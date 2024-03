中海石油化学2023年盈利创新高 同比上升45.0%至23.82亿元

香港,2024年3月24日 - (亚太商讯) - 中国化肥产能及产量最大的央企中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」,股份编号:3983) 公布截至2023年12月31日止年度经审计之全年业绩。2023年公司实现收入人民币129.90亿元;本公司拥有人应占净利润为23.82亿元,较2022年上升45.0%,创公司成立以来最佳业绩表现。董事会建议派发2023年度末期股息每股人民币0.207元(含税),每股派息额创历史最高,派息率达40%。 中海石油化学首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「公司清晰确定发展定位,一直推动传统产业结构转型升级,实现安全生产,并追求销售创效能力提高,使中海石油化学品牌价值不断提升,2023年达54.04亿元,较上一年度提升14.33亿元,品牌价值增幅创历史新高。为贯彻落实绿色低碳发展战略,提升ESG管理水平,公司出售尿素及甲醇分部的附属公司天野化工(现更名为新材料公司)的67%股权权益,带来一次性收益人民币8.5亿元,进一步优化公司资产结构的同时,拉动公司盈利大幅增长。」 2023年,公司甲醇装置连续12年荣获中国石油与化学工业联合会「能效领跑者」荣誉称号,合成氨装置连续4年荣获中国氮肥工业协会「水效领跑者」荣誉称号。 生产管理方面,公司坚守安全生产大局,持续加强生产经营管控,全年未发生各类安全生产事故,环保污染事故事件连续两年为「零」,创公司成立以来最好成绩。海南一期甲醇装置再次实现500天以上长周期运行,华鹤煤化工化肥装置连续运行天数和尿素产量均创新高。得益于此,公司尿素年产量同比提升明显。2023年公司生产尿素200.6万吨、 磷复肥81.4万吨、甲醇146.2万吨、丙烯腈系列产品16.5万吨。 销售管理方面,公司继续强化市场推广,推进定价精细化管理,并强化渠道话语权,加大高价区间销售力度,实现高价多销、增量增利。公司同时深化品牌建设,着力打造「植物营养解决方案供应商」定位。此外,公司加大电商直销力度,电商农户直销量达8.46万吨,同比增长110%。2023年公司销售尿素199.2万吨、甲醇144.4万吨、磷肥47.3万吨、复合肥35.3万吨、丙烯腈系列产品15.9万吨;全年共出口了15.3万吨尿素、13.0万吨磷酸二铵,化肥出口同比增加80%。出口甲醇2.5万吨。 展望2024年,尿素供需两端均有一定增长,需求增长预期来自农业直接施用及复合肥工厂原料采购,预计供需关系会随淡旺季出现阶段性差异。磷肥国外新增产能预计将替代部分出口需求,市场供需总体相对宽松,原料成本有望回落,价格或理性回归并随季节波动。随着全球供应链的逐渐稳定和原材料市场的调整,复合肥原材料成本或将保持相对平衡,市场面临一定波动,整体预期呈现出中性态势。甲醇进口继续维持高位,下游烯烃需求平稳,传统下游将呈现增长态势,能源替代应用将保持增长,甲醇市场整体价格重心预期好于去年。国内丙烯腈产能增速有所放缓,存量产能释放成为供应主要驱动力;下游ABS及碳纤维等行业扩能相对集中,整体供需结构会调整与修复,市场销售状况将有进一步改善。 公司首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「2024年,公司将坚守安全环保底线,强化生产管理精细化,推进新版HSE管理体系全面落地。公司将着力推动产品服务升级,强化『植物营养解决方案供应商』定位;精准落实降本措施,持续优化吨加工成本。同时。公司将深化富碳天然气及CO2资源化利用研究,掌握更强大的消碳能力;以科技创新推动产业创新,通过自主研发与合作攻关掌握更多化肥化工核心技术;全方位聚焦数智转型,及加大战略新兴产业研究力度,优化公司规划部署,推进公司高质量发展。」 有关中海石油化学股份有限公司 中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业,是化肥产能及产量最大的中央企业,为从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市,股份编号:3983。公司现有生产设施位于中国海南、湖北及黑龙江,总设计年产能达184万吨尿素、100万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、140万吨甲醇、20万吨丙烯腈及7万吨MMA,公司并拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。公司品牌价值持续提升,2023年达54.04亿元,较2022年提升14.33亿元。2023年初,中海石油化学凭着具良好增长性的优秀业绩,荣获资本媒体颁发2022杰出上市企业大奖<业绩表现大奖>。 如欲查询更多公司资料,请浏览公司网站 www.chinabluechem.com.cn。



话题 Press release summary



部门 化学

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network