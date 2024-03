有关田中控股株式会社新总公司大楼建设用绿色贷款筹资的通知

东京, 2024年3月26日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下的纯粹控股公司田中控股株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中浩一朗)与株式会社瑞穗银行(东京都千代田区、行长:加藤胜彦、以下称“瑞穗银行”)之间就预定于今年4月搬迁的新总公司大楼的建设资金签订了绿色贷款合同,特此通知。该项目已通过株式会社日本格付研究所的评估,取得了绿色贷款框架评估的“Green 1(F)(※)”等级。 新总公司 透视效果图 ※Green 1是在绿色环保评价的基础上,兼顾管理、运营、透明度评价的综合评价(JCR绿色金融评价)中,绿色环保评价、管理、运营、透明度评价均获得较高评价的绿色金融将被授予的较高绿色金融等级。 本公司不仅以各种产品和商品形式提供稀少资源的贵金属用于产业、资产、珠宝用途,也通过贵金属再利用致力于资源循环。此外,为了今后以更高的视角和更广的视野致力于实现脱碳循环型社会,2022年度我们发布了“田中贵金属集团碳中和宣言”,以2050年二氧化碳排放量实质为零为目标,正在加速各个工厂和营运处的各种保护地球环境的举措。在筹资目的的新总公司大楼建设中,除了理所应当地降低建设时的负荷之外,也通过采用较高效率的设备以及积极活用自然能源来减少能源消耗等方式,使传统建筑所需的能源消耗量减少了51%,这一点得到了肯定,因此达到了“ZEB(Zero Energy Building) ready”标准。由于达到了该标准,并被评价为绿色环保的建筑物是资金用途的对象,加上田中贵金属集团一直以来高举的目标与绿色金融实施目的的一致性获得了肯定,因此成功地签订了本次绿色贷款合同。 田中贵金属集团今后也将继续通过提供发挥贵金属独有特性的产品和商品以及稀少贵金属资源的循环再利用,致力于解决地球环境问题和社会课题的活动,努力为“实现更富饶的社会”做出贡献。 绿色贷款合同的概要 借贷合同(1)

合同签订日:2023年5月29日

贷方:株式会社瑞穗银行

借贷期限:2023年5月31日至2033年5月31日(10年)

借贷金额:15亿日元

资金用途:日本桥茅场町 新总公司大楼的建设相关费用 借贷合同(2)

合同签订日:2024年3月19日

贷方:株式会社瑞穗银行

借贷期限:2024年3月29日至2034年3月31日(10年)

借贷金额:35亿日元

资金用途:日本桥茅场町 新总公司大楼的建设相关费用 关于田中贵金属集团 田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2023年度(截至2023年12月)集团总营业额为6,111亿日元,拥有5,355名员工。 田中控股公司网站

https://www.tanaka.co.jp/english/ 新闻媒体咨询处

田中控股株式会社

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html 新闻稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240326CH.pdf



