产品24款，提供定制礼盒超11万份，礼盒收入较去年同期增长56.4%。

在商业运营层面，2023年为匹配市场发展需求，公司围绕“融投管退”进行组织设置。期内，公司商业运营管面约53.9万方，主要布局于成都、昆明等城市，覆盖专业市场、商业街区、产业园区、写字楼等消费场景，且项目平均出租率达87.8%，毛利率达60.2%。

凭借稳健的发展、行业领先的服务品质和客户口碑，公司连续 4 年被中指研究院评为“中国物业服务百强企业”，西部区域市场力排名上升至第 6 位，2023年位列成都市物业服务企业综合实力TOP5、成都市服务力优质企业 TOP1。

展望未来，公司将继续通过数字化建设，保障服务高品质，提升管理效能；在住宅层面，夯实高端住宅标杆效应，并赋能其他项目；在非住层面，以企业服务全景蓝图为依据，满足不同阶段B端客户需求。另外，公司将坚持区域深耕，以市场化拓展和投资并购等方式，助力公司跑出发展“加速度”。最后，公司将进一步链接新希望集团，深度挖掘民生品牌优势，为客户带来不同组合方式的民生服务综合解决方案。

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