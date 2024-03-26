珠江船务公布2023年全年业绩 公司权益持有人应占溢利按年上升22.0%至1.1亿港元

香港，2024年3月25日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业（股份）有限公司（「珠江船务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：560.HK）欣然宣布其截至2023年12月31日止年度（「年内」）的综合全年业绩。

年内，集团港口航运物流业务发展态势良好，货运板块运输量均保持向好回升，跨境水路客运业务随着疫情后通关正常化，航线有序复航，客运量大幅回升，整体业务维持稳健发展。集团的综合营业额为25.5亿港元（2022年：29.0亿港元），年内溢利按年上升13.5%至1.2亿港元（2022年：1.1亿港元），公司权益持有人应占溢利为1.1亿港元（2022年：9,349.0万港元），较上年增长22.0%。公司董事会拟派末期股息每股普通股5港仙（2022年：末期股息每股普通股4港仙和末期特别股息每股普通股2港仙）。

创新物流业务模式 推动港口航运物流业务全方位升级

集团通过延伸业务链条，开拓市场空间，大力发展港口物流、仓储物流、综合物流、跨境电商和空运物流等现代物流产业。年内，货物运输业务方面，集团稳住内河集装箱运输的基本盘，在工程物流和综合物流上等取得突破，通过加强与码头的合作，切入电商本地派送业务，集装箱散货运输量同比上升2.8%至132.1万TEU，集装箱陆路拖运量实现18.4万TEU，而散货运输量同比大幅增长68.6%至114.3万吨。 货物处理及仓储业务方面，集装箱装卸量实现109.5万TEU，散货装卸量实现896.6万吨。

珠江中转物流有限公司（「珠江中转」）积极应对市场变化，及时调整公司经营策略，大力向综合物流运营商转型，抓紧组装合成（「MIC」）运输和工程物流市场潜力。珠江中转抓紧新型MIC建筑趋势，中标多个中小型过渡性房屋项目的物流业务；并成功中标香港国际机场建设部分供砂项目；电商业务方面，强化「驳船+码头及仓库服务+本地派送」一体化业务模式，持续深挖电商物流业务潜力。年内，珠江中转亦顺利开拓跨境铁路包列运输业务，成功承揽知名科技公司的无人机空运项目，积极筹备越南物流网点建设工作。

年内，各附属公司持续优化经营模式，采取多项措施加强成本控制，多个片区经营效益稳步提升。珠江中转抢抓香港国际航空枢纽机遇，对空运业务进行转型升级，提供目的港清关派送服务，持续丰富空运仓的客户群体，全年空运代理货量同比上升31%。通过扩大屯门仓库的恒温及保税仓面积并顺利投产，用于存放香水、化妆品等高价值商品和免税酒，目前恒温仓处于满仓状态；新仓部分区域新增高层货架拓宽库容，积极开拓货源，成功引入国际知名品牌服装项目。

战略布局集中优势资源 高效优化客运业务发展

自2023年1月8日起，集团的跨境水路客运迎来通关复航，经过一系列复航筹备工作，目前已实现6条市区航线和5条机场航线的正常运营，其中中港客运联营有限公司经营的中山往返香港航线顺利恢复盈利。年内，珠江客运有限公司（「珠江客运」）的客运代理总量及码头服务客量分别录得1,062.2%及650.4%的增长至147.6万人次及95.3万人次，香港客运代理业务亦实现扭亏为盈。

年内，珠江客运新开通了「深圳机场码头－香港中港城」、「广州琶洲－香港中港城」和「广州琶洲－香港国际机场」三条航线，通过统筹优化跨境客运一体化平台的运营管理，持续深化与航空公司和旅游公司的业界合作，不断强化同程和抖音等新媒体平台的营销功能，实现客运量稳中有升及经营效益逐步回升的良好局面。珠江客运通过创新营销模式，联合集团其他板块企业推出「跨境客运+」组合产品，形成合力，助力推动交通运输行业及粤港澳大湾区（「大湾区」）旅行便利的发展。

另外，珠江客运高度重视机场核心项目，继续围绕香港国际机场不断加大项目布局和业务延伸，藉此增强竞争优势。香港国际机场自助行李托运项目运营规模已恢复至疫情前水平并持续扩大，目前正着手开展新一期招标准备工作。通过积极开拓固定长期客户及部分零散客户，停机坪车辆共享项目继续保持平稳运营。

发挥最大协同效应 深耕本地渡轮和水上文旅业务

本地渡轮方面，集团把握通关带来的发展契机，客运量有所回升，全年录得1,226.9万人次，同比上升8.2%。新渡轮服务有限公司（「新渡轮」）致力于提升全周期服务能力，优化码头设施，改善搭乘体验，通过离岛旅游推广和码头改善工程增加非票务收入。水上文旅方面，东方之珠游船有限公司于年内累计运营超过1,000航次，客流量5.5万人次，首次录得盈利。年内实现了「东方之珠」号游船在中环码头常态化靠泊运营，高端商务包船观光业务吸引众多高端客户，获得媒体多次报导。

燃料供应业务方面，新港石油有限公司柴油和机油销售量于年内均取得增长，实现扭亏为盈，成功续期中港城加油项目和中标香港特区政府部门海上加油项目，并顺利达成润滑油供应链代理项目合作。

年内，集团凭借在环境、社会及管治管理工作中的突出表现，成功入选「国有企业上市公司ESG先锋100指数（2023）」榜单。

展望

2024年，国家倡导大力发展新质生产力，实现实体经济高质量发展，为集团打造发展新引擎和构建发展新优势提供了重要支撑。随着大湾区城市比较优势充分发挥，区域功能布局不断优化，人才交流渠道日臻完善，融合发展成效逐步显现，集团在未来发展进程中将得到更大的空间和更好的平台。集团将紧紧把握国家政策带来的战略机遇，构建发展平台拓展业务发展新空间，增强发展动能培育项目发展新优势，并从以下大方向推动企业高质量发展：

一是要构建港口码头发展平台，实现港口群联动协调发展。着力加强港口物流资源整合，积极构建现代港口物流产业体系，形成配置合理、发展协调的港口物流新格局。以打造上规模的港口平台为目标，在布局上统筹规划、有进有退，精准配置增量码头资源，积极打造具有业务引领和支撑能力的核心港口。通过片区港口的错位发展，形成核心港口带动、其它港口联动的区域港口联合体，提升集团港口群的综合实力和市场竞争力。

二是要构建综合物流发展平台，推动产业链迈向高端水平。形成以珠江中转为纽带，境内码头网点协同发展的新格局，构建综合实力强、竞争力大的综合物流平台。重点打造自营率高、效益突出的仓储物流基地，积极拓展增值业务，争取在高端物流产业链方向实现新突破，打造有链主地位的区域性供应链服务商。着眼港澳庞大基建物流市场，紧盯香港潜在项目建设，力争在基建物流领域形成市场主导地位。

三是要构建水上客运发展平台，促进新业态发挥耦合效应。优化调整大湾区水路客运资源，重点打造广州琶洲往来香港市区和机场的核心跨境航线，提升航线运营效益。深度参与香港「机场城市」建设，积极竞投香港国际机场战略性优质项目。更好利用新渡轮业务平台，做强本港渡轮业务。更好开发水上旅游市场，利用「东方之珠」资源品牌，进一步深耕多层次，多元化的水上市场。做好香港特区政府水上供油项目，扩大润滑油船队规模，拓展油品及其衍生业务，打造「一站式」、「端到端」全程油品供应新模式。

四是要增强「一带一路」发展动能，为业务拓展提供新兴赛道。持续推动「走出去」战略实施，争取落地一批前景看好、错位互补的优质目标项目。更好发挥境外业务网点的市场「前哨」作用，在新加坡、马来西亚、泰国和越南等东盟市场寻找更多业务合作和海外投资机遇。

关于珠江船务企业（股份）有限公司

珠江船务为珠江船务企业（集团）有限公司控股的香港上市公司，隶属于广东省港航集团有限公司旗下，管理世界最大的高速客船队和粤港澳水上客运网络，以香港为基地，覆盖大湾区多个城市，包括广州、深圳、顺德、中山、东莞和澳门等；自2020年5月收购新渡轮起，珠江船务开始进驻香港本地渡轮市场，提供港内及离岛共五条主要渡轮航线的服务；同时发展维港游水上文旅项目。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一，以香港为营运中心，网络覆盖珠江三角洲多个城市，包括肇庆、清远、佛山、广州、江门等，提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。

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